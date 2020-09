Giovedì 1° ottobre 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Marte sostare in Ariete, mentre Venere stazionerà sui gradi del Leone. Nel frattempo Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. Infine, Mercurio insieme al Sole rimarranno stabili in Bilancia, così come Nettuno continuerà il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Bilancia e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: cambio di prospettiva. In attesa della vera e propria ripartenza col Novilunio in Bilancia del 16, i nati Leone potrebbero già scaldare i motori a partire da questo giovedì, nel quale per avanzare più celermente nell'ambiente professionale, sarà necessario un cambio di prospettiva.

2° posto Sagittario: finanze top. Con Venere assieme al duetto Luna-Marte transitanti nel loro Elemento, ecco che il terzo segno di Fuoco avrà buone chance di notare una certa floridezza economica, malgrado Mercurio in Scorpione suggerirà di non concedersi colpi di testa finanziari.

3° posto Gemelli: lucidi. Nell'ambiente professionale di questa giornata i nati Gemelli potranno, con ogni probabilità, contare su un tono umorale brioso ed anche su una scaltrezza mentale non indifferente, che li aiuteranno a trovare soluzioni laddove gli altri vedono soltanto problematiche.

I mezzani

4° posto Ariete: energici. Il Luminare notturno inizierà la fase crescente proprio sui loro gradi questo giovedì rendendo i nativi oltremodo energici e volitivi, peccato però che Marte retrogrado tenderà a far disperdere tale mole di forze in troppi fronti contemporaneamente.

5° posto Acquario: stand-by. Ogni tanto fermarsi e fare il punto della situazione può risultare una mossa saggia, ed è ciò che potrebbero fare i nati Acquario questo giovedì, preferendo analizzare strategie e priorità prima di prodigarsi nel metterle in atto.

6° posto Scorpione: viaggi. Giornata ideale per concedersi, assieme alla propria dolce metà, una breve gita fuori porta, nella quale sarà possibile relegare le ansietà del quotidiano in secondo piano e dedicare alla coppia le giuste attenzioni che merita.

Lavoro in secondo piano.

7° posto Capricorno: rapporti professionali. 24 ore in cui, a causa dell'opposizione tra i Luminari, il terzo segno di Terra potrebbe fermarsi a riflettere sul modo in cui i suoi comportamenti influenzino i rapporti professionali, aggiustando il tiro, se necessario.

8° posto Toro: fiacchi.

Il bottino energetico di casa Toro sarà, c'è da scommetterci, scarno ed in giorni scarichi come questo sarebbe meglio dedicarsi a delle attività, magari poco entusiasmanti, spesso procrastinate nell'ambiente domestico.

9° posto Cancro: amore flop. Semaforo acceso sul rosso nelle faccende di cuore dei nati del segno, in quanto Sole e Luna si guarderanno di sguincio portando a galla le loro manchevolezze che, puntualmente, verranno rimarcate dal partner.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: bizzosi. Il nervosismo potrebbe essere il protagonista della giornata nativa, a causa del duetto Nettuno-Plutone che tenderà a confondere idee ed intenti facendogli, come spiacevole conseguenza, vedere inganni dove non ce ne saranno.

11° posto Bilancia: riflessivi. Giovedì i nati della Bilancia saranno presumibilmente chiamati a riflettere sulle proprie ambizioni e su quanto le stesse siano state condizionate dalle volontà di terze persone, familiari in primis.

12° posto Vergine: finanze flop. In questa giornata è opportuno che i nati del segno porgano molta attenzione alle loro uscite economiche, eliminando ogni spesa non indispensabile in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio finanziario.