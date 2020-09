Nel weekend del 26 e 27 settembre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Acquario, mentre il Sole assieme a Mercurio stazioneranno in Bilancia. Urano permarrà nel domicilio del Toro, così come Plutone, Saturno e Giove che rimarranno stabili in Capricorno. Infine, Marte proseguirà il moto in Ariete come Nettuno che continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Gemelli e Bilancia, meno conciliante per Pesci ed Ariete.

Gemelli mondani

Ariete: finanze sottotono. Il bilancio economico del primo segno zodiacale potrebbe risentire dello scontro Luna-Venere e di Mercurio in opposizione, alcuni potrebbero eliminare le spese superflue in queste 48 ore.

Toro: passioni da coltivare. Urano, appollaiato sui loro gradi in moto retrogrado, spingerà presumibilmente i nativi a cimentarsi in un nuovo hobby o dedicarsi con maggiore trasporto ad un passatempo già iniziato, perché le chance che possano divenire delle passioni in futuro sarà alto.

Gemelli: mondani. Dalla sera di sabato i nati del segno avvertiranno, con ogni probabilità, la voglia di trascorrere una domenica all'insegna della spensieratezza magari con le amicizie storiche, scegliendo un locale esclusivo come meta prediletta.

Cancro: svogliati. Weekend in cui i nati Cancro saranno, c'è da scommetterci, con una controproducente svogliatezza nel settore professionale, sarebbe bene, in giornate come queste, prendersi le ferie, in modo da far riemergere la voglia di mettersi in gioco.

Chiarimenti per il Leone

Leone: chiarimenti. Il Luminare notturno andrà ad inficiare il transito venusiano sui loro gradi, spingendo il secondo segno di Fuoco a ricercare un chiarimento con l'amato bene per appianare i contrasti dei giorni precedenti, il quale avrà ottime chance di aver buon esito.

Vergine: amore flop.

Ad un sabato probabilmente dedito esclusivamente alle faccende professionali, seguirà una domenica in cui il focus si sposterà verso le questioni amorose: la passione parrà affievolirsi un tantino.

Bilancia: acquisti. I nati del segno potrebbero concedersi una breve ma intensa sessione di shopping nella giornata del 26, malgrado la stessa sarà figlia più della ricerca di gratificazione che di una necessità reale.

Probabili ruggini nel menàge amoroso la mattina del 25.

Scorpione: abbottonati. Scucire una parola di bocca ai nati Scorpione in questo weekend sarà un'ardua impresa, specialmente nel focolare domestico dove le manchevolezze del partner verranno notate ma, insolitamente, non esternate.

Sagittario determinato

Sagittario: determinati. L'ostinazione che il terzo segno di Fuoco potrebbe mettere in campo professionale durante queste 48 ore sarà invidiabile, tanto che difficilmente passerà inosservata a capi e colleghi.

Capricorno: focus sui rapporti. La saccenteria in questo weekend di fine settembre dovrà essere accantonata dai nati Capricorno, come esigerà il duetto Giove-Saturno nella loro dimora che, invece, gli suggerirà di focalizzarsi sul loro comportamento verso le relazioni professionali.

Acquario: cambiamenti amorosi. Una verità omessa o un segreto d'amore potrebbero, in maniera improvvisa, venire allo scoperto durante questo fine settimana in casa Acquario, ponendo i nativi di fronte alla necessità di mutare comportamento con la dolce metà.

Pesci: malinconici. Nettuno e Plutone stimoleranno, con tutta probabilità, le corde della nostalgia nativa, rinverdendo nelle loro menti alcune conquiste amorose di parecchi anni prima, rendendo altalenante il loro tono d'umore.