L'Oroscopo di giovedì 17 settembre avrà in serbo molte emozioni per tutti i segni zodiacali. Gli astri, infatti, influenzeranno la sfera sentimentale, lavorativa e personale di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Luna, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Saturno, in opposizione a Nettuno e in trigono a Plutone, la Luna sarà in trigono a Giove e in opposizione a Nettuno, mentre Marte sarà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 17 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di giovedì 17 settembre: Toro allegro e solitudine per Cancro

Ariete: dovrete affrontare qualche piccola difficoltà sul posto di lavoro a causa di alcune dimenticanze. Forse vi sentirete abbattuti e temerete di non riuscire a riprendere in mano il controllo della situazione, ma se manterrete la positività, avrete modo di ribaltare le carte in tavola. Il partner sarà propenso a condividere con voi qualcosa di importante. Però sarà fondamentale essere aperti al dialogo e alla comprensione reciproca. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi travolgere dalla rabbia e dallo sconforto.

Toro: la vostra allegria non riuscirà a tenere nessuno lontano. Tutti vorranno un pizzico della vostra attenzione e cercheranno di coinvolgervi nelle loro attività.

Sarete lieti di essere cercati da così tante persone, ma dovrete fare attenzione a frequentare le compagnie giuste per non cadere in tranelli emotivi. Potrebbero esserci delle novità positive sul posto di lavoro. Forse non capirete subito le intenzioni dei vostri capi, ma sarà fondamentale continuare a impegnarvi e a mostrare serietà.

Potreste dedicare le ore serali allo svolgimento dei vostri hobby preferiti.

Gemelli: emergerà il lato più possessivo del vostro carattere: tenderete a essere molto gelosi nei confronti del partner e vi esporrete con numerose domande indagatrici. Questo atteggiamento potrebbe creare un distacco all'interno della coppia perché si genererà uno stress eccessivo.

Sarà importante basare la relazione sulla fiducia reciproca e sul rispetto per la libertà dell'altro. Sul posto di lavoro, non riuscirete a concentrarvi completamente: vi sembrerà di avere la mente altrove, ma nel giro di poco tempo ritroverete la strada giusta.

Cancro: sarete alla ricerca di uno spazio che sia solo vostro. Vorrete trovare un modo per escludere tutti dal vostro mondo e rimanere soli con voi stessi. Ovviamente, a livello pratico sarà quasi impossibile realizzare qualcosa di simile, ma potrete trovare dei piccoli momenti nella giornata dove dedicarvi ai vostri hobby. Staccare la spina dalle preoccupazioni quotidiane vi consentirà di essere più reattivi e partecipativi nei confronti del mondo esterno.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi sopraffare dai sensi di colpa.

Leone energico e Vergine indipendente

Leone: sprizzerete energia da tutti i pori e nessuno riuscirà a bloccare la vostra forza d'animo. Reagirete con grinta alle difficoltà perché sarete completamente consapevoli delle vostre capacità. Deciderete di migliorare le vostre prestazioni lavorative grazie ad alcune azioni che vi consentiranno di acquisire maggiori conoscenze. In amore, sarete sereni e spontanei: non vi spaventerà impegnarvi, ma preferirete concentrarvi maggiormente sul vostro benessere individuale. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non affrettare i tempi: ci sarà modo per vivere il rapporto di coppia.

Vergine: verrete travolti da un forte desiderio di indipendenza. Sarete pronti a lottare per conquistare la vostra libertà e non permetterete a sciocche questioni lavorative o sentimentali di distruggere la tango agognata felicità. Vi sentirete pronti a vivere una folle avventura per uscire dai vostri schemi mentali e scoprire qualcosa di nuovo. Le previsioni zodiacali di domani, in ogni caso, consigliano di non perdere di vista le persone che sono davvero importanti per voi: costituiranno un punto di riferimento insostituibile.

Bilancia: la vostra serietà lascerà spazio a un briciolo di follia. Vi sentirete pronti a vivere nuove avventure e non vi farete bloccare da chi avrà un parere contrario al vostro.

Nonostante il vostro animo tumultuoso, preferirete mantenere una certa stabilità in ambito amoroso. Sarete inclini a impegnarvi seriamente con il partner e non consentirete un atteggiamento superficiale da parte sua. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mettere le cose in chiaro riguardo alle intenzioni di coppia: potrebbero esserci degli elementi incompatibili.

Scorpione: verrete travolti dalla paura di restare da soli. Vi metterete alla ricerca di una persona con cui condividere la vostra giornata. Purtroppo, non impiegherete molto per capire che non ci potrà essere vera passione senza un legame saldo, sia di tipo fisico che emotivo. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non arrendervi e di concentrarvi su qualcosa che vi fa stare bene.

Frequentare luoghi di interesse o iscrivervi a corsi vi consentirà di migliorare voi stessi, ma anche di entrare in contatto con persone nuove! Il vero amore potrebbe essere dietro l'angolo.

Capricorno irritabile e romanticismo per Pesci

Sagittario: sentirete il bisogno di portare la vostra storia d'amore a un livello superiore. Non vi accontenterete di discorsi superficiali e basati sul più e sul meno, ma desidererete toccare le corde più profonde del vostro cuore. Il partner, però, potrebbe apparirvi schifo e poco incline ad addentrarsi in conversazioni elaborate. Prima di puntare il dito contro di lui, sarà importante verificare la concomitanza di problemi particolari. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di avere molta pazienza e di non arrendervi davanti ai rifiuti.

Capricorno: farete fatica ad accettare possibili imprevisti. Il lato più irritabile di voi emergerà con tutta la sua prepotenza e vi spingerà a essere litigiosi con il prossimo. Tenderete a essere molto polemici e a contestare con forza tutto ciò che giudicherete non idoneo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlare con amico fidato: aprire il vostro cuore e parlare dei sentimenti vissuti vi consentirà di affrontare più serenamente le difficoltà. Ricordate che un momento di vulnerabilità può capitare a tutti.

Acquario: dovrete affrontare alcune insicurezze riguardo al vostro futuro. Non vi sentirete pronti a vivere tutto con spensieratezza e tenderete a essere eccessivamente ansiosi.

Proverete a rivolgervi ad amici e parenti, ma solo voi potrete trovare la chiave per accedere alla felicità. Forse, ci sarà bisogno di tempo, ma se abbraccerete un po' di sano ottimismo e manterrete il sorriso, tutto apparirà più semplice. Potrebbero esserci delle novità in arrivo in ambito amoroso: datevi il tempo per conoscere bene l'altra persona.

Pesci: non potrete fare a meno di includere un po' di romanticismo nella vostra giornata. L'amore, per voi, avrà un ruolo prioritario perché vi permetterà di mantenere il sorriso sulle labbra e di fare progetti per il futuro. Forse, tenderete a idealizzare troppo il vostro partner: vi aspetterete delle cose che non sarà mai in grado di darvi! Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mantenere i piedi per terra e di non lasciarvi travolgere dalle fantasie sentimentali.

Solo il tempo potrà rivelarvi se il partner scelto sarà la persona giusta per realizzare il vostro sogno d'amore.