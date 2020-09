L'Oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 è arrivato. Sotto osservazione è la settimana a cavallo tra la fine del mese di settembre e l'inizio di ottobre, come da titolo valutata in relazione agli ultimi sei segni dello zodiaco.

In merito ai migliori del periodo, le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente a tre segni. Diciamo subito che il migliore in assoluto tra gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sarà proprio quest'ultimo. Infatti l'astrologia del periodo annuncia ai nati in Pesci (voto 8) tante belle novità sia in amore che nel lavoro, in questo caso portate dalla Luna nel segno.

Per quanto riguarda il rovescio della medaglia, riferendoci ovviamente ai restanti segni un po' in difficoltà, gli astri annunciano una settimana al limite della sufficienza per Sagittario (voto 6), Capricorno (voto 6) e Acquario (voto 6).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): voto 7. La prossima settimana si intravvede abbastanza stabile per i nativi della bilancia. A parte martedì e mercoledì, dunque inizio e centro periodo poco favorevoli, il resto delle giornate saranno positive. Da segnalare la giornata migliore in assoluto, venerdì 2 ottobre, perfetta per le cose di una certa importanza.

Vediamo la situazione complessiva relativa alle stelline da lunedì a domenica.

Il responso settimanale:

Top del giorno venerdì 2 ottobre;

venerdì 2 ottobre; ★★★★★ sabato 3, domenica 4 ottobre;

★★★★ lunedì 28, giovedì 1 ottobre;

★★★ martedì 29 settembre;

★★ mercoledì 30 settembre 2020.

♏ Scorpione: (23 ottobre - 21 novembre): voto 7.

Sarà una discreta settimana questa in arrivo per tanti di voi nativi, soprattutto nella parte iniziale e nel finale del periodo, più o meno. Le giornate da sfruttare saranno quelle a cinque stelle di lunedì e sabato con domenica valutata al "top". Per le restanti invece converrà, come si suol dire, "navigare a vista".

La classifica a stelline giorno per giorno:

Top del giorno domenica 4 ottobre;

domenica 4 ottobre; ★★★★★ lunedì 28 settembre, sabato 3 ottobre;

★★★★ martedì 29 settembre, venerdì 2 ottobre;

★★★ mercoledì 30 settembre;

★★ giovedì 1 ottobre 2020.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): voto 6. Settimana a tratti poco reattiva alle attese, da considerare comunque affatto negativa a priori. Soppesando con razionalità ed intelligenza il periodo riuscirete a trarne ugualmente un profitto positivo. Infatti mettete in agenda le giornate migliori per fare azioni a livello sentimentale, interpersonale e/o professionale e buona fortuna!

Le stelle quotidiane:

★★★★★ mercoledì 30 settembre, venerdì 2 ottobre;

★★★★ martedì 29 settembre, giovedì 1, sabato 3 ottobre;

★★★ domenica 4 ottobre;

★★ lunedì 28 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): voto 6.

Si preannuncia una settimana discreta, semplice ma tutto sommato sufficientemente positivo. Ovviamente, escludendo le sole giornate di giovedì e venerdì, rispettivamente indicate "sottotono" e da "ko". Unica notizia buona, astrologicamente parlando, l'arrivo della Luna in Pesci, propizia per il segno del Capricorno lunedì e martedì: ottime occasioni da investire in amore.

Le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 28, martedì 29;

★★★★ mercoledì 30, sabato 3, domenica 4;

★★★ giovedì 1 ottobre;

★★ venerdì 2 ottobre 2020.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): voto 6. Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza "magra" della sufficienza. Le previsioni della settimana vedono lineare e tranquillo sia la parte centrale che la parte finale del periodo.

Invece interessata dal "sottotono" la sola giornata di lunedì mentre valutata con il "ko" il martedì seguente. Vediamo allora, passo passo, le giornate su cui poter "investire" eventuali programmi.

Le stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ giovedì 1, venerdì 2;

★★★★ mercoledì 30, sabato 3, domenica 4;

★★★ lunedì 28 settembre;

★★ martedì 29 settembre.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): voto 8. Stabile ed efficiente quasi tutto il periodo, ovviamente con una eccezione che andremo a scoprire subito: ansiosi di sapere quali saranno le vostre giornate "no"? Tranquilli, ne avrete solamente due: sabato e domenica. peccato per il weekend, pazienza! Di certo potrete contare su una restante settimana molto positiva con in testa quella di lunedì, giorno dell'arrivo della Luna nel segno.

Le stelline affibbiate alle giornate di prossimo arrivo:

Top del giorno lunedì 28 settembre - Luna nel segno;

lunedì 28 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 29, mercoledì 30, giovedì 1;

★★★★ venerdì 2 ottobre;

★★★ domenica 4 ottobre;

★★ sabato 3 ottobre 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Toro, quindi meritato il primo posto. In seconda posizione troviamo a questo giro il segno della Vergine con a breve distanza, al terzo posto, Ariete e Pesci.

Quarta posizione invece per Gemelli, Bilancia e Scorpione. Penultima posizione in classifica composta da Cancro, Sagittario, Capricorno e Acquario. Purtroppo l'ultimo posto in classifica per questa prossima settimana interessa il simbolo del Leone.

Andiamo a scoprire la scaletta completa:

1° Toro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Vergine, voto 9;

3° Ariete e Pesci, voto 8;

4° Gemelli, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° Cancro, Sagittario, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° Leone, voto 5.

Il report astrologico interessante l'oroscopo settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre, riguardante l'ultima settimana di settembre e quella d'inizio ottobre, è giunto a termine. Ricordiamo che il prossimo incontro con previsioni, classifica e stelle giornaliere riguarderanno le giornate comprese tra il 5 e l'11 ottobre.