Per il segno dell'Acquario, in questo ottobre 2020, non ci saranno prospettive per vivere una storia d'amore realmente soddisfacente. Saranno favoriti gli incontri di amicizia più di quelli che potrebbero evolvere in una relazione amorosa.

Il lavoro sarà incentivato solo dalla volontà di agire dei nati di questo segno, in quanto se la fortuna sarà a portata di mano, purtroppo ci sarà poca interazione e scarsa intesa fra colleghi.

A seguire, l'Oroscopo per il segno dell'Acquario nel mese di ottobre 2020.

Amore

Le posizioni di Venere e Mercurio che non sono concomitanti con i segni di acqua suggeriscono una situazione amorosa difficile e incline a essere poco presente nella vita quotidiana.

Marte non sarà dei migliori ma le cose non andranno male, considerando che non ci saranno litigi rilevanti.

Sarete interessanti, quindi gli incontri non saranno così deludenti come potrebbe apparire in un primo momento, ma rimarranno comunque in una dimensione che avrà poco a che fare con l'amore. Semmai, arriverà qualche amicizia significativa.

Lavoro

Purtroppo con questo Mercurio in quadratura la vostra situazione lavorativa sarà ferma, e voi di conseguenza potreste sentirvi alquanto smarriti se avrete a che fare con una nuova idea. Di collaborazioni in arrivo purtroppo nemmeno l'ombra, dovrete attendere un po' prima che il lavoro di squadra risulti carico e vincente. Per fortuna Marte sarà forte, energico, capace di darvi una grinta eccezionale nonostante qualche insuccesso.

Le delusioni progressivamente diminuiranno grazie all'intervento di Giove, seppure in relativo “ritardo”.

Ci saranno pure delle opportunità lavorative che non bisognerà sottovalutare, anche se non corrisponderanno precisamente alle vostre aspettative.

Fate attenzione a qualche investimento, ma soprattutto occhio al denaro che vi accingete a spendere.

Fortuna e salute

La fortuna di Giove sarà preponderante per preparare il terreno per i successi futuri, più che quelli che concerneranno il mese di ottobre. Quindi fate del vostro meglio non solo per il mese di ottobre ma anche per quelli che concluderanno l'anno. Non sarà un caso se poi avrete una maggiore propensione al guadagno.

La forma fisica sarà ottima, probabilmente sarà uno dei mesi di quest'anno che vi darà maggiore capacità di azione, con un ottimismo che vi farà andare avanti nel lavoro più di quanto sia necessario.