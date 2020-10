L'oroscopo di martedì 13 ottobre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. L'allineamento planetario del secondo giorno della settimana pone in risalto l'ingresso della Luna in Vergine. Amore, salute e lavoro: sarà tutto decisamente interessante. Dunque, approfondiamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 13 ottobre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete – 12^ posizione - Siete costantemente assaliti dai dubbi, non si può dire che state vivendo serenamente gli eventi più recenti.

Avete sempre timore che possa accadere qualcosa di brutto a voi e a chi amate. Puntate sulla qualità anziché sulla quantità perché non è affatto vero che 'più è meglio'. Spesso vi sentite osservati e questo vi infastidisce.

Amore: scherzate di più con la persona amata e siate meno permalosi. La vita è più bella quando si hanno progetti in comune;

Lavoro/Soldi: siete sotto pressione o forse c'è attrito in ufficio;

Salute: non trascurate la vostra pelle. Per colpa del freddo, dell'autunno e della stanchezza, state trascurando la skincare quotidiana.

Toro – 11° in classifica - Investite sul vostro miglioramento personale. Grazie a internet e alla miriade di libri sui più disparati argomenti, potete apprendere qualsiasi cosa e condurre una vita appagante e ricca di sfumature.

Non cedete il passo alla procrastinazione e alla noia!

Amore: l'amore di coppia si farà incandescente. Chi sogna di mettere su famiglia, in queste 24 ore potrà provarci;

Lavoro/Soldi: siate più attenti con la gestione del denaro, ultimamente avete sostenuto molte spese;

Salute: non eccedete con i dolci e i rustici, specie se avete preso qualche chiletto di troppo.

Pesci – 10^ posizione - Le prime giornate della settimana richiedono sempre un grosso sforzo da parte vostra e questo vi esaspera.

In queste 24 ore non avrete voglia di concentrarvi sui vostri doveri e rischierete di cedere il passo alla distrazione e alla procrastinazione. Non rematevi contro e abbracciate le emozioni che vi ritroverete a provare. Se proprio non ve la sentirete di lavorare, allora fate almeno una cosa, perché è sempre meglio di niente.

Amore: i cuori solitari non hanno nessun interesse al momento, perché le loro pretese sono decisamente alte;

Lavoro/Soldi: scarsa concentrazione e alta demotivazione;

Salute: consumate più acqua.

Scorpione – 9° in classifica - Date vita alle vostre passioni e non fermatevi davanti all'insuccesso. Solo perseverando e riprovando all'infinito si potrà raggiungere l'agognata perfezione. Potete fare qualsiasi cosa vogliate, ma dovete abbattere i vostri pregiudizi mentali. Spesso finite per dar retta a chi vi dice che non è possibile fare una certa cosa, ma evitate di essere così insicuri.

Amore: il partner non vi aiuterà nelle faccende e questo vi farà arrabbiare;

Lavoro/Soldi: non fate in tempo ad incassare lo stipendio che già dovete pagare mutui, bollette e spese varie;

Salute: tendete a soffrire di dolori articolari e di problemi alla pressione.

L'oroscopo dei segni di metà classifica

Bilancia – 8^ posizione - Le previsioni astrali del 13 ottobre invitano a essere più forti perché l'insicurezza fa molti danni.

Andate alla radice del problema e sradicatelo definitivamente. Provate qualcosa di nuovo, non continuate a rimanere bloccati nelle vostre abitudini e nei soliti preconcetti. Provando e sperimentando cose nuove, potrete arricchire la vostra esistenza scoprendo dei nuovi sapori e colori capaci di abbattere l'infelicità e l'apatia.

Amore: i single sono stufi di essere soli e vorrebbero qualcuno da amare;

Lavoro/Soldi: sarà necessario rivedere e pianificare adeguatamente ogni cosa;

Salute: non continuate a nutrirvi di "cibo spazzatura" e prediligete frutta e verdura stagionale.

Gemelli – 7° in classifica - Anziché chiedervi che senso ha tutto quello che fate, cercate di vivere il presente e basta. La vita è troppo breve per sprecarla a porsi delle inutili domande.

Indirizzate i vostri sforzi mentali su qualcosa che può fare veramente la differenza, sia per voi che per gli altri. Possibili uscite.

Amore: nuove conoscenze online;

Lavoro/Soldi: nel fare la spesa, cercate di non risparmiare sulla qualità;

Salute: una bella passeggiata a fine giornata vi restituirà le forze consumate.

Cancro – 6^ posizione - L’Oroscopo giornaliero dice che avrete molto lavoro da sbrigare. Non dovrete andare nel panico se delle cose non fileranno per il verso giusto. Arricchite la vostra vita di esperienze e non fatevi bloccare dai vostri timori o dalla timidezza. Una volta terminata quest'annata, il 2021 esaudirà tutti i vostri sogni e questo perché avete imparato a lottare e ad essere più perseveranti.

Amore: maggior affiatamento con il partner;

Lavoro/Soldi: progetti in atto;

Salute: buona forma fisica e/o mentale.

Capricorno – 5° in classifica - Potreste essere ricontatti da qualcuno che non sentite o vedete da tempo. Cercate di non ripetere sempre gli stessi errori: "Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico". L'anno sta per finire e ci sono degli obiettivi che vi siete prefissati di raggiungere. Sfruttate questo martedì ruggente per mettere nero su bianco le cose da dover fare, solo così sarà possibile sapere dove state andando e a che punto siete.

Amore: con la persona amata farete qualcosa di speciale;

Lavoro/Soldi: le stelle parlando di conflitti e attriti in atto. Cercate di risolvere ogni problema, perché è meglio andare d'accordo con i colleghi;

Salute: state seguendo una dieta, ma in queste 24 ore sarete tentati dai dolci.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Vergine – 4^ posizione - La noia è più importante di quanto si creda.

Rallentate o fate un passettino indietro. La vita si regge su un equilibrio basato su due aspetti contrapposti. Non si può desiderare il freddo senza avere caldo, non si può apprezzare la compagnia se non si sta un po' in solitudine. Dunque, prendetevi tutto il tempo che vi occorre per rigenerare mente e spirito.

Amore: c'è un po' di noia nella relazione, ma in queste 24 ore avrete modo di movimentare le cose;

Lavoro/Soldi: con la vostra determinazione e creatività, potrete ambire a qualsiasi carriera;

Salute: state di più all'aria aperta e ricordatevi di arieggiare gli ambienti in maniera regolare.

Acquario – 3° in classifica - Aspettatevi un allegro martedì, in quanto le vostre fantasie e idee potranno avere nuove opportunità.

Potreste rivedere delle persone che avete conosciuto anni fa, in tal caso sarete aggiornati sugli ultimi accadimenti. La situazione generale risulta un pochino instabile, dunque, cercate di fare qualcosa per evitare che le cose possano peggiorare.

Amore: divertitevi un po', ultimamente state trascurando i vostri sentimenti e la persona amata;

Lavoro/Soldi: la vita non è solo lavoro, carriera e soldi;

Salute: state dormendo poco e male.

Sagittario – 2^ posizione - Vi alzerete di buon umore. Il vostro cuore tornerà a battere, specie se avete sofferto per un amore finito male. Finalmente volterete pagina e saprete fare tesoro delle esperienze passate. In casa ci sono dei guasti che dovrete cercare di riparare proprio in queste 24 ore.

Basta rimandare, agite!

Amore: chi è felicemente in una relazione di coppia, sta vivendo un periodo pazzesco e rovente. In giornata, con il partner ci saranno scintille;

Lavoro/Soldi: giornata favorevole per prendere il controllo della situazione generale;

Salute: state valutando di iscrivervi in palestra, ma trasformate i pensieri in azione.

Leone – 1° in classifica - Fate del vostro meglio e sperate per il meglio, sempre. Se una cosa vi dona appagamento e vi rende felici, non giustificativi e continuate a farla. Non dovete vivere per farvi andare a genio agli altri. Davanti a una decisione da prendere, seguite sempre il vostro cuore e quello di chi amate.