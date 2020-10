Cosa prevede l'Oroscopo del giorno 12 ottobre per tutti i segni dello zodiaco? Partiamo segnalando che la settimana si avvia con la Luna in Leone. Tale aspetto astrale porta tenacia, coraggio e forza di volontà. Chi è maggiormente focalizzato sulla carriera e il successo interpersonale, potrà fare dei passi da gigante. Ci sarà un grosso viavai e tante commissioni da sbrigare. Insomma, in generale si prevede una bella giornata intensa! Amore, lavoro, soldi e salute, andiamo a scoprire le previsioni astrali del 12 ottobre e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario – 12° - La settimana partirà piuttosto male, infatti, se qualcosa potrà andare storto, allora o farà inevitabilmente. A darvi del filo da torcere è la Luna in Leone (vostro segno opposto). Se possibile, rinviate gli incontri, gli appuntamenti di lavoro, i chiarimenti ad un altro giorno più favorevole. Cercate di portare pazienza e di attendere la fine di questa giornata turbolenta.

Amore: chi è sposato o convive da parecchi anni, potrebbe aver notato un calo di attrazione e di interesse all'interno della relazione;

Lavoro/soldi: preoccupazioni inerenti delle questioni lavorative o finanziarie;

Salute: prendetevi almeno 30 minuti per meditare o per fare una passeggiata in solitaria, in questo modo riuscirete a scaricare la tensione.

Gemelli – 11° - Lunedì apatico e privo di stimoli.

Forse siete scivolati in un periodo sconfortante e non riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel. Si può dire che siete estremamente annoiati! Anziché attendere che qualcuno corra in vostro aiuto, rimboccatevi le maniche e cercate di capire cosa potete fare per migliorare la vostra esistenza. Costruite nuovi stimoli, avviate un piccolo progetto e rispolverate quell'hobby che, per una ragione o per un'altra, avete messo nel ripostiglio.

Amore: sforzatevi di comprendere il punto di vista dell'altro. L'amore è un gioco di coppia ed è importante venirsi incontro a vicenda;

Lavoro/soldi: evitate di prendere delle decisioni in queste 24 ore, rimandate;

Salute: avete bisogno di starvene da soli per rivitalizzare il vostro spirito interiore.

Scorpione – 10° - Le previsioni astrali del 12 ottobre invitano a lasciarsi andare e a smettere di alimentare la fiamma delle preoccupazioni.

Sarete un pochino distratti, quindi sarà meglio cercare di fare molta attenzione alla guida o a dove andrete a mettere i piedi. Evitate di accanirvi contro un vostro caro altrimenti vi rovinerete l'intera settimana. Cercate di comprendere anche il punto di vista altrui.

Amore: dovrete fare attenzione a ciò che direte in queste spinose 24 ore, rischierete di ferire una persona cara;

Lavoro/soldi: astio con dei colleghi o compagni di studio;

Salute: comunica apertamente onde evitare fraintendimenti.

Sagittario – 9° - L'oroscopo di lunedì 12 ottobre vi spinge a oltrepassare i vostri ostacoli mentali. C'è qualcosa che desiderate fare, ma non riuscite a compiere il passo decisivo perché avete paura di sbagliare o di fare una brutta figura.

In ogni caso è meglio fare errori piuttosto che vivere di rimpianti. Sfruttate questa giornata per imparare una grande lezione di vita.

Amore: apritevi con il partner. I single potranno ottenere un appuntamento galante;

Lavoro/soldi: affrontate i problemi anziché cercare una scappatoia;

Salute: pianificate tutto quello che potete pianificare, in tal modo eviterete di stressarvi.

L'oroscopo del giorno 12 ottobre: segni di metà classifica

Cancro – 8° - La settimana vi regalerà qualcosa di grosso. Sarete al centro di una stimolante conversazione e avrete modo di farvi notare dalla persona interessata. Qualunque sia la sfida che vi siete prefissati, riuscirete a trionfare. Il vostro è un segno abituato a lottare e sinora non vi siete mai arresi.

Se la vita vi ha dato dei limoni, voi siete stati capaci di farci una buona limonata! Quindi non datevi mai per vinti.

Amore: siete molto desiderati, ma in questo periodo avete la testa altrove;

Lavoro/soldi: la vostra giornata lavorativa sarà molto impegnativa, ma arriverete a sera molto soddisfatti;

Salute: alimentatevi al meglio con cibi freschi e di stagione. Evitate di eccedere con gli zuccheri anche se siete dei golosoni.

