L'Oroscopo del giorno 9 ottobre mette sotto la lente l'Astrologia del momento rendendo disponibili le nuove previsioni zodiacali di venerdì. Sotto diretta analisi gli ultimi sei segni dello zodiaco, messi sotto torchio in relazione ai comparti relativi all'amore nonché al lavoro. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad avere buona fortuna in campo sentimentale ed in parte anche in ambito lavorativo saranno i nati in Acquario, favoriti da Luna e Venere entrambi speculari positivi al 90%. Ottimo periodo anche per Pesci, in questa parte della settimana sono valutati con le cinque stelle della buona sorte.

Invece, a soffrire un po' di più il decorso quotidiano rispetto a tutti gli altri saranno i nati in Scorpione e Sagittario: a dare problemi a questi ultimi due segni saranno turbolenze astrali provenienti da Marte e Urano.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 9 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline venerdì 9 ottobre

Un nuovo venerdì bussa già alle porte del trantran quotidiano, pronto a farsi largo in seno alla solita routine del periodo. Vediamo quindi di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà d'interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività? In primo piano pertanto nella nuova classifica stelline interessante la giornata di venerdì 9 ottobre solo due segni, ovviamente additati come pienamente positivi: Acquario e Pesci, rispettivamente al primo e secondo posto.

In terza posizione troviamo invece Bilancia e Capricorno seguiti a ruota, al quarto e ultimo posto, Scorpione e Sagittario.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

: Acquario; ★★★★★: Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Scorpione, Sagittario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 9 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 9 ottobre annuncia una giornata discreta, impostata sulla carta con quattro stelle ed in parte sostenuta dalla buona sorte. Allora, sicuramente molti di voi nativi state per portare avanti con successo alcuni progetti: risulteranno azzeccati se non nell'immediato, almeno nel prossimo futuro.

Intanto dedicate un po' più tempo al relax, senza ovviamente allontanare eventuali programmi già in corso. In amore, soprattutto nella coppia, a parte qualche discussione tutto scorrerà sui soliti binari della routine. Avrete solo due modi per evadere un po' da questa dura realtà: la fantasia e una sana rivoluzione nelle abitudini. Datevi da fare, magari inventatevi qualcosa per rendere piacevole la vita insieme ai vostri figli e al partner. Un periodo piacevole per tutta la famiglia invece potrebbe prender piede da metà pomeriggio: con una persona della Vergine potreste costruire qualcosa di buono da mettere in pratica non appena troverete i giusti spunti. Sappiate che ottobre e ancor di più novembre rimetterà in gioco la vostra sensualità.

Nel lavoro presto ci sarà sicuramente un netto miglioramento generale. Le cose andranno bene e ritroverete la fiducia in voi stessi. Intraprendere nuove iniziative potrebbe essere una scelta coraggiosa ma indispensabile. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano in arrivo un giorno abbastanza particolare, purtroppo valutato con il classico segno negativo relativo ai periodi "sottotono". In effetti, la giornata di questa parte finale della settimana sarà abbastanza pesante da digerire, a tratti anche molto dispendiosa in termini di energie. Tuttavia il consiglio è quello di guardare avanti senza paura e avere più fiducia in voi stessi. In amore preparatevi ad trovare un modo per risolvere gli attuali problemi di coppia.

Ottimismo e fiducia sono di grande aiuto dato che spronano ad andare avanti senza perdersi nei meandri della negatività e del pessimismo. Single, il fisico sarà abbastanza giù, dunque occorre intervenire per ridare tono e capacità di tenuta. Evitate di ingigantire una sensazione di scontentezza affettiva che potrebbe emergere improvvisamente senza un motivo preciso. Intanto, prendetevi cura del vostro corpo, vedrete che vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, i pianeti si presentano abbastanza negativi sulla carta, ed a tratti vi lasceranno da soli, a vedervela con qualche probabile seccatura. Vi toccherà metterci del vostro per riuscire a portare a buon fine alcune incombenze quotidiane. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre al Sagittario indica che il periodo potrebbe portare qualche affanno in seno alla coppia oppure nel rapporto quotidiano con i figli. In questo periodo pertanto è consigliabile cercare di moderare le parole o l'atteggiamento, magari preferendo il buon dialogo all'impulso di reagire con nervosismo. In amore, si consiglia di guardare al bicchiere come "mezzo pieno", anche nel caso aveste da combattere contro una giornata i massima parte poco dinamica e scarsamente positiva. In coppia dovete cercare in ogni caso di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso. Single, sarete decisamente più dolci e positivi nei confronti di tutti.

