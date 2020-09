L'Oroscopo di sabato 26 settembre riesce a far salire a galla emozioni nascoste in fondo al cuore. Luna in Capricorno risulta molto introspettiva e le sensazioni tenute sepolte da un po' prendono il volo in modo introspettivo e fortunato. Adesso è giunto il momento di fare pace con il passato, progredire nel presente con maggiore consapevolezza e avviare anche cambiamenti radicali proposti da Urano in Toro, prezioso per tutti i segni zodiacali di Terra. E gli altri simboli? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Sensibilità nell'oroscopo di sabato

Ariete: è quasi pericoloso starvi vicino, con Marte in quadratura agli astri posizionati in Capricorno.

Un'energia esplosiva sta lì ed è pronta a scoppiare con un'intensità emotiva che non ha uguali. Siete come una pentola che va in ebollizione, ma se riuscite a incanalare nella direzione giusta questa carica energetica portentosa, allora riuscite ad avviare trasformazioni costruttive per la sfera sentimentale. Venere splende per voi e regala tanto charme e fascino.

Toro: è giunto il momento di pescare nel vostro inconscio, dove alcune idee dormono e altre invece risultano positive per l'amore. Alcune decisioni che prendete, seguendo un'intensità emotiva potente, risultano decisive per sbloccare le situazioni stagnanti. Possono scatenarsi reazioni a catena imprevedibili e Luna risulta complice a Urano, regalando a voi single colpi di fulmine inaspettati.

Utilizzate una sorta di preveggenza che riesce a far quasi anticipare gli eventi con un'intuizione fuori dal comune.

Gemelli: un incontro è alle porte e risulta fortunato per l'amore. Magari incontrate anche un amico che non vedevate da tempo. I pianeti presenti in Capricorno smorzano gli entusiasmi e siete un po' giù di tono, nervosi.

In coppia, dialogate in maniera risolutiva e voi single non siate troppo critici nei confronti dell'amore. Ricordate che Marte garantisce maggiore dinamismo e tanta voglia di fare.

Cancro: possono sorgere dei problemi in famiglia o in amore. Gli astri dal Capricorno, compresa Luna, sono in opposizione e acuiscono un senso di solitudine che manda in crisi.

Luna punta sui bisogni emotivi e Saturno smorza un po' le emozioni con rigore. Plutone avvia una riflessione profonda, talvolta dolorosa ma utile per evolvere in positivo e ricordate che Giove risulta fortunato per creare le basi utili a avviare un cambiamento costruttivo.

Leone: siete più leali e sinceri, socievoli e vivete l'amore in maniera più profonda. Esprimete alla perfezione i sentimenti che provate grazie a Venere nel segno. Attenzione a non essere permalosi poiché non tollerate molto le critiche altrui. Il desiderio di stare al centro dell'attenzione è spiccato e anche voi single diventate i protagonisti del palcoscenico amoroso. Sono buone le possibilità di fare incontri amorosi entusiasmanti.

Vergine: una trasformazione è in atto, ma occorre che facciate pace con un passato che ha fatto soffrire. Solo facendo salire a galla i ricordi che producono sofferenza, potete annullarli e progredire in modo più consapevole nel presente. L'intensità emotiva elargita da Luna e Plutone in Capricorno è forte e trascinante. Fate luce sulle questioni amorose di ieri e di oggi, portando alla luce ciò che oscuro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole continua a splendere nel segno e in sinergia con Mercurio approfondisce i sentimenti e rende più socievoli. Potete esternare tutto l'amore che provate per una persona che vi ha rapito il cuore e non temete, scegliete le parole giuste, quelle che vanno dritte al cuore.

Via libera per voi single quindi a un maggiore spirito d'iniziativa.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno risulta benefico per fare luce sulla sfera amorosa, con maggiore chiarezza e razionalità. Siete i maestri nel portare alla luce ciò che è oscuro e l'influenza lunare, in sinergia con Plutone dal Capricorno, riesce a far indagare sia sulla vostra interiorità che su quella delle persone a cui volete bene. Così avete un quadro completo della situazione e potete prendere la direzione giusta, quella che porta alla felicità. Ricordate di non essere troppo capricciosi e di non desiderare di accentrare le attenzioni esclusivamente su di voi.

Sagittario: contate sull'aiuto benefico di Sole e Mercurio dalla Bilancia, che producono nuove idee fortunate.

Avete bisogno di esprimere ciò che pensate in amore, poiché consci dei vostri obiettivi da raggiungere. Esprimete i vostri sentimenti, ma siate cauti e apritevi anche all'ascolto delle persone a cui tenete. Per i single stanno per giungere novità intriganti.

Capricorno: andate a fondo nelle situazioni, con Luna in congiunzione a Saturno che ricompone ciò che è frammentato e fa analizzare le relazioni amorose con una nuova consapevolezza. Voi single apritevi a un dialogo che propone novità nella vostra vita. Giove risulta fortunato nel segno e garantisce maggiore benessere emotivo, contrastando i nervosismi di Marte e i pensieri ossessivi e negativi di Plutone.

Acquario: attenzione a Venere in opposizione che sprigiona nubi sul cielo amoroso.

Necessitate sempre di maggiori attenzioni e il bisogno di affetto è spiccato. Attenzione a non essere permalosi e anche Urano può sprigionare insoddisfazione in amore, poiché desiderate rivoluzionare il tutto in maniera più eccitante. Ma dare la colpa a chi sta intorno non è la via giusta per risolvere il tutto. Piuttosto analizzate prima voi stessi, poi traete le somme.

Pesci: la luce della Luna dal Capricorno regala buone intuizioni sentimentali per voi single. Nettuno rafforza il tutto con la sensibilità e la comprensione, così dopo aver indagato nella vostra interiorità, potete passare all'azione concretizzando i desideri amorosi. La passione è forte e anche Venere sfida sia voi single che voi in coppia ad amare in modo focoso ma al tempo stesso aprendovi anche all'ascolto del partner.