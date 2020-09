Mercurio nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 sarà molto utile per il segno dello Scorpione. Il nervosismo purtroppo prenderà il sopravvento per i nati nel segno dei Pesci, del Toro e di tutti i segni di terra. Ottimo il romanticismo per la Bilancia e il Cancro, ma sarà necessario non essere troppo distratti, anche se in buona fede.

Di seguito le previsioni dell'Oroscopo del weekend.

Ariete impegnato

Ariete: se avete avuto a vostra disposizione momenti di relax, la domenica sarà quella che vi darà molto da fare sul fronte lavorativo. Fareste bene a rimboccarvi le maniche e cominciare ad allenare la vostra concentrazione, mentre in amore non ci sarà tempo nemmeno per uno scambio di battute.

Toro: un po' di nervosismo sarà previsto, ma ciò che potreste evitare più di ogni altra cosa saranno sicuramente le discussioni troppo accese o che riguarderanno un argomento importante per la vostra carriera professionale. Siate meno irritabili, anzi, cercate di circondarvi di persone con cui potreste parlare molto più serenamente.

Gemelli: l'ottimismo del Sole nella costellazione della Bilancia si rifletterà sicuramente anche su di voi, rendendovi più attivi e molto più perspicaci sul lavoro, ma anche molto più spigliati con gli incontri che avverranno nell'arco del weekend. Qualche collega potrebbe non essere dalla vostra parte.

Cancro: la settimana si chiuderà in bellezza per quanto riguarda la sfera romantica.

Qualche piccolo evento potrebbe essere per voi un punto di svolta significativo, che vi darà anche maggiori sicurezze. Questa autostima abbondante si riverserà positivamente anche sul posto di lavoro.

Leone ambizioso

Leone: avrete Mercurio avverso, ma ciò non toglie che possiate fare qualsiasi azione pur di poter scalare la montagna del successo per arrivare in cima.

L'ambizione potrebbe però essere molto più intensa del necessario, fate attenzione a non arrivare ad essere troppo intransigenti con gli altri colleghi.

Vergine: non è stata una bella settimana per la sfera professionale, ma sarete comunque piuttosto contenti. Anche se non avete grandi possibilità economiche a portata di mano, avrete sicuramente dei guadagni con cui poter fare un investimento sostanzioso.

Le amicizie saranno da preferire alla sfera sentimentale.

Bilancia: purtroppo sul lavoro perderete la concentrazione e la determinazione professionale un po' troppo spesso, per questa ragione essere ripresi non sarà così “sorprendente”. Nella sfera delle amicizie ci sarà qualcuno che vorrà qualcosa di più di una semplice amicizia, appunto. Concentratevi sulla vostra relazione attuale.

Scorpione: nella giornata di domenica ci potrebbe essere una notizia che vedrà capovolgere in meglio la vostra situazione finanziaria, mentre con il partner si respirerà una atmosfera di tenerezza e amore. Il buonumore aumenterà considerevolmente, evitate di sciuparlo troppo in fretta.

Malumore per Capricorno

Sagittario: cercate di fare del vostro meglio per mantenere il “quieto vivere” all'interno non solo della cerchia familiare, ma anche in quella degli affetti di stampo amoroso e di amicizia.

Il filo della tensione però non dovrà intaccare in alcun modo la squadra di lavoro, perché ci sarà in ballo un affare molto sostanzioso.

Capricorno: dovete fare qualcosa per questo malumore causato dal lavoro, per alcuni dall'assenza di questo. Ora come ora sarà opportuno rilassarsi ed essere sempre e comunque con il sorriso sulle labbra, dedicandovi maggiormente alla famiglia e al partner. Fate attenzione alla salute leggermente precaria.

Acquario: il relax non sarà mai troppo, quindi prendetevi tutto il tempo necessario per ricaricare le vostre energie, anche se siete alle prese con un weekend di fuoco sul fronte lavorativo. Sicuramente ci sarà qualche turbolenza in amore, per il momento la situazione potrebbe rimanere in stallo ancora per molto.

Pesci: avrete un po' di malessere che avrà qualche momento di tregua, ma nella sera di sabato qualche amico riuscirà a farvi uscire e divertire senza dovervi letteralmente supplicare. La domenica vi concentrerete nello studio o nel lavoro in modo molto più approfondito.