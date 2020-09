Giovedì 17 settembre, sul piano astrologico, la Luna e il Sole saranno nel segno della Vergine, mentre Venere stazionerà sui gradi del Leone. Plutone, Giove e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come Nettuno proseguirà il proprio moto in Pesci. In ultimo, Marte permarrà in Ariete mentre Mercurio continuerà l'orbita in Bilancia. Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Toro, meno roseo per Capricorno e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top. Il novilunio nel segno che li precede donerà ai nativi del segno un nuovo modo di approcciare la pesantezza avvertita nell'ambiente professionale, grazie anche a Mercurio che li farà essere vincenti in ogni discussione con i colleghi.

2° posto Toro: viaggi. Una giornata in cui anche un segno sedentario come il Toro potrebbe avvertire l'esigenza di staccare la spina dalla quotidianità e, col supporto del terzetto Giove-Sole-Luna, partirà per una gita fuori porta assieme all'amato bene.

3° posto Leone: opportunità professionali. Malgrado le energie saranno presumibilmente più mentali che fisiche (quadratura Marte-Saturno), i nati Leone scorgeranno delle nuove opportunità professionali che stimoleranno il loro entusiasmo. Mettere troppa carne al fuoco, però, risulterebbe deleterio con Urano opposto, quindi, sarà bene scegliere quali percorsi lavorativi percorrere sin da questa giornata.

I mezzani

4° posto Sagittario: perspicaci.

La Luna si farà nuova nel pragmatico segno della Vergine e i nati Sagittario, con tutta probabilità, noteranno di essere maggiormente perspicaci, specialmente sul versante amoroso dove ogni atteggiamento del partner risulterà di facile decodifica.

5° posto Ariete: opportunisti. Il primo segno zodiacale sarà probabilmente in balia della confusione mentale elargita da Nettuno ma, al contempo, il novilunio in congiunzione al Sole di Terra proverà a stimolare il loro opportunismo.

Tra queste forze planetarie contrastanti, irromperà Venere nel loro Elemento che potrebbe indirizzarli verso la frequentazione di posti e persone solo per tornaconto.

6° posto Vergine: amore top. Sarà il focolare domestico ad essere il probabile protagonista di giornata in casa Vergine, dove i nativi potranno contare sull'affetto incondizionato della dolce metà, al quale risponderanno con una prorompente verve sotto le lenzuola.

7° posto Gemelli: questioni pratiche. Giovedì in cui i nati Gemelli saranno, c'è da scommetterci, alle prese con svariate incombenze da portare a termine riguardanti l'ambiente professionale. Procrastinare o delegare queste attività, purtroppo, sarà sconsigliato dagli Astri, ma grazie al duetto Venere-Mercurio riusciranno a trovare le adeguate soluzioni per ultimare gli impegni senza stressarsi.

8° posto Scorpione: cambi di prospettiva. Giornata che potrebbe risultare oltremodo utile ma, al contempo, di complicata gestione in casa Scorpione, in quanto i nativi cambieranno la loro prospettiva verso le avversità quotidiane. Se da un lato, difatti, ciò porterà maggiore serenità nell'approccio alle inevitabili problematiche di tutti i giorni, dall'altro li renderà presumibilmente meno attenti alle parole proferite.

9° posto Acquario: in bilico. Tra le questioni amorose e quelle professionali, il terzo segno d'Aria potrebbe avere parecchie grane questo giovedì, come lasciano presagire i transiti avversi di Venere in Leone e Urano, retrogrado, in Toro. Sarà bene mantenere un atteggiamento diplomatico, cercando di sfogare l'eventuale malcontento con l'attività fisica.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: attriti professionali. Ciò che sino a poco tempo fa sembrava indissolubile sul fronte professionale, in questa giornata parrà agli occhi dei nativi meno solido. Questo, data la propensione del segno alla stabilità, potrebbe far innervosire i nati del segno, che alla minima provocazione scatteranno come molle.

11° posto Cancro: amore flop. L'esuberanza venusiana unita alla dispersione energetica marziale, potrebbe rendere i nati Cancro oltremodo inaffidabili nel menage amoroso, e ciò non passerà inosservato alla controparte. Al lavoro, invece, sarà meglio tenere la bocca serrata, perché il rischio di gaffe sarà alto.

12° posto Pesci: letargici. Mentre l'estate sta per avviarsi a conclusione, anche i nati Pesci sembreranno volersi adeguare, divenendo meno propensi alla mondanità già da questo giovedì, come a voler dare inizio a un moto letargico.