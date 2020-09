L'Oroscopo di domani 24 settembre accoglie la presenza di Luna in Capricorno, che rende le emozioni più riservate e razionalizza un po' l'amore. Sarà spiccato il senso del dovere in ambito lavorativo per tutti i segni zodiacali di Terra. Gli astri consigliano di non vivere gli affetti in modo troppo rigido. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Capricorno nell'oroscopo di giovedì

Ariete: una rinascita è in atto e Marte regala tanto dinamismo e grande forza di volontà. In amore, Venere risulta dalla vostra parte e rafforza anche gli affetti familiari. Cercate di aprirvi di più a un dialogo benefico per tutte le sfere vitali.

Bando all'apatia e fate risplendere il Sole su di voi. Alcune situazioni lavorative risultano imprevedibili al momento, ma occorre che vi rimbocchiate le maniche per ottenere i risultati desiderati.

Toro: Luna risplende dal Capricorno e produce tanta voglia di progredire in maniera benefica e in tutte le sfere vitali. La concretezza e la praticità non mancano di certo, per attuare i desideri tenuti in un cassetto da lungo tempo chiuso. Adesso è ora di aprirlo e Urano dà la spinta giusta per avviare cambiamenti radicali. In amore, avete molto bisogno di affetto e Venere in quadratura produce degli alti e bassi che dovete gestire con maggiore diplomazia e minore impulsività.

Gemelli: anche se alcune situazioni risultano tese e stagnanti, cercate di superare eventuali contrattempi arginando i problemi e rivalutando il tutto con maggiore ottimismo.

Il Sole splende su di voi e garantisce grande vitalità. Mercurio dalla Bilancia regala un'intelligenza brillante che fa accogliere le novità in modo favorevole sia per l'amore che per il lavoro.

Cancro: attenzione a Luna e agli astri presenti in Capricorno, che remano contro e producono pessimismo. Forse alcuni di voi vivono anche l'amore in modo troppo distaccato.

Lasciate fluire le emozioni quindi e indirizzatele nel verso giusto, ritrovando la strada che porta alla felicità. Soprattutto non chiudetevi in voi stessi. Mercurio e Sole sono in dissonanza e producono un'introversione penalizzante anche per il lavoro.

Leone: alcune sensazioni sono un po' ghiacciate e Luna dal Capricorno rende le emozioni riservate.

Evitate quindi di tenere nascosti nella vostra interiorità questi sentimenti che vogliono salire a galla per seminare frutti positivi. Un dialogo più aperto avvia anche grandi collaborazioni in ambito lavorativo.

Vergine: l'influenza di Luna risulta preziosa dal Capricorno per illuminare le parti buie del vostro cuore. Questa introspezione proposta anche da Plutone, fa sì che analizziate le sensazioni che provate con maggiore ragionevolezza. Così smorzate un'opposizione di Nettuno che confonde un po' le idee. In ambito lavorativo, una nuova ambizione vi lambisce. Mettete in pratica nuove idee preziose per evolvere in positivo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete alquanto altalenanti e mutevoli in amore.

Potete passare da una gioia più immotivata, alla negatività più nera. Cercate di riequilibrare il tutto, superando una quadratura di Sole e Luna che scombussola un po' tutte le sfere vitali. La diplomazia che vi è consona può far ritrovare l'orientamento anche in amore. E ricordate che Venere splende per voi dal Leone e acuisce gli affetti, regalando maggiore ottimismo.

Scorpione: gli astri posizionati in Capricorno smorzano un po' gli affetti e cercano di raffreddare la vostra impetuosità, proponendo di vivere gli affetti con maggiore rigore. In particolare Luna congiunta a Saturno, può farvi chiudere in voi stessi ed eviterete di manifestare le sensazioni che provate. Giove risulta fortunato e garantisce benessere in tutte le sfere vitali, anche se venere in quadratura quasi sfida a superare alcuni problemi in famiglia.

Sagittario: gli astri richiedono di distaccarvi dai ricordi passati che ancora fanno soffrire. Alcuni di voi possono stringere legami amorosi forti, a patto che illuminiate le zone buie della vostra interiorità, facendo luce su alcuni dubbi spesso infondati. Buono il lavoro svolto con concentrazione ed è spiccato il senso del dovere.

Capricorno: Luna nel segno acuisce un senso del dovere che fa assumere le proprie responsabilità sia in amore che sul lavoro. Siete alquanto riservati e tendete a vivere gli affetti con un certo distacco. Plutone avvia delle trasformazioni radicali, rafforzando le emozioni e garantendo evoluzioni interiori benefiche per progredire in maniera fortunata.

Acquario: state intraprendendo la strada giusta, quella che porta alla felicità e al successo equilibrando al meglio le emozioni e la ragionevolezza.

Il Sole splende su di voi e illumina in cammino vitale. Una persona a voi molto vicina, risulta di fondamentale importanza per progredire. Stringete un'alleanza preziosa per attuare i progetti lavorativi o quelli amorosi con successo.

Pesci: Luna risulta dalla vostra parte e acuisce la concentrazione sul lavoro. In amore vivete le emozioni in maniera più sobria, poiché influenzati anche dalla presenza di Saturno e Plutone posizionati in Capricorno. Questi astri avviano evoluzioni interiori benefiche per capire i sentimenti che provate. C'è tanta voglia di raggiungere una stabilità molto ambita. Così alcuni di voi demolite una situazione che non va, per ricostruire in maniera più fortunata.