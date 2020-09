Per tutti i segni zodiacali il mese di settembre entra nel vivo. Arrivano le previsioni del 9 settembre con tutte le novità e i cambiamenti astrologici che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Astrologia dall'Ariete alla Vergine

Ariete: con la Luna che non è più dissonante in amore vivrete una bella situazione astrologica in questa giornata. Nel lavoro siete più forti, anche se non si può parlare di un momento positivo per i guadagni.

Toro: per i sentimenti meglio evitare le discussioni in queste ore. In particolare con una persona dei Gemelli. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio ci sarà qualche problema da risolvere.

Gemelli: a livello amoroso Luna che aiuta insieme a Mercurio. Nel lavoro c'è un progetto importante da portare avanti, dovete comunque essere attenti alle scelte che farete.

Cancro: in amore con Venere nel segno quello che è nato ad agosto va portato avanti. Vi sentite comunque più agitati. A livello lavorativo le stelle sono favorevoli, anche se alcune cose vanno riviste.

Leone: a livello sentimentale alcune storie del passato vi impediscono di andare avanti. Avete avuto anche delle discussioni negli ultimi tempi, per questo è meglio recuperare. Nel lavoro sentite una maggiore forza da sfruttare in questi giorni.

Vergine: per i sentimenti giornata che porta maggiore confusione a causa della Luna in opposizione.

Nel lavoro meglio agire con attenzione. Le nuove collaborazioni vanno riviste.

Previsioni del 9 settembre dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, se una storia non va bisogna parlare con chiarezza. A livello lavorativo non mancano i risultati, i dubbi però sono da mettere da parte.

Scorpione: a livello amoroso le coppie in crisi devono fare attenzione. Nel lavoro una persona potrebbe essere contro di voi e potrebbe minare la vostra tranquillità.

Sagittario: per i sentimenti nonostante la Luna in opposizione, situazione tranquilla. Cercate di organizzare qualcosa di bello. Nel lavoro ci sono da fare delle scelte importanti.

Portate maggiore pazienza.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale discussioni al mattino, attenzione ad alcuni contrasti che arriveranno anche nel fine settimana. A livello lavorativo momento di tensioni, attenzione anche per questo motivo alle questioni economiche.

Acquario: per i sentimenti Venere in opposizione porta maggiore agitazione nelle storie. Meglio non arrabbiarsi. Nel lavoro non mancherà qualche problema da gestire con prudenza.

Pesci: in amore con la Luna dissonante potreste sentirvi a disagio. Meglio farsi scivolare le cose addosso in questa giornata. Nel lavoro vi sentite maggiormente confusi in questo momento, cercate di prendere alcune decisioni con tranquillità.