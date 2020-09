L'oroscopo di martedì 22 settembre prevede un ottimo Mercurio in trigono per il segno dei Gemelli, che sarà abbastanza socievole con il partner e i colleghi al lavoro, mentre per Vergine sarà più facile esprimere il proprio potenziale in ambito lavorativo. Acquario potrebbe assumere un atteggiamento più riflessivo, mentre per la Bilancia potrebbe essere il momento di farsi avanti e provarci con chi ama. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 22 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 22 settembre 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale tra alti e bassi per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale Venere in trigono dal segno del Leone continua a portare stabilità e prosperità nella vostra relazione di coppia, non spegnendo mai il fuoco della passione che arde nella vostra storia d'amore. Se siete single il divertimento spensierato sarà all'ordine del giorno, soprattutto per voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno tante novità, forse perché non vi sentite ancora sicuri di alcune vostre idee, complice inoltre Giove in quadratura. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di martedì discreto per voi nativi del segno, in miglioramento rispetto alle giornate precedenti, considerato che la Luna non vi darà più fastidio, almeno per ora. In ambito sentimentale dunque recupererete facilmente e con grande velocità l'intesa di coppia con il partner, regalandovi una serata galante e magnifica.

Se siete single vi sentirete molto amichevoli e con il giusto atteggiamento, risulterete anche molto simpatici. In ambito lavorativo evitate di fare grandi transazioni al momento. Anche se Giove al momento è favorevole, e porta buoni risultati, meglio tenere comunque qualcosa da parte. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che prevede un ottimo Mercurio in trigono dal segno della Bilancia secondo l'oroscopo di martedì 22 settembre, che vi garantirà rapporti più sereni un po’ con tutti in questa giornata.

Sul fronte sentimentale confrontarsi con il partner in merito ad alcuni progetti vi aiuterà a stringere di più il vostro legame, oltre che a tenervi impegnati. Se siete single nella vostra mente si rincorreranno rapidi i pensieri e potrete finalmente arrivare ad un punto. Nel lavoro il vostro punto di vista, quando espresso in maniera cordiale, verrà preso più seriamente in considerazione, anche se ovviamente dovrà essere qualcosa di sensato.

Voto - 8-

Cancro: la Luna smette di essere favorevole, ma in ambito sentimentale questo periodo sarà ancora più che discreto secondo l'oroscopo. Se vi piacciono le coccole da parte del partner, con quest'intesa che avete potrete anche approfittarne, dando una spinta alla passione e al romanticismo tra voi e il partner. Se siete single sarà molto bello vivere una bella giornata in compagnia dei vostri amici, e pensare più che altro a divertirsi. Per quanto riguarda il settore professionale qualche affare in meno non vi porterà un ammanco economico, ma sarà comunque necessario intervenire e agire di conseguenza. Voto - 7+

Leone: ottimo cielo per voi nativi del segno in questa giornata, con la Luna che torna a guardarvi positiva dal segno amico del Sagittario.

In amore inoltre ci sarà Venere a sostenervi, e sarete perennemente concentrati sul partner, vivendo lunghi, teneri e romantici momenti insieme. Se siete single sarete più altruisti con gli altri, ma forse anche voi vorreste qualcosa in cambio. Nel lavoro dovrete essere bravi a gestire le vostre mansioni, ma soprattutto il vostro portafoglio per non rischiare di prendere un granchio e perdere soldi. Voto - 7,5

Vergine: ambito sentimentale abbastanza soddisfacente per questa giornata secondo l'oroscopo. Le vostre iniziative saranno spesso sostenute dalla vostra anima gemella, e vi sentirete più sicuri delle vostre idee, che porterete a termine con maggiore convinzione. Se siete single sarà una giornata importante che dovrete dedicare ad una persona che sta diventando importante.

In ambito lavorativo grazie a Giove favorevole, sarà più facile esprimere il vostro potenziale, soprattutto quando avete dalla vostra parte colleghi di cui fidarvi, che vi aiutano quando necessario. Voto - 8+

Bilancia: l'oroscopo della giornata di martedì sarà davvero promettente per i cuori solitari, con Mercurio in congiunzione che favorisce i rapporti. Sarete in grado di prendere scelte coraggiose, che potrebbero anche avvicinarvi alla persona desiderata. Se avete una relazione stabile ci sarà più tranquillità nella vostra relazione, ciò nonostante aspettate ancora un po’ prima di parlare di qualcosa di importante. Nel lavoro questo periodo sarà piuttosto piacevole, considerato che avrete a che fare con mansioni di vostro gradimento.

Voto - 8+

Scorpione: le difficoltà al momento sono tante nella vostra relazione di coppia, ma sappiate che non potrete superarle se non le affrontate insieme al partner. Se siete single secondo l'oroscopo vi dedicherete su ciò che non possa sbilanciare il vostro umore, ultimamente non dei migliori. Per quanto riguarda il lavoro non sottovalutate alcuni incarichi, perché anche se sapete esattamente come agire, un imprevisto potrebbe comunque succedere. Voto - 6+

Sagittario: oroscopo di martedì che vede la Luna entrare nel vostro cielo, concedendovi un ulteriore incremento dell'intesa di coppia, ultimamente su buoni valori. Approfittate dunque di questi momenti se avete in mente qualcosa da dire o fare nei confronti della vostra anima gemella.

Per i cuori solitari non mancheranno molteplici occasioni per essere colpiti dalle frecce di Cupido, specialmente se sono nati alla fine del segno. In ambito lavorativo dovrete essere preparati al meglio prima di dedicarvi ad un progetto che richiede certe conoscenze. Non sottovalutate la questione dunque. Voto - 8-

Capricorno: un po’ di stress in amore capita a chiunque, anche se voi nativi del segno non sopportate queste situazioni. La vostra relazione di coppia procede bene secondo l'oroscopo al momento, di conseguenza prendetevi pure una breve pausa, senza però trascurare troppo la persona che amate e vedrete che presto ritornerete ad amare con il vostro solito entusiasmo. Se siete single sarete molto abili ad evitare discussioni inutili e pesanti.

Per quanto riguarda il lavoro se non se siete riusciti a svolgere al meglio alcune mansioni, presto avrete l'occasione per rifarvi. In fin dei conti, una piccola sbavatura ogni tanto ci può anche stare. Voto - 7+

Acquario: assumerete un atteggiamento decisamente più riflessivo in questa giornata secondo l'oroscopo. Infatti rimuginerete di più su quanto di buono avete fatto nell'ultimo periodo per quanto riguarda la sfera sentimentale, cercando soprattutto di sistemare ciò che non va in voi o nella vostra relazione di coppia. Se siete single in questo periodo stare con voi stessi sarà molto più importante che con altri. Nel lavoro fate attenzione a non distrarvi dai vostri obiettivi. Voto - 6,5

Pesci: giornata che dal punto di vista sentimentale vi darà la possibilità di sperimentare nuove esperienze insieme alla vostra anima gemella.

Magari alcune non saranno così allettanti, ma rimarrà il fatto che avete vissuto esperienze diverse dal solito, di cui sicuramente farete tesoro. Se siete single siete abbastanza sicuri di voi stessi, tanto che vi sembrerà più facile approcciarvi a nuove persone. In ambito lavorativo i vostri progetti sono ben impressi nella vostra mente, ma servirà tempo, pazienza e tanta buona volontà per riuscirci. Voto - 7,5