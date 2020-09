L'Oroscopo di domenica 13 settembre riserva numerose novità per tutti i segni zodiacali. Gli aspetti planetari avranno un'influenza molto rilevante sulla vita amorosa, sociale e personale. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Giove, la Luna in opposizione a Saturno e Marte in quadratura a Saturno. Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 13 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 13 settembre: Ariete vivace e Cancro creativo

Ariete: non sarà solo l'ambiente a essere invaso da aria frizzantina, ma anche il vostro spirito avrà voglia di avventura e di sfide. Sfrutterete questa domenica per cercare di dedicarvi a tutte quelle attività che, durante la settimana, sono state sostituite dal lavoro. Avrete voglia di coinvolgere i vostri amici perché l'allegrie e le risate della vita in comune daranno nuova grinta alla vostra personalità. Forse, tenderete a essere un po' troppo orgogliosi e a non chiedere scusa neanche quando sarebbe necessario.

Toro: vi farete guidare solo dal vostro istinto. Metterete da parte la razionalità perché la considererete un ostacolo ai vostri sogni.

Amerete trascorrere del tempo con personalità vivaci e insolite. Vi farete contagiare dalla loro allegria e tenderete ad allontanare tutto ciò che reputerete eccessivamente banale. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trascurare gli amici di sempre. Anche se sarete a caccia di novità, ci saranno delle emozioni che solo i vostri affetti più cari potranno donarvi.

In amore, sarete spigliati e intraprendenti, ma ricordate di non maltrattare il vostro cuore.

Gemelli: vi renderete conto di aver dato per scontato delle cose che si riveleranno fondamentali. Potrete dedicare questa domenica a recuperare un po' delle vecchie emozioni trascurate. Il contatto con gli altri, per voi, sarà importantissimo perché vi consentirà di tornare a confrontarvi con il prossimo.

Forse, in ambito sentimentale, non sarete spigliati come vi sareste aspettati, ma anche quel pizzico di timidezza potrà apparire attraente agli occhi di un potenziale partner. Darete spazio ai famigliari e ai loro consigli: non è detto che concorderete con le loro parole, ma sarete felici di averli nella vostra vita.

Cancro: non riuscirete a tenere a freno la vostra creatività. Avrete così tante idee in mente che vi servirà un taccuino per appuntarle tutte. In un primo momento, la confusione potrà sembrarvi qualcosa di negativo, ma è proprio da lì che nascono le intuizioni migliori. Metterete in pratica tutto quello che avete appreso e cercherete di dare vita a qualcosa di bello. Sarete talmente fieri di voi stessi che vi verrà spontaneo coinvolgere amici e parenti.

Il partner, però, potrebbe cercare di richiamare la vostra attenzione!

Oroscopo del 13 settembre: novità per Leone e Scorpione cagionevole

Leone: sarà il momento giusto per iniziare a dedicarvi a nuovi progetti. L'ambizione vi porterà a esplorare sogni che fino a poco tempo fa credevate irrealizzabili. Mentalmente vi preparerete ad affrontare il duro percorso che vi attenderà, ma non perderete mai il vostro sorriso. Dal punto di vista romantico, vi sentirete pronti a intraprendere una nuova relazione sentimentale. Prima di aprire totalmente il vostro cuore, però, vorrete essere certi della persona che avrete accanto: analizzerete ogni suo comportamento e proverete a farvi un'idea più chiara!

Vergine: vi troverete in una situazione di forte stress emotivo a causa degli ultimi eventi vissuti.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a mantenere le emozioni sotto controllo. Tenderete ad avere reazioni spropositate rispetto a parole prive di qualunque provocazione. Potrebbe esservi d'aiuto cercare una valvola di sfogo efficace. Potrete usare la vostra creatività per allontanare i cattivi pensieri e aprire uno spiraglio di luce nel vostro cuore. Avrete bisogno della vicinanza del partner, però, non è detto che comprenderà spontaneamente le vostre esigenze.

Bilancia: la nostalgia sarà un elemento caratterizzante di questa giornata. Proverete il forte desiderio di rivivere le emozioni del passato e di ricontattare tutte quelle persone che, per un motivo o per un altro, avete perso di vista.

Questi pensieri getteranno un'ombra di malinconia sul vostro cuore e vi spingeranno a chiudervi in voi stessi. Per fortuna, il partner vi sarà di grande aiuto perché cercherà di farvi concentrare sul presente. Se riuscirete ad analizzare tutto ciò che avete costruito nel corso degli anni, la sensazione di malessere si affievolirà moltissimo.

Scorpione: dovrete fare i conti con una salute un po' cagionevole. Non vi sentirete al massimo delle vostre energie e desidererete trascorrere una domenica tra le confortanti mura domestiche. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicare tempo al vostro benessere e al vostro relax. Non forzatevi di portare a termine impegni non necessari e cercare di ritrovare l'energia giusta per iniziare con grinta la nuova settimana.

Un aiuto determinante potrebbe arrivare dalla dieta: mangiare cibi ricchi di proteine e vitamine vi consentirà di sentirvi subito meglio!

Previsioni astrologiche di domani 13 settembre: Sagittario ipercritico e Acquario innamorato

Sagittario: tenderete a confrontarvi con gli altri, ma non lo farete positivamente perché vi concentrerete solo sui vostri difetti. Sarete troppo critici nei confronti di voi stessi e questo vi farà sentirete insicuri. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di circondarvi di persone positive e forti caratterialmente. Chiedere il loro aiuto vi permetterà di uscire da quella bolla di negatività che vi siete costruiti attorno. Questo processo necessiterà di impegno da parte vostra, ma poi avrete una visione oggettiva della realtà!

Capricorno: inizierete la giornata con l'intenzione di rilassarvi e divertirvi, ma alcune situazioni vi spingeranno a concentrarvi sul lato più profondo di voi. Analizzerete alcuni dei vostri comportamenti abituali e cercherete di capirne le cause. Deciderete di modificare alcune delle vostre reazioni e di provare a essere più empatici verso il prossimo. I cambiamenti non saranno subito visibili, ma avrete modo di sperimentare un nuovo approccio nelle relazioni sociali. Questo vi darà la sensazione di avere il controllo sulle vostre emozioni.

Acquario: il vostro cuore sarà preda del sentimento romantico. Dedicherete la giornata a organizzare qualcosa di bello per il partner. Cercherete di curare ogni aspetto della vostra relazione e di lavorare sui motivi di discussione.

La persona amata apprezzerà moltissimo il vostro impegno e non potrà fare a meno di ricompensarvi con il suo affetto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicare anche del tempo alla cura della casa. Dare vita a un ambiente domestico armonico, infatti, vi renderà anche più propensi alla serenità e al dialogo.

Pesci: vi impegnerete per combattere la vostra ansia. Non sarete preoccupati tanto per voi quanto per le persone che vi saranno attorno. Cercherete rassicurazioni sui loro movimenti e sui loro piani per la giornata, ma questo potrebbe rendervi difficili da gestire. Per evitare che gli altri si allontanino, dovrete provare ad avere un maggiore controllo sulle vostre emozioni.

Per riuscirci, potrebbe essere utile affidarvi al vostra lato più razionale e collaborativo. Vi sarà anche d'aiuto accettare quel pizzico di imprevidibilità che non guasta mai!