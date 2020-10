L'oroscopo di lunedì 12 ottobre prevede la Luna in posizione favorevole per i nativi Leone, che saranno travolti dalle emozioni e dalla voglia di far progredire la propria storia d'amore, mentre Sagittario dovrà reimparare ad amare non solo il partner, ma anche sé stesso. Giove in sestile per il segno dello Scorpione darà un po’ di fortuna ai nativi del segno, mentre per Capricorno le emozioni potrebbero venire spesso a galla. Vediamo più nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 12 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 12 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: giornata nel complesso semplice da gestire per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, a partire dal settore professionale.

Marte infatti sarà in congiunzione al vostro cielo e aiuterà portarvi avanti con il lavoro, anche se forse potreste faticare un po’ più del solito. Sfera sentimentale soddisfacente grazie alla Luna favorevole. Certo, di tanto in tanto potreste scendere a compromessi, ma alla fine non avrete nulla di cui lamentarvi. Se siete single forse non ci sarà una grande voglia di impegnarsi sentimentalmente, ma con gli amici avrete grandi idee da fare insieme. Voto - 7,5

Toro: vi sentirete più forti in questo inizio di settimana secondo l'oroscopo. Venere, Giove e Saturno tutti in posizione favorevole vi permetteranno di tornare all'attacco, soprattutto per quanto riguarda voi cuori solitari, che potreste riuscire ad ottenere qualche soddisfazione.

Se avete una relazione stabile essere rigidi ma giusti sarà necessario in famiglia, ma con il partner siete dei teneroni. In quanto a lavoro alcuni cambiamenti saranno imminenti e quello che potrete fare voi sarà cogliere le occasioni per adattarsi prima degli altri. Voto - 8+

Gemelli: oroscopo di lunedì discreto per voi nativi del segno.

Questo cielo al momento non è dei migliori, con Venere in quadratura dal segno della Vergine, tuttavia è meglio non abbattersi. In amore potrebbero emergere piccoli malintesi, che fareste meglio a non ingigantire, soprattutto se si tratta di questioni da poco. Se siete single non infilatevi in storie d'amore che potrebbero rivelarsi fallimentari nel giro di poco tempo.

Buona la vitalità per quanto riguarda il lavoro. Con Mercurio favorevole non avrete problemi a gestirvi con i tempi e svolgere abbastanza bene i vostri incarichi. Voto - 7-

Cancro: Sole in quadratura, Marte in quadratura, Giove e Saturno opposti..... non va tutto per il meglio al momento secondo l'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Solamente Venere vi dà una mano dal segno della Vergine, e in ambito sentimentale effettivamente non avrete molto di cui lamentarvi. Se siete single invece meglio non giocare troppo con i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata di resoconti e uscirne vittoriosi, per quanto difficile possa essere, non è impossibile. Almeno provateci. Voto - 7

Leone: Luna ancora in congiunzione solo per questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo, che andrà ad esaltare un’ultima volta il settore amoroso.

Ci sarà una certa stabilità nella vostra relazione di coppia andando a mettere nell'aria un’atmosfera molto piacevole. Se siete single l'umore sarà molto buono. Salute invece in lenta ripresa. Per quanto riguarda il lavoro al momento non siete soddisfatti della situazione, ma trovare una soluzione non sarà così immediato. Voto - 7+

Vergine: l'energia non vi mancherà in questa giornata secondo l'oroscopo, godendo dunque di una buona salute. Dal punto di vista sentimentale sarete travolti da emozioni incontrollabili e far scoppiare di passione la vostra anima gemella sarà molto semplice. I cuori solitari non smetteranno di cercare di l'amore, che forse con un po’ di fortuna potrebbero anche trovare.

In ambito lavorativo la vostra tabella di marcia procede come previsto e forse potreste riuscire a fare qualcosa in più. Voto - 9

Bilancia: giornata molto buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con una configurazione astrale che prevede Mercurio e il Sole in posizione favorevole. L’unico aspetto negativo sarà Marte opposto e Giove in quadratura. Dal punto di vista sentimentale cogliere l'attimo significherà riuscire a rendere luminosa la vostra relazione di coppia, I cuori solitari saranno presi dai loro impegni al momento. Al lavoro non è facile ricavare qualcosa di buono da un progetto poco riuscito. Sta di fatto però che dovrete comunque riuscire ad inventarvi qualcosa. Voto - 7+

Scorpione: in questa giornata potreste sentirvi più allegri del solito e con la voglia, ma soprattutto la certezza di riuscire a concludere qualcosa di buono, in particolare in ambito lavorativo.

Con Giove in sestile dal segno del Capricorno infatti, potreste ricavare ottimi risultati dalle vostre mansioni, che saranno per voi un'iniezione di fiducia. In amore se siete single il romanticismo fiorisce in molti modi, ma voi potreste trovare metodi originali. Se invece avete una relazione stabile lasciatevi andare tra le braccia del partner. Voto - 8,5

Sagittario: oroscopo di lunedì discreto solo grazie alla Luna in buon aspetto dal segno del Leone, ma da domani sarà tutta un'altra storia. Dal punto di vista sentimentale la compagnia del partner sarà buona, ma non ci saranno momenti grandiosi. In ogni caso, si vede che c'è freddezza nel vostro rapporto, e dovrete imparare prima di tutto ad amare voi stessi.

Se siete single provate se deciderete di lasciarvi andare, dopo dovrete essere in grado di gestire la situazione. Nel lavoro potreste essere un po’ agitati, ma è normale quando state vivendo momenti particolari. Voto - 7-

Capricorno: ottima Venere in sinergia dal segno della Vergine secondo l'oroscopo di lunedì. In amore i gesti delicati e pieni di sentimento saranno molto eccitanti per voi e far impazzire di passione il partner a quel punto sarà facile. Se siete single sarete ottimisti e pieni di speranze, con la convinzione che tutto ciò che volete sia alla vostra portata. Nel lavoro attento a non essere duro con chi non è al vostro passo. Anche voi avete avuto i vostri momenti bui. Voto - 8+

Acquario: Luna che presto se ne andrà da questa brutta posizione secondo l'oroscopo, permettendovi nuovamente di respirare.

Resistete ancora un po’ dunque se avete una notizia importante da riferire alla vostra anima gemella. Se siete single volete essere circondati da armonia e bellezza, ma anche voi dovrete fare la vostra parte. Nel lavoro non agitatevi se qualcosa non vi torna. Rifate i conti da capo e analizzate bene la situazione. Voto - 6,5

Pesci: Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione vi aiuta a non cadere sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo. Ciò nonostante meglio ingegnarsi per portare anche voi risultati quantomeno simili a quelli dei vostri colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere continua ad ostacolarvi. Meglio dunque essere prudenti nei confronti del partner. Se siete single se saranno gli altri a prendere iniziativa a voi starà bene.

Voto - 6,5