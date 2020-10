L'oroscopo di martedì 13 ottobre prevede momenti promettenti per i segni di terra, che grazie alla Luna e a Venere nel segno della Vergine, non solo daranno benefici al loro segno zodiacale, ma anche per Toro e Capricorno che otterranno discrete soddisfazioni in amore o al lavoro. Arriva l'autunno per i nativi sotto il segno dell'Acquario, e avrà modo di provare piacevoli sensazioni insieme alla propria anima gemella, mentre Leone dovrà riuscire a risollevarsi da questa situazione lavorativa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di martedì 13 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni martedì 13 ottobre segno per segno

Ariete: configurazione astrale poco di aiuto al momento, ma in ogni caso potreste comunque riuscire a trovare qualcosa di interessante in questa giornata secondo l'Oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single frequentate chi infonde in voi serenità, e voi sarete felici così. Se avete una relazione stabile la salute vi accompagna e vi permetterà di stare in compagnia del partner senza seccarvi troppo. Nel lavoro bisognerà cercare di recuperare alcuni progetti rimasti indietro, soprattutto se si tratta di mansioni importanti. Voto - 7+

Toro: le preoccupazioni le lascerete dentro l'armadio in questa giornata secondo l'oroscopo, perché quando vi alzate con questa fiducia nessuno riesce a fermarvi.

In ambito lavorativo infatti, la Luna, Giove e Saturno favorevoli garantiscono una giornata molto buona in particolare dal punto di vista economico. In amore invece Venere in sinergia dal segno della Vergine prepara una serata molto romantica da vivere insieme alla vostra anima gemella. I cuori solitari potrebbero avere delle discussioni con persone che gli sono molto vicine.

Voto - 9

Gemelli: attualmente il cielo favorisce il buonumore con il Sole ancora in Bilancia e Marte in Ariete, ma con Venere e la Luna in quadratura in amore non avrete molto spazio per la tranquillità. Tuttavia potreste anche provare a dare maggiore attenzione al partner se volete una relazione più stabile.

Per quanto riguarda i cuori solitari siete ad un punto che non avete voglia di scendere a compromessi e volete il meglio. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete spesso e volentieri le idee chiarissime e andrete avanti senza problemi. Voto - 7-

Cancro: giornata discreta per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo, che potrebbe concludersi con una buona notizia. In ambito sentimentale vi sentirete amichevoli e anche un po’ vivaci nei confronti della vostra anima gemella, cercando di evitare atteggiamenti troppo frivoli. I single potrebbero enfatizzare i sentimenti, senza escludere completamente i loro impegni personali. In quanto a salute forse potreste non essere al top della forma, ma cercherete di resistere.

Voto - 7+

Leone: la Luna lascia il vostro cielo, ma la vostra relazione sentimentale godrà ancora di momenti piuttosto piacevoli. Toccherà a voi però sperimentare nuove sensazioni, nonché trovare qualcosa di piacevole da fare insieme al partner. I cuori solitari potrebbero ritrovarsi a ragionare su alcuni aspetti della loro vita quotidiana. Per quanto riguarda il settore professionale al momento non è facile trovare lo spunto per ricavare buoni risultati dalle vostre mansioni, ma sarebbe il caso di sforzarsi e di provarci, anche se potreste subire un calo in quanto a salute. Voto - 7+

Vergine: siete al momento il miglior segno all'interno dello zodiaco, e nessuno al momento è in grado di superarvi.

Con la Luna e Venere dalla vostra parte, in ambito sentimentale il partner vi vedrà con una nuova luce e sarete i soli protagonisti di narrazioni amorose molto interessanti. Per quanto riguarda i cuori solitari guarderete al futuro con occhi diversi, rimanendo però ben ancorati a questo roseo presente. In ambito lavorativo Giove vi assicura buoni risultati dalle vostre mansioni, e con la salute buona che avrete, non sarà necessario spingersi troppo oltre. Voto - 10

Bilancia: oroscopo di martedì 13 ottobre niente male per voi nativi del segno, con il Sole in posizione favorevole. Attenzione però alla salute perché Marte è lì in opposizione che vi darà fastidio. In amore la situazione sarà piuttosto stabile che in fondo vi piacerà un po’.

Se siete single le emozioni che state cercando arriveranno a tempo debito, bisogna solo aspettare. Nel lavoro state alla larga da colleghi poco favorevoli nei vostri confronti. Se poi non potete, allora meglio non essere troppo estroversi. Voto - 7+

Scorpione: giornata non adatta ai cambiamenti per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Intendiamoci, la situazione al momento procede bene, quindi meglio non stravolgere questa formula vincente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi piacerà questa sensazione, questa atmosfera che state vivendo all'interno della vostra relazione di coppia, grazie anche a questo cielo tutto sommato buono, che andrà inoltre ad incidere positivamente sulla vostra salute.

Se siete single la comunicazione sarà importante soprattutto se vi state approcciando alla persona che vi piace. Voto - 8

Sagittario: in amore sapete benissimo cosa volete dalla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, ciò nonostante non riuscite a spiegarlo bene alla vostra anima gemella. Con Venere e la Luna in posizione scomoda effettivamente non è facile, dunque potrebbe essere una buona non scaldarsi per poco e se necessario spiegare bene come stanno le cose, se non volete problemi anche dal punto di vista salutare. Se siete single potreste ritrovarvi di fronte ad alcune discussioni da affrontare. Nel lavoro riuscirete a mantenere il sangue freddo, e con Marte in trigono dal segno dell'Ariete avrete buone possibilità di ottenere discreti risultati.

Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di martedì ottimale per voi nativi del segno, con la Luna, Venere, Giove e Saturno tutti chi più e chi meno in posizione favorevole. In ambito sentimentale socializzare e passare un po’ di tempo con la persona che vi piace sarà una buona idea in questa giornata per voi nativi del segno, dunque tentate senza timidezza. Se invece avete una relazione stabile sicuramente vi sentirete più felici e in armonia con la vostra anima gemella. In ambito lavorativo ci saranno buone opportunità che fareste meglio a non sprecare. Voto - 8+

Acquario: avrete modo di provare nuovamente piacevoli sensazioni insieme alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo, ora che la Luna non vi darà più fastidio, e il Sole si trova in trigono dal segno della Bilancia.

Se siete single le vostre emozioni sono intense, ma in ogni caso è meglio non esagerare. Per quanto riguarda il settore professionale le idee che avrete saranno interessanti, quindi perché non proporle ad un collega che possa darvi una mano. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale che prevede Venere in opposizione secondo l'oroscopo di martedì. In amore meglio dunque non causare dispiaceri in famiglia, soprattutto perché non c'è una bella atmosfera al momento. I cuori solitari staranno bene così per ora, anche se la voglia di amare non si è ancora esaurita. Nel lavoro usare il pugno di ferro potrebbe darvi risultati in più, ma quale prezzo se poi con i colleghi potrebbero esserci fraintendimenti.

Meglio quindi essere più morbidi. Voto - 6,5