L'ultima settimana di agosto prende il via. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo per i giorni della settimana fino a domenica 30 agosto, con i cambiamenti e le novità che porteranno in amore e nel lavoro le stelle e i pianeti.

Predizioni astrologiche settimanali: prima sestina

Ariete: in amore attenzione agli atteggiamenti che assumerete, in alcuni giorni sarete molto espansivi mentre altri troppo suscettibili. I rapporti di vecchia data vivono delle verifiche. Nel lavoro la situazione migliora per le nuove iniziative, ma potrebbero esserci dei ritardi.

Toro: per i sentimenti evitate gli atteggiamenti troppo superficiali.

Non mostratevi troppo permalosi a quello che vi diranno le persone attorno. Le storie che nascono in questa settimana ricevono una spinta in più. Nel lavoro alcune questioni professionali vanno meglio, potrà nascere una buona combinazione che aiuta a risolvere alcuni problemi.

Gemelli: a livello sentimentale ci saranno discussioni, in particolare durante la giornata di mercoledì. In questo periodo le persone che amate sembrano più lontane. Nel lavoro avete la possibilità di frequentare posti diversi. I giovani devono lanciarsi in nuovi progetti.

Cancro: in amore le nuove occasioni sono da sfruttare con Venere nel segno. Se qualcuno vi interessa portate avanti una storia e sfruttate le passioni del momento.

A livello lavorativo qualche problema attorno a venerdì. Sono da verificare alcune spese impreviste.

Leone: per i sentimenti le coppie che hanno in mente un progetto importante possono iniziare a pensare a come realizzarlo. Se il vostro cuore è solo da tempo non date la colpa agli altri. Nel lavoro Venere aiuta, potrete ottenere qualcosa in più.

Favoriti i nuovi contatti.

Vergine: a livello sentimentale con Mercurio e Sole favorevoli c'é una maggiore carica. Non si esclude un incontro fortunato. Nel lavoro in questi giorni si potrà discutere sul futuro. Problemi per chi ha avuto disguidi di carattere legale.

Previsioni astrali della settimana 24-30 agosto: seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le storie che hanno avuto problemi sono ancora sottoposte a una revisione. Alcune situazioni complicate necessitano di maggiore cura. Questo soprattutto nel fine settimana. Nel lavoro i nuovi contatti risultano positivi. Ma non vi aspettate nulla di concreto subito. Se avete iniziato una nuova attività le agitazioni saranno molte.

Scorpione: in amore coloro che sono soli da tempo potranno vivere una settimana interessante che offrirà di più rispetto al passato. Domenica ci sarà una maggiore agitazione e anche dei momenti di stanchezza. Nel lavoro le uniche tensioni potrebbero verificarsi a causa dell'ambiente poco favorevole.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio non ripensare ad alcune vicende difficili. Le crisi saranno superate, avete anche voglia di voltare pagina. Attenzione ai rapporti con una persona dei Pesci o della Vergine. Nel lavoro non manca qualche segnale positivo, ma nulla ancora di concreto. Alcune novità arriveranno nel prossimo autunno.

Capricorno: a livello amoroso il Sole da maggior energia. Venere in opposizione però potrebbe allontanare una storia. Avrete comunque una grande carica di passionalità durante la settimana. Nel lavoro si possono recuperare alcuni rapporti iniziati nel passato. Avete voglia di sperimentare nuove strade.

Acquario: per i sentimenti evitate di prendervela per questioni di poco conto.

Domenica sarà la giornata giusta con la Luna del segno. Nel lavoro chi vuole cambiare radicalmente un'attività, oppure prendersi una pausa di riflessione, può ripartire con nuovi progetti.

Pesci per i sentimenti potrebbero nascere gli sconti per motivi banali. Alcune posizioni planetarie porteranno maggiore difficoltà. Se ci sono due storie in ballo occorre avere una doppia prudenza. A livello lavorativo Mercurio dà la possibilità di rivedere alcune spese, entro mercoledì le discussioni sono da evitare.