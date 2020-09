Sta per prendere il via un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di settembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di sabato 26 settembre 2020 per tutti i segni.

Le previsioni astrali del 26 settembre

Ariete: in amore ci si avvia verso un fine settimana importante. Si potrà recuperare dopo una discussione registrata nelle scorse ore. Nel lavoro con Saturno e Giove contrari avete rimandato alcuni impegni. Dovete ora completare i progetti lasciati da parte.

Toro: per i sentimenti le prossime due giornate saranno conflittuali. Nelle coppie che stanno insieme da tempo si discuterà.

Nel lavoro sono possibili ritardi per la conclusione di un accordo. Meglio farsi sentire.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata sarà positiva. Per i single è meglio uscire e non rimanere troppo chiusi in sé stessi. Nel lavoro al momento un progetto non decolla, ma non solo per colpa vostra.

Cancro: in amore torna un po' di serenità, in particolare per chi deve chiarire delle questioni rimaste in sospeso. A livello lavorativo è meglio evitare di prendere delle decisioni troppo drastiche. Nonostante l'agitazione delle ultime settimane si recupera forza.

Leone: a livello amoroso non è questa la giornata migliore per mettersi contro il partner. Siete nervosi e arrabbiati. Nel lavoro attenzione alle questioni di carattere finanziario.

Vergine: per i sentimenti è meglio fare le cose con attenzione. Nel lavoro, per quelli che hanno attività da molto tempo, è arrivato il momento di programmare qualcosa di nuovo.

Previsioni e oroscopo del 26 settembre

Bilancia: per i nati sotto questo segno in amore sarà possibile tentare nuove strade.

Le storie nate negli ultimi mesi sono poco esaltanti perché non accettate compromessi. A livello lavorativo è un momento di confusione, ma i nuovi progetti comunque partiranno a breve.

Scorpione: in amore sarebbe meglio gestire queste ore con attenzione. Nel lavoro non manca la forza, attenzione solo alle questioni di carattere economico.

Sagittario: a livello sentimentale arriva un buon recupero. Se dovete parlare con una persona approfittate di questa situazione. Nel lavoro più ci si avvicina alla fine del 2020 e migliori saranno che occasioni verso cui andrete incontro.

Capricorno: questo momento vi vede alla ricerca di nuove conferme nei sentimenti. La giornata sarà comunque interessante. Nel lavoro non mancano le intuizioni, ma dovrete sempre stare attenti all'aspetto economico.

Acquario: per i sentimenti, se siete single da tempo, con la Luna nel segno ci potrà essere qualche occasione in più. Nel lavoro gestite con attenzione i nuovi investimenti.

Pesci: in amore chi ha una storia in crisi al momento è alla ricerca di una soluzione, la giornata comunque aiuta.

Nel lavoro valutate con attenzione le proposte che arrivano nel corso di queste giornate.