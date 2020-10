L'Oroscopo di domani 8 ottobre è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata in esame. La buona Astrologia è applicata al quarto giorno della settimana con in evidenza i soliti settori riguardanti l'amore e il lavoro interessanti i sei segni da Ariete a Vergine. Diciamo subito che la giornata nascerà sotto i buoni auspici della Luna in Cancro: su tale base astrologica si sviluppa la nostra seguitissima classifica stelline, incentrata appunto sul periodo in oggetto. Ansiosi di scoprire cosa dicono le previsioni zodiacali di giovedì? In primo piano pertanto, sottolineato in maniera inequivocabile sia dalla classifica quotidiana che nelle attuali previsioni zodiacali, i nati del segno del Cancro (top del giorno), favorito in amore nonché nel lavoro dall'ottima presenza della Luna nel segno.

Purtroppo, l'Astrologia annuncia più di qualche difficoltà in questa parte della settimana sia alla Vergine che all'Ariete.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 8 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 8 ottobre

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di giovedì. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla nuova classifica stelline quotidiana relativa a questo 8 ottobre 2020. Come annunciato nel titolo, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Prima di passare ai dettagli riepilogando la scaletta completa, d'obbligo sottolineare ancora la presenza della Luna in Cancro, fonte di aiuto e buona energia per quei pochi segni interessati dai relativi influssi.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: Vergine;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali di domani, 8 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo di domani 8 ottobre al segno dell'Ariete indica in generale una giornata abbastanza pesante da portare fino in fondo. Comunque anche se non molti, certi momenti della giornata potrebbero restituire sprazzi di discreta positività. Il partner risulterà un po' musone in più di qualche occasione: per scioglierlo basteranno sguardi languidi e qualche vostra coccola.

In altri casi, la Luna potrebbe intralciare alcune situazioni affettive, portando una certa irrequietezza o ansia. Quindi, se qualcosa non dovesse andare come previsto, non drammatizzate, soprattutto non scaricate il nervosismo su chi vi è vicino. Single, prima di accettare un invito cercate di capire se la persona che vi corteggia vi interessa veramente. Non immischiatevi in ciò che non volete ma rimanete a osservare in silenzio quello che accade, prima di prendere qualsivoglia decisione. Nel lavoro, un consiglio in arrivo dalle stelle: non pretendete troppo ma concedevi qualche pausa. Se la giornata si accompagnerà a qualche ritardo, a intralci o fastidi di vario genere, non lasciatevi prendere dall'irritazione.

La suscettibilità non aiuta a rimettere in marcia le situazioni. Voto 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì indicano un periodo normale, indubbiamente inteso come routine. Pertanto la giornata è stata valutata con le quattro stelline della discreta positività. Secondo l'oroscopo del giorno voi nativi potete guardare al futuro con serenità: fate pure qualche progetto importante, magari che possa dare modo di far ripartire alla grande la vostra voglia di vivere. In amore, in questo giorno vi sentirete un tutt'uno con il partner: questa sintonia sarà perfetta anche con amici e famigliari. In ambito di coppia poi, questo il momento giusto per riprendere in mano la vostra vita ed essere veramente felici con chi amate.

Single, approfittate di questo giorno per chiarirvi con le persone con le quali sono sorte tensioni e discussioni negli ultimi giorni. Con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare un dialogo costruttivo in modo da poter risolvere qualsiasi questione. Nel lavoro, la vostra mente sarà completamente rivolta agli impegni. In mattinata il cielo vi infonderà quelle certezze necessarie per poter procedere all'attività, senza problemi. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica al top il comparto relativo all'amore; ovviamente non per tutti sia chiaro. Molto farà il proprio ascendente: se appartenente a uno dei segni in prima posizione nella nostra classifica, le possibilità di avere un periodo molto buono saranno certamente più alte.

In generale, grazie a un cielo generoso contemplante ancora la presenza della Luna fino alle ore 17:44 di giovedì, lascerete che la fantasia vi prenda la mano per escogitare qualcosa che vivacizzi il rapporto di coppia. Vi distinguerete per brio ed esuberanza e sarete sereni e felici con lui/lei. Single, gli astri saranno con voi, quindi osate, siate sfacciati nei propositi: provate per una volta a mettere da parte ogni forma di esitazione, ok? Inutile aspettare ancora, perché con il buonumore in arrivo e la positività attribuita alla giornata dalle stelle del momento sarebbe un grosso errore non lasciarsi andare ai buoni propositi, senz'altro suggeriti dal vostro cuore. Quindi preparatevi a vivere delle belle sensazioni, alcune cancelleranno eventuali brutti ricordi, magari riconducibili a eventi passati.

Nel lavoro, avrete la possibilità di ottenere dei risultati superiori a quelli previsti. L’ambiente professionale, armonico e famigliare, migliorerà la resa con i colleghi: formerete una squadra unita, al riparo da invidie e rivalità. Sappiate che solo collaborando il traguardo sarà più vicino. Voto 9.

L'oroscopo del giorno 8 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): top del giorno. L'oroscopo sulla giornata di giovedì alla maggior parte dei nativi preannuncia un periodo ottimo. Senz'altro partirà e si concluderà a gonfie vele il periodo, merito soprattutto del passaggio della Luna dal comparto dei Gemelli a quello di vostra competenza. Sicuramente darà l'opportunità a molti di voi di rimettere in sesto problematiche a sfondo sentimentale anche molto ostiche da risolvere.

In amore quindi, chi già da adesso sta vivendo una storia d'amore felice, alla luce del sole, trascorrerà senz'altro della ore deliziose. Ottimo pertanto il rapporto di coppia, assolutamente idilliaco, pieno di affetto e rispetto reciproco. Single, l'atmosfera serena e un cielo straordinario faranno sentire la maggior parte di voi meglio del solito. Oltre al divertimento e a un'eccellente forma fisica, potrete contare su un giorno molto intenso per quanto riguarda la sfera sentimentale: tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente, rendendo il tutto perfetto. Nel lavoro, datevi da fare con grinta e operosità, sarete soddisfatti di voi stessi e delle cose da voi svolte. Potrebbe essere ora di far decollare quel progetto ambizioso con decisione e di guardare sorridendo verso il futuro.

Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede giornata più che ottima, avvalorata dall'ottima posizione lunare. Il periodo sarà principalmente da sfruttare per mettere a nuovo sia il fisico che il cervello. Datevi un programma e seguitelo con scrupolo, magari unendolo a qualche buon consiglio da parte di una persona stimata. Se invece siete tipi "tutta casa e faccende" e non avete nemmeno il tempo per pensare a qualsivoglia divertimento, allora dovreste cambiare qualcosa. In amore, vi sveglierete con una vena di romanticismo e farete trascorrere una sensazionale giornata alla persona amata. In più, sarete molto attenti e premurosi nei confronti di famigliari e amici, pronti a regalare qualsiasi cosa oltre al vostro grande affetto.

Single, giornata messa in conto come assolutamente ricca di fantasia e buoni propositi. In questo caso gli astri suggeriscono di affrontare ogni situazione con spensieratezza e positività: sarà una passeggiata, in quanto riceverete gli stimoli giusti per provare nuove amicizie, ma anche per fare quello che più vi piace. Nel lavoro