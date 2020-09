La nuova settimana si aprirà con un Oroscopo caratterizzato da tante novità. Il 14 settembre, infatti, sarà una giornata ricca d'amore e di emozioni grazie alle combinazione dei diversi aspetti planetari. Nella volta celeste di domani sarà possibile osservare la congiunzione tra Luna e Venere, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Nettuno, Venere in quadratura a Saturno e Giove in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, l'oroscopo di lunedì 14 settembre per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 14 settembre: Toro impegnato

Ariete: nel vostro cuore ci sarà spazio solo per la persona amata. Avrete tutte le intenzioni di far crescere il vostro rapporto e userete ogni strumento di seduzione per raggiungere questo scopo. La cura per l'aspetto fisico avrà un ruolo prioritario, ma il partner potrebbe concentrarsi maggiormente sull'affinità mentale. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non mascherare la vostra personalità: cercate di enfatizzare gli elementi positivi e di mitigare quelli che vi fanno soffrire. Con un po' di pazienza riuscirete a dare vita a un'atmosfera esplosiva!

Toro: la settimana si aprirà con un carico di impegni quotidiani non indifferente.

Dovrete pianificare tutto attentamente per riuscire a gestire le mansioni, soprattutto quelle lavorative. L'aiuto dei colleghi vi consentirà di vivere più serenamente questa giornata, ma sarà importante non perdere mai il controllo. Qualcuno potrebbe non compiere il suo dovere e mettervi in una situazione difficile.

In ambito sentimentale, dovrete risolvere qualche problema con il partner: avrete diverse cose di cui discutere, ma evitate di perdere la calma.

Gemelli: non riuscirete a bloccare le vostre parole. Tenderete a parlare molto per cercare di sfogare il vostro nervosismo. Questo, però, potrebbe mettervi nei guai perché rischierete di svelare segreti importanti su altre persone.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a controllare le vostre parole. Vi sarà utile condurre la conversazione su tematiche neutre e sbarazzine. In ambito sentimentale, sarete pronti ad aprire il vostro cuore al partner. Forse ci vorrà ancora del tempo affinché il vostro rapporto diventi più profondo, ma vi sentirete disposti ad aspettare.

Cancro: vi preparerete a un importante cambiamento emotivo. Avrete bisogno di raccogliere le vostre energie per riuscire ad adattarvi alle modifiche che subirà il vostro cuore. Forse non siete ancora pronti ad accettare i problemi che vi si presentano, ma ben presto vi renderete conto che potrete trarre da essi un insegnamento di vitale importanza.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trascurare gli impegni lavorativi, infatti potrebbero esserci degli imprevisti che richiederanno la vostra presenza. Sarà un'occasione da non perdere perché avrete modo di dimostrare il vostro valore.

Oroscopo del 14 settembre: Leone controllato e Scorpione passionale

Leone: decidere di cambiare il vostro approccio di fronte alle discussioni. Preferirete adottare un atteggiamento meno aggressivo e più conservativo del vostro benessere. Sceglierete con cura le battaglie da affrontare e vi lascerete alle spalle tutto ciò che considererete uno spreco di energia. Sul lavoro, sarete molto determinati anche se verrete pervasi dal desiderio di migliorare il vostro rendimento.

Cercherete di sfruttare al massimo ogni possibilità che vi verrà offerta e non perderete occasione di mostrare a tutti le vostre capacità. Per il momento non ci sarà spazio per l'amore romantico.

Vergine: farete fatica a superare determinate questioni. Tenderete a tormentarvi con pensieri che non vi porteranno da nessuna parte. Avrete la sensazione di trovarvi dentro un labirinto e di non avere gli strumenti per trovare la via d'uscita. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi solo sulle cose che potrete modificare. Sarà inutile tentare di cambiare il carattere delle persone o situazioni che non avranno modo di evolvere. Per fortuna gli amici sapranno supportarvi a livello emotivo e vi mostreranno tutto il loro affetto.

Bilancia: nella scala delle vostre priorità metterete al primo posto la famiglia. Cercherete di aiutarla in tutti i modi possibili e sarete pronti ad ascoltare i problemi dei vostri parenti. L'empatia sarà una delle vostre caratteristiche più spiccate durante questa giornata. Potrebbe essere il momento giusto per dare nuova vita alla vostra casa. Potreste apportare quelle modifiche che da tempo desideravate introdurre. Non sarà un inutile spreco di denaro, ma un modo per sentirvi più tranquilli e protetti all'interno della vostra casa. Potreste coinvolgere il partner in questa attività: ne sarà contento!

Scorpione: avrete voglia di imparare a realizzare qualcosa di nuovo. Le difficoltà non vi distoglieranno dal vostro obiettivo, ma saranno un ulteriore stimolo al successo.

Sarete determinati anche in amore perché non permetterete a nessuno di mettersi tra voi e il vostro partner. Ci saranno delle questioni da risolvere, ma preferirete lasciarvi tutto alle spalle e dedicarvi al futuro. La passione sarà un motore fondamentale del vostro rapporto dato che vi consentirà di creare una complicità mai avuta prima. La persona amata ricambierà i vostri sentimenti e sarà pronta a sorprendervi.

Previsioni astrologiche di domani 14 settembre: Sagittario lucido e Pesci alla ricerca dell'amore

Sagittario: finalmente, tutto vi apparirà più chiaro e sensato. Avrete in mente l'obiettivo che vorrete raggiungere e vi impegnerete per realizzarlo. Punterete, in particolar modo, a una promozione lavorativa.

Sentirete il bisogno di modificare la vostra situazione economica, non solo per voi, ma soprattutto per le persone che vi saranno vicine. Il partner sarà fiero del vostro coraggio e cercherà di aiutarvi in tutti i modi possibili. Saprà aiutarvi durante i momenti di maggiore nervosismo e vi donerà affetto e amore.

Capricorno: tenderete a concentrarvi sugli aspetti più frivoli della quotidianità. Non avrete voglia di abbandonarvi a intense riflessioni perché preferirete allontanare ogni possibile delusione. Questo atteggiamento costituirà una difesa che potrebbe spingervi a chiudervi in voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di chiedere aiuto a una persona fidata. Potreste provare a organizzare qualcosa di divertente da fare insieme, in modo da rimanere in compagnia senza appesantire la vostra mente.

Acquario: le vostre reazioni potrebbero innervosire le persone che vi sono vicine. Sarà necessario rivedere il vostro modo di partecipare alle discussioni e cercare di usare con attenzione le parole da pronunciare. Tenderete a essere molto precipitosi nelle azioni e nei giudizi, ma questo potrebbe portarvi a non riflettere abbastanza sulle situazioni che vi troverete ad affrontare. Una persona a voi vicina vi darà un consiglio molto importante, ma non sarà così facile da individuare. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trovare una valvola di sfogo che vi aiuti a buttare fuori tutto il risentimento.

Pesci: sarà il momento giusto per mettervi alla ricerca dell'amore. Cercherete una persona che possa condividere con voi hobby e interessi, ma non trascurerete l'importanza di un'ottima intesa fisica.

Forse sarete chiamati a fare una scelta e a mettere sotto pressione il vostro cuore. Nessuno potrà dirvi cosa fare, sarete voi gli artefici del vostro destino! Le previsioni zodiacali di domani consigliano di ascoltare il vostro cuore e di non costringerlo in stretti schemi razionali. Sul lavoro potreste ricevere una piccola sorpresa, ma non dovrete mai abbassare la guardia.