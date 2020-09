Questo ottobre 2020 per i nati del segno dello Scorpione sarà decisamente denso di amore e di fortuna. Si respirerà una atmosfera rosea, che farà venire voglia di innamorarsi e di trascorrere il mese quasi esclusivamente con la persona amata.

Sul lavoro ci saranno dei notevoli miglioramenti e anche l'opportunità di esplorare orizzonti nuovi o lasciati lungo il cammino, ma si dovrà prestare attenzione alla salute e a salvaguardarla a dovere.

In basso è presente la previsione astrologica per il segno dello Scorpione nel dettaglio per il mese di ottobre.

Amore

Sarà un ottobre ricco di amore, dove fino alla fine del mese Venere vi darà la possibilità di riprendervi facilmente dopo una storia d'amore conclusa da poco tempo e di fare nuovi incontri potenzialmente significativi per la sfera sentimentale.

All'interno della coppia invece vivrete una stagione densa di passionalità e di una intesa che finalmente lascerà da parte incomprensioni e gelosie, dandovi un senso di tranquillità decisamente più forte e duraturo. Sicuramente anche il dialogo farà la sua parte, perché Mercurio vi permetterà di comprendervi al volo e di sperimentare una nuova prospettiva per far evolvere la vostra storia d'amore.

Ottimo il rapporto con la famiglia, un po' bistrattato quello con le amicizie.

Lavoro

Questo Mercurio sarà efficiente per concludere progetti e per sviluppare nuove idee affaristiche, ma anche Giove vi darà delle grandiose opportunità per la sfera professionale. Nel corso di questi giorni di ottobre non vi resterà che mettervi all'opera facendo del vostro meglio, lavorando sodo non solo per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, ma anche per poter mettere a frutto qualche “sogno” rimasto a lungo nel cassetto.

Non sarà troppo tardi nemmeno per poter riprendere gli studi, soprattutto per le persone che sono già “grandi” ma desiderano ancora mettersi in gioco nello studio. La concentrazione sarà ai massimi livelli, quindi sarà una bella sfida cominciare.

Sarà appropriato anche fare un investimento più ingente, che potrebbe semplificarvi la vita ma anche quella della vostra famiglia.

Fortuna e salute

Sicuramente la fortuna di Giove sarà dalla vostra parte, perciò non esitate a fare ogni cosa utile per poter salire di grado o comunque migliorare la vostra situazione finanziaria e professionale. Saranno pochissime le occasioni in cui potreste incorrere in un fallimento.

Purtroppo Marte vi metterà in condizione di riposarvi più spesso, e potreste non essere al massimo della forma sul fronte fisico.

Dovrete evitare di affaticarvi eccessivamente, di fare troppo sport o di viaggiare per lunghi periodi.