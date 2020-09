Mercoledì 9 settembre 2020 troveremo sul piano astrale il Nodo Lunare e la Luna stazionare sui gradi dei Gemelli, nel frattempo Plutone, Saturno e Giove sosteranno in Capricorno. Il Sole permarrà in Vergine, così come Venere proseguirà il proprio moto in Leone. In ultimo, Marte rimarrà stabile nel segno dell'Ariete, così come Nettuno continuerà il proprio domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: intuitivi. Il Luminare notturno ingaggerà un sestile con Mercurio nel loro Elemento rendendo, con ogni probabilità, i nati Acquario oltremodo intuitivi, specialmente sul versante professionale, in queste 24 ore.

Le prossime mosse da mettere in atto, quindi, saranno ben chiare nelle loro menti, malgrado non sia giunto ancora il momento di scaldare i motori in tal senso.

2° posto Gemelli: lungimiranti. Mercoledì il primo segno d'Aria potrebbe assumere un mood lungimirante, soprattutto per ciò che riguarderà progetti abitativi e amorosi, concedendosi degli acquisti mirati per la casa o intavolando delle discussioni sul futuro della coppia col partner. Lavoro routinario.

3° posto Leone: stacanovisti. Dopo due giornate con la Luna nell'amico/nemico del Toro, ecco che i nati Leone potranno finalmente godere della sbarazzina posizione lunare in Gemelli che, unita al transito di Marte di Fuoco, farà presumibilmente pigiare il piede sull'acceleratore.

L'ambito su cui potrebbero focalizzarsi maggiormente sarà quello professionale, dove i primi risultati di un nuovo progetto li galvanizzeranno, accrescendo il loro entusiasmo.

I mezzani

4° posto Ariete: passionali. Nel focolare domestico di questo mercoledì il primo segno zodiacale sarà, c'è da scommetterci, alle prese con qualche grana a livello comunicativo con il partner.

Fortunatamente, però, Venere e Marte gli strizzeranno l'occhio dal loro Elemento spingendoli a puntare sulla carica passionale, che sarà a livelli da record.

5° posto Toro: golosi. Il Sole in Vergine formerà una scomoda opposizione con Nettuno retrogrado in Pesci nella quinta casa astrologica, e tale dimora, in questo caso, potrebbe significare che il segno è alla ricerca di auto-soddisfazione.

I nativi mercoledì questa gratifica immediata la troveranno presumibilmente nel cibo, concedendosi senza remore il loro piatto preferito.

6° posto Cancro revisioni finanziarie. Con l'estate oramai al giro di boa, i nati Cancro dovrebbero, a partire da questa giornata, porre maggiore attenzione sulle vicende finanziarie, eliminando ogni spesa voluttuaria a pro di uscite economiche mirate. La mattinata sarà probabilmente il momento più congeniale per eventuali chiarimenti nel menàge amoroso.

7° posto Capricorno: routine. Mercoledì risulterà probabilmente avaro di novità o scossoni di sorta, in cui i nati Capricorno si dedicheranno in maniera routinaria alle vicende professionali, mettendo le faccende di cuore in secondo piano.

8° posto Vergine: relax. 24 ore dove il secondo segno di Terra avvertirà, con tutta probabilità, la voglia di concedersi del rigenerante e sano relax, in modo da rimettere in ordine le idee e ritemprare il loro benessere psico-fisico. Difficile, però, che gli impegni professionali, particolarmente numerosi nel mese del compleanno, gli concedano di rilassarsi come vorrebbero.

9° posto Scorpione: a rilento. Sul fronte lavorativo di questa giornata, i nati Scorpione potrebbero constatare qualche rallentamento, a causa delle posizioni poco concilianti del duetto Venere-Marte. Scoraggiarsi, però, non sarà una saggia mossa, mentre dovrebbero cercare nuovi modi per sbarcare il lunario, che dal 13 (Giove in moto diretto) avranno buone chance di poter essere attuate.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: confusi. Nettuno retrogrado, questo mercoledì, parrà giocare al gatto col topo con il Sole e Giove; difatti col Luminare diurno formerà una pressante opposizione, rendendo i nativi confusi sul da farsi, e dall'altro andrà il sestile col pianeta generazionale, spingendoli a mettersi in gioco. Meglio, però, attendere giornate più proficue per attuare un progetto o chiedere un aumento di stipendio.

11° posto Sagittario: bizzosi. Col binomio Sole-Luna in difficile posizione, queste 24 ore in casa Sagittario potrebbero avere il sapore del nervosismo, sia nell'ambiente domestico che in quello professionale. Partner e parigrado, capendo l'antifona, preferiranno lasciargli cuocere nel loro brodo.

12° posto Bilancia: svogliati. La voglia di mettersi in gioco sembrerà venir meno questo mercoledì per i nati del segno che, di conseguenza, preferiranno dedicare del tempo al nido domestico, lasciandosi coccolare dall'affetto di partner e figli. Lavoro in stand-by.