Ariete – 7° - Il buongiorno si vede dal mattino e il vostro sarà sicuramente importante. Chi studia riuscirà ad ottenere dei buoni risultati, chi lavora porterà avanti il proprio incarico, chi cerca un impiego finalmente coglierà la giusta opportunità. Cercate di credere di più in voi stessi e prefiggetevi costantemente dei nuovi obiettivi.

Amore: non ci sono ostacoli tra voi e la felicità, tranne forse i vostri viaggi mentali;

Lavoro/soldi: denaro in entrata o in uscita, prestate attenzione;

Salute: non abbassate la guardia e non prendete freddo.

Bilancia – 6° - Giornata importante, potreste ricevere una telefonata o un'email particolarmente interessante. Nulla vi sarà precluso in queste 24 ore! Avrete delle cose nuove da fare e sarete estremamente entusiasti. Non esiste niente di meglio che trascorrere la serata a mangiare davanti alla televisione, specialmente se fuori fa freddo.

Amore: la persona amata sembra essere molto distante da voi, tuttavia, non perdete la speranza;

Lavoro/soldi: dovete concentrarvi di più sul lavoro, ultimamente siete fin troppo distratti;

Salute: sarete decisi a incominciare una dieta.

Vergine – 5° - "Volere è potere" dice un proverbio che in queste 24 ore sarà il vostro mantra-guida.

Vi sentirete decisamente ispirati, quindi potreste finalmente rispolverare quel vostro segno nel cassetto e portarlo alla luce. Qualche nativo di questo segno ha una sorta di blocco mentale che impedisce di andare avanti.

Amore: i cuori solitari stanno vivendo in modo spensierato l'amore;

Lavoro/soldi: la vostra mente brulicherà di idee vincenti;

Salute: giornata da dedicare al benessere. In serata rilassatevi con un bel bagno caldo o un massaggino.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Pesci – 4° - L’oroscopo prevede un inizio di settimana da applausi. Delle cose vi andranno bene e sarete piuttosto contenti. Probabilmente dovrete uscire e forse sostenere un colloquio. Qualche nativo dovrà recarsi in ufficio postale o in banca, ad ogni modo si prevede un lunedì ad alto movimento di denaro.

"Impara l'arte e mettila da parte", continuate ad apprendere nuove cose perché un giorno vi saranno di grande utilità.

Amore: la vostra anima gemella sta per entrare in scena;

Lavoro/soldi: avrete una bella matassa da sbrogliare;

Salute: arriverete molto assonnati a fine giornata.

Capricorno – 3° - Dovete muovervi subito se volete cambiare la vostra vita. Avete sprecato abbastanza tempo a rigirarvi i pollici, per cui in queste 24 ore potrete partire all'attacco e ottenere ciò che vi serve. Sarete molto creativi e passionali, sarà impossibile resistervi! In famiglia c'è qualcuno che è disordinato e anche disorganizzato e questo vi causa dei grossi mal di testa.

Amore: una persona sconosciuta o che conoscete solamente di vista, vi sorriderà facendovi intendere che c'è un interesse;

Lavoro/soldi: ci sarà un'offerta da cogliere al volo;

Salute: qualcosa in casa vi causa allergia, infatti, di tanto in tanto vi ritrovate a starnutire.

Toro – 2° - Questa sarà una buona giornata, il vostro è un oroscopo interessanti.

A quanto pare, gli astri vi supporteranno permettendovi di concludere qualcosa nelle prossime 24 ore. In questo frangente siete concentrati su un qualche aspetto della vostra vita, forse la carriera o la famiglia. Tuttavia, cercate di non trascurare i vostri interessi e quelli della persona amata.

Amore: con il partner di sempre il dialogo può risultare scadente;

Lavoro/soldi: è tempo di fare dei cambiamenti, aggiustate definitivamente ciò che non va;

Salute: soffrite di costanti emicranie e non ne potete più.

Leone – 1° - Il vostro carisma sarà strepitoso in questo giorno. Cominciare la settimana con la Luna nel vostro segno vi conferirà un punto di vantaggio in più rispetto agli altri. Potrete agire e reagire come meglio vi pare, niente e nessuno si metterà fra voi e i vostri obiettivi generali.