La nuova settimana inizia al meglio per l'Ariete, che recupera, soprattutto per quanto riguarda la forma fisica. Anche il Cancro ha davanti a se delle giornate vantaggiose, durante cui l'amore la farà da padrone e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario il Leone potrebbe vivere alcuni momenti sottotono, mentre per lo Scorpione potrebbero esserci delle questioni di natura pratica o professionale da risolvere. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 21 a domenica 27 settembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2020 segno per segno

Ariete: l'equinozio di martedì 22 settembre aiuta il segno a ricaricare le energie e la voglia di fare. E' un buon momento per il lavoro, per aumentare la propria rete di contatti e cimentarsi in nuovi progetti. Mercurio stratega a partire da giorno 27 vi avvantaggia in tal senso e le intuizioni non mancano. In amore è un momento di recupero. Qualcuno potrebbe accusare dei dolori ai denti.

Toro: questa settimana si rivela leggermente faticosa per il segno, in famiglia, così come in ambito professionale potrebbero esserci delle questioni in sospeso da risolvere. Potrebbe trattarsi di un ex coniuge o ex socio venuto ad avanzare insensate pretese.

Mercurio ostile potrebbe causare dei lievi cali di energia, invitando il segno a moderare gli sforzi e ad agire con i piedi di piombo.

Gemelli: durante quest'ultima settimana di settembre ci si può rimboccare le mani, investire sulle proprie potenzialità e concentrarsi sulla carriera, grazie anche a Mercurio in posizione vantaggiosa.

E' un momento di recupero per l'amore, il weekend si rivela ideale per organizzare una serata speciale con il partner, ma anche per chi è alla ricerca di nuovi incontri.

Cancro: la settimana inizia nel migliore dei modi l'equinozio risveglia un istinto sensuale e passionale che protegge le relazioni e favorisce gli incontri.

Anche in ambito lavorativo le stelle sono favorevoli, tuttavia tra il 24 e il 25 settembre lo stress accumulato potrebbe mettere il segno k.o. Recupero nel weekend grazie agli influssi positivi di Mercurio.

Leone: è una settimana complicata per il segno, soprattutto dal punto di vista pratico e lavorativo, dove potrebbero presentarsi numerosi imprevisti o rallentamenti. Il Sole gentile durante la giornata di martedì 22 settembre favorisce l'amore e i rapporti con gli altri. Mercurio contro lascia presagire un weekend leggermente sottotono.

Vergine: quella appena iniziata si presagisce come una settimana decisamente vantaggiosa e interessante per il segno, soprattutto per gli affari e la sfera professionale.

E' il momento ideale per mettersi in gioco, avanzare delle proposte o presentare dei nuovi progetti. Anche chi è alla ricerca di un impiego e i giovani possono contare su questo quadro astrale positivo. Bene l'amore.

Bilancia: la settimana inizia con delle novità, soprattutto per quanto riguarda la sfera immobiliare ed economica. In ambito lavorativo si può ottenere qualcosa in più, ma state attenti a non calcare troppo la mano. Torna il sereno in amore e i rapporti possono essere vissuti con più equilibrio e maggiore armonia.

Scorpione: la settimana potrebbe iniziare con alcuni grattacapi, questioni bancarie, conti aperti o prestiti da risarcire. Dopo l'affanno iniziale tuttavia i nativi del segno riusciranno a districarsi da questa situazione complicata, arrivando alla soluzione migliore, grazie anche all'entrata di mercurio nel segno.

Meglio l'amore.

Sagittario: sono giornate vantaggiose per gli affari, la vostra autostima è a mille e la sicurezza ritrovata oscura completamente l'ansia di sbagliare e aiuta ad ottenere dei risultati. In amore c'è armonia, la passione è forte e anche la sessualità è in crescita. Incontri favoriti per i single, soprattutto nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre.

Capricorno: è una settimana di grandi alleanze, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Le collaborazioni che nascono durante le prossime giornate possono rivelarsi molto vantaggiose anche per il futuro. Dopo tanto lavoro e poco sonno, finalmente qualcuno potrà ricevere i riconoscimenti meritati. Serenità in amore.

Acquario: "Chi troppo vuole, nulla stringe" queste sono le parole che il segno farebbe bene a tenere a mente durante questa nuova settimana di settembre, quando un eccessivo desiderio e una smisurata voglia di primeggiare e avere il controllo, potrebbe compromettere tutti i risultati ottenuti.

Mercurio contro potrebbe causare alcuni fastidi fisici durante il weekend.

Pesci: è una settimana interessante per l'amore e i rapporti interpersonali. In ambito lavorativo bisogna agire con costanza e perseveranza, chi pensa di essere già arrivato, rischia di perdere tutto e non rendersene neanche conto. Weekend di relax e riflessione. Bene l'amore.