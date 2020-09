L'oroscopo di martedì 15 settembre avrà in serbo numerose sorprese per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Saturno, in opposizione a Nettuno e in trigono a Plutone, mentre Venere sarà in quadratura a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 15 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 15 settembre: Toro vulnerabile e feeling di coppia per Cancro

Ariete: farete fatica a perdonare le persone che vi hanno ferito. Dentro il vostro cuore, saprete che il rancore non porterà a nulla di buono, ma continuerete a tenere il muso. Costruirete una barriera tra voi e le amicizie circostanti perché avrete paura di soffrire di nuovo. Sarete pronti ad accogliere le sfide pratiche, soprattutto quelle sul luogo di lavoro, ma non vi comporterete allo stesso modo con quelle emotive. Cercherete di razionalizzare sentimenti e sensazioni e di non farvi travolgere da chi potrebbe distogliervi dai vostri obiettivi.

Toro: avrete paura di mostrare il vostro lato più vulnerabile.

Sentirete il bisogno di non far trapelare la vostra insicurezza, ma questo potrebbe spingervi a trincerarvi dietro a inutili difese. Le persone che vi saranno accanto, quelle che davvero vi conoscono bene, riusciranno a penetrare nella vostra corazza e a supportarvi in questa difficile situazione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non allontanare il partner: la sua preoccupazione potrà apparirvi fastidiosa, ma rappresenterà una forte manifestazione del suo amore

Gemelli: verrete travolti da un forte desiderio di abbandonare la vostra zona di comfort.

Avrete molte cose da scoprire e da vivere, ma non vorrete farlo da soli: la presenza di un amico o del partner, infatti, saranno fondamentali. Cercherete di comunicare emozioni profonde a chi vi sarà attorno e di trasmettere loro fiducia. Avrete bisogno di essere tenuti in considerazione e di essere apprezzati per le vostre qualità.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non perdere la vostra spontaneità: vi aiuterà molto nelle relazioni sociali.

Cancro: l'amore busserà alla vostra porta e voi sarete pronti ad accoglierlo. Sarà un giornata ricca di emozioni perché avrete modo di esprimere il lato più profondo di voi. Proverete a concentrarvi solo sui pregi della vostra relazione e a trascurare tutto ciò che non rientrerà nei vostri canoni. Il partner sarà pronto a collaborare per aumentare il feeling di coppia. Forse, ci saranno dei discorsi da evitare a causa di punti di vista troppo diversi, ma con un po' di pazienza potrete trovare un equilibrio. La situazione sul lavoro rimarrà stabile.

Oroscopo del 15 settembre: Vergine socievole e Scorpione avventuroso

Leone: per voi, sarà importante attirare l'attenzione delle persone che vi saranno attorno. Avrete la sensazione di non essere considerati per i vostri meriti e questo vi spingerà a lavorare ancora più duramente. Deciderete di mettervi alla prova su diversi fronti della vostra vita: lavoro, amore e amicizia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbandonare le vostre passioni e di utilizzarle come valvola di sfogo. Se possibile, evitate di essere ipercritici verso voi stessi perché questo potrebbe avere delle conseguenze negative sulla vostra autostima.

Vergine: darete un valore inestimabile all'amicizia. Sarete propensi a conoscere persone nuove, ma vorrete essere sicuri della loro sincerità prima di concedere la vostra fiducia.

Sarete generosi con il prossimo e riconoscenti con chi vi aiuterà a superare determinate difficoltà. Forse, la situazione con il partner prenderà una piega inaspettata e dovrete fare delle scelte che vi faranno soffrire. Sarà importante concedervi del tempo per analizzare tutti i dettagli della vostra storia d'amore. Potrebbero esserci delle novità sul posto di lavoro.

Bilancia: sarete pronti a fondervi completamente con la vostra vena creativa. Tutto ciò che riguarderà la musica, il disegno e la scrittura, vi attirerà come una calamita. Avrete numerosi talenti da sfruttare, ma forse faticherete a credere nelle vostre risorse. Il partner vi supporterà nelle vostre scelte e cercherà di infondervi tutto il coraggio necessario.

L'amore e l'affetto saranno due elementi fondamentali per la vostra anima perché le permetteranno di esprimersi al meglio! Attenzione, però, a non abbandonare il vostro lato razionale.

Scorpione: deciderete di abbandonare la monotonia quotidiana e di immergervi in nuove avventure. La paura non sarà un sentimento che toccherà il vostro cuore perché verrà sostituita dall'adrenalina. Nelle relazioni amorose, sarete imprevedibili e pronti a conoscere persone totalmente diverse da voi. Per il momento, non vi sentirete pronti ad impegnarvi perché avrete ancora molto da scoprire. Anche sul posto di lavoro, cercherete di essere innovativi e originali. Non prenderete in considerazione idee avute da altrui, ma proverete a creare le vostre!

Previsioni astrologiche di domani 15 settembre: Capricorno generoso e Acquario deluso

Sagittario: il dialogo sarà uno dei vostri principali punti di forza. Non avrete alcun problema nell'affrontare conversazioni profonde e la vostra empatia vi aiuterà a entrare in connessione con l'interlocutore. In amore, sarete propensi ad ascoltare il partner e a comprendere le sue esigenze. Forse, non potrete realizzare tutti i suoi desideri, ma lo sforzo che impiegherete nel farlo vi farà guadagnare molti punti. La situazione sarà un po' più complessa sul luogo di lavoro. Dovrete fare appello alla vostra pazienza per riuscire a non perdere la calma.

Capricorno: non saprete dire di no a un amico in difficoltà, proverete a supportare le persone amate in tutti i modi possibile, ma rischierete di trascurare il vostro benessere.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di evitare di sovraccaricarvi di uno stress eccessivo. Sarà opportuno trovare un punto di incontro tra la vostra spiccata generosità e la necessità di badare ai vostri interessi. Potrebbe essere il momento giusto per conoscere una persona speciale e per aprire il vostro cuore.

Acquario: dovrete affrontare alcune delusioni inaspettate. Una persona che consideravate importante potrebbe arrecarvi un torto difficile da perdonare. Per fortuna, la vostra bontà d'animo, vi consentirà di non concentrarvi sulla vendetta. Anche la situazione sul luogo di lavoro potrebbe diventare complessa: le troppe uscite finanziarie, infatti, vi costringeranno a trovare un'alternativa valida per risolvere le vostre difficoltà economiche.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non gettare la spugna e di continuare a lottare.

Pesci: verrete travolti da un'inspiegabile allegria. Sarete pronti a donare un sorriso a chiunque vi aprirà il vostro cuore. Ciò vi consentirà di affrontare tutto con grande ottimismo e positività. Sul lavoro, avrete modo di sperimentare alcune delle vostre idee, forse, non tutte andranno a buon fine, ma sarete soddisfatti di voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicare tempo ai vostri hobby: potreste scoprire nuovi talenti e nuove strategie per metterli in pratica. Inoltre, avrete da condividere qualcosa di importante con il partner.