Una chicca: dal prossimo mese di novembre arriverà una bella notizia o una comunicazione decisamente piacevole per voi nativi. Attenzione ai contatti telefonici con estranei o chat con sconosciuti. Nel lavoro invece, fisicamente state molto meglio, dovete solo cercare di accorciare alcune tempistiche in merito al risolvere una questione abbastanza importante. La forza fisica in questo giorno potrebbe essere minore. Voto 7.

Oroscopo di venerdì 9 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. La giornata in analisi in questo contesto sarà decisamente stabile ed anche abbastanza lineare. Tutto sommato buone le speranze di portare a fine una parte degli impegni quotidiani che vi aspettano, anche se a tratti potrebbero esserci lievi intoppi da superare.

L'oroscopo sulla giornata di venerdì 9 ottobre pertanto, parlando d'amore, presume che sarete più intuitivi del solito, il che vi aiuterà ad individuare meglio ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. Starà al vostro buon senso favorire un buon dialogo, magari dando per primi una vostra opinione in merito a quei problemi che ben sapete: fatelo con sincerità ed in piena libertà. Single, una sferzata di energia massimizzerà il vostro corpo e vi sentirete più resistenti e soprattutto più inclini a dedicarvi a ciò che sarà veramente importante. Nel lavoro, avrete i mezzi per potervi immergere con energia nei compiti che vi si presenteranno. Tassativamente da evitare le situazioni stressanti, specialmente se il fisico dovesse mandare segnali inequivocabili.

Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Le previsioni astrali di venerdì, indicano che il periodo partirà sicuramente con l'umore in significativa ripresa per voi nativi. Dunque, si preannuncia una giornata molto piacevole in tutto e per tutto: a suggellare il momento, una splendida valutazione astrologica da prima posizione. Intanto vi diciamo che con una persona della Vergine o del Sagittario potreste costruire qualcosa di buono oppure potrebbe nascere un'attrazione improvvisa, sia che siate single che attualmente già impegnati... In amore perciò, in molti avrete una gran voglia di attenzioni. Tranquilli perché non mancheranno le chance per soddisfare questo vostro desiderio.

I rapporti potranno consolidarsi ancora di più perché la Luna nel vostro segno vi renderà molto sensuali e romantici: farete bene ad approfittarne per regalarvi qualche momento di dolce intimità con il partner. Single, questa parte della settimana sarà l'amore (al momento solo virtuale), l'unico sentimento capace di resuscitarvi, facendovi tornare vigorosi e prossimamente pronti a vivere la vita al massimo delle potenzialità. Nel lavoro invece, l'Astrologia sul segno indica che qualche vostro collega potrebbe essere quasi invidioso del vostro buon operato. Calma, forse riuscirete a superare persino chi si definisce "maestro" in una certa attività. Voto 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno, di venerdì 9 ottobre, indica sulla carta una giornata molto buona, o almeno diciamo che promette in tal senso per via di astri molto positivi. Queste che tutti stiamo vivendo sono giornate di riflessione più che di azione vere e proprie: cercate di stare sereni pensando solo a vivere la giornata al meglio, magari aiutando o facendosi aiutare da chi si ha al proprio fianco. In amore, la giornata prima e la serata poi vi catapulteranno in un'atmosfera molto romantica, quasi da fiaba, ed il partner non potrà fare a meno di condividere il tutto insieme a voi. Fate tesoro del buon senso o dell'esperienza acquisita ed usatela più spesso per rendere, se non perfetto, almeno migliore il rapporto.

Single, gli astri assicureranno una grande forza d'animo e di persuasione: un entusiasmo trascinante farà sicura presa su quanti avranno a che fare con voi. Nel lavoro, sarete pieni di energia e vi impegnerete per portare avanti alcuni progetti a cui state lavorando da tempo. La Luna in Cancro, per voi speculare positiva al 90%, vi infonderà forza, coraggio e determinazione. Senz'altro affronterete tutto al meglio. Voto 9.