L'oroscopo di venerdì 25 settembre prevede delle proposte molto interessanti al lavoro per i nativi Gemelli, che farebbero bene ad ascoltare con attenzione, mentre Leone si lascerà cullare dalle emozioni, disinteressandosi del giudizio altrui. Mettere pace ed armonia nel proprio ambiente permetterà ai nativi Bilancia di esprimere molto bene il proprio potenziale al lavoro, mentre Capricorno cercherà di essere più consapevole delle proprie emozioni, con questa Luna in congiunzione a dare una mano. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 25 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 25 settembre 2020 segno per segno

Ariete: Marte e Venere ruotano intorno a voi in questo ultimo periodo secondo l'oroscopo, regalandovi un periodo davvero magico, anche se di tanto in tanto la Luna si mette contro di voi.

In ogni caso per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sarà tanto da fare che non vi annoierete con la vostra anima gemella, grazie anche ad una buona dose di divertimento spensierato. Se siete single e aleggia qualche dubbio nella vostra mente, questo è il momento di riordinare le idee. Nel lavoro invece cercate di tenere lontani pensieri sull'amore e concentratevi. Voto - 7,5

Toro: questa Venere in quadratura non vi lascia molto tranquilli in questo momento secondo l'oroscopo per quanto riguarda i sentimenti. Fortunatamente ci sarà la Luna ad aiutarvi in questa giornata, ma in amore sappiate che la maggior parte del lavoro dovrete farla voi se volete convincere il partner. Se siete single l'amore a volte sta nelle cose più semplici.

Per quanto riguarda il lavoro valutate bene quale strada intraprendere, ovvero quella che possa garantirvi i migliori risultati. Voto - 7

Gemelli: per quanto riguarda il lavoro provate a valutare nuove proposte in questo periodo, se la strada che avete scelto non vi convince. in ambito sentimentale sarebbe il caso di far felice il partner esaudendo una sua richiesta.

Con il Sole in trigono potreste avere buone possibilità di aumentare l'intesa tra voi. Se voi single avete ricevuto un invito, prima di dire subito no, provate a concedere una possibilità, soprattutto se siete un po’ scettici di carattere. Voto - 7+

Cancro: lasciate perdere il giudizio dei vostri colleghi per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Siete abbastanza grandi e maturi da decidere il meglio per voi, dunque se siete sicuri, proseguite avanti. Sul fronte amoroso al momento tentennate un po’ a causa della Luna in opposizione, quindi meglio non chiedere troppo nei confronti del partner in questo periodo. Se siete single socializzare o ristabilire legami con vecchie conoscenze vi farà sicuramente bene. Voto - 6,5

Leone: oroscopo di venerdì promettente dal punto di vista sentimentale, con Venere in congiunzione al vostro cielo che porta tante emozioni in questo periodo. Soprattutto in compagnia del partner, vi piacerà un sacco lasciarvi cullare da emozioni e sentimenti, al punto da fare fatica a distinguere realtà e fantasia. Se siete single da un incontro casuale potrebbe nascere qualcosa in più.

Nel lavoro ci sono piccoli ostacoli da superare, che fareste meglio a non prendere sottogamba. Voto - 8-

Vergine: giornata positiva per voi nativi del segno, anche se non ci saranno tantissime novità al momento. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sentirsi a casa sarà facile quando il partner preparerà per voi un'atmosfera accogliente, grazie anche alla Luna favorevole. Se siete single invece potreste essere un po’ indulgenti con voi stessi in questo periodo, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro ci sono poche cose che non vi riescono bene, ma voi pretendete che siano perfette anche quelle. Voto - 8,5

Bilancia: secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, riuscirete ad esprimere molto bene il vostro potenziale sul posto di lavoro, grazie a Mercurio splendente che si trova in congiunzione al vostro cielo.

Non solo lavorare sarà un'attività più leggera, ma anche i rapporti con i collegi tenderanno a migliorare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il Sole in congiunzione vi aiuta a stabilire pace ed armonia in famiglia, con veramente pochi motivi per cui lamentarvi. Se siete single rimuginare sul passato non serve a niente. Guardate al futuro cercando di prosperare. Voto - 8-

Scorpione: emozioni un po’ confuse e contrastanti in questa giornata secondo l'oroscopo di venerdì 25 settembre, complice una configurazione non molto favorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque occhio a come decidete di muovervi in questa giornata, poiché il partner potrebbe non gradire il vostro atteggiamento.

Se siete single amore e sentimenti sono vocaboli sconosciuti per voi al momento. Nel lavoro le mansioni più complesse toccheranno a voi, ma per voi sarà anzi un modo per distrarvi. Voto - 6+

Sagittario: con Venere in trigono dal segno del Leone, l'oroscopo di venerdì si rivelerà carica di emozioni per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia infatti procederà divinamente e sarà facile per voi mantenere una buona intimità con il partner. Se siete single probabilmente sentirete il bisogno di fermarvi un attimo e capire cosa provate esattamente. Per quanto riguarda il lavoro approcciarvi a nuove esperienze sarà un modo per vivere una giornata diversa dal solito. Voto - 8

Capricorno: oroscopo di venerdì 25 settembre che prevede una splendente Luna in congiunzione al vostro cielo, che porta tante emozioni nella vostra relazione di coppia.

Soprattutto se questa è una giornata importante per voi, cercherete ad ogni costo di vivere una giornata indimenticabile. Per quanto riguarda i cuori solitari un amico potrebbe darvi un consiglio prezioso su come approcciarvi alla persona che amate. Nel lavoro cercherete di essere più consapevoli delle vostre scelte, nel tentativo di svolgere le vostre mansioni in maniera impeccabile. Voto - 8

Acquario: aumenta la voglia di libertà e di leggerezza secondo l'oroscopo di venerdì. Venere si trova ancora in opposizione (anche se per poco ancora), ma voi cercherete di essere più ottimisti, nel tentativo di ristabilire l'armonia di coppia. Se siete single il romanticismo fiorisce intorno a voi, ma voi non vi sentite ancora pronti a cogliere l'occasione.

Per quanto riguarda il lavoro con le vostre conoscenze avrete l'intuizione necessaria per portare avanti un progetto lavorativo importante. Voto - 7

Pesci: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale la varietà nella vostra relazione di coppia terrà sempre accesa quella voglia di stare con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single l'importante è dare una bella impressione di voi se volete riuscire a fare colpo. Nel lavoro gli affari non decollano, e forse la colpa è anche un po’ vostra perché non vi concentrate abbastanza. Voto - 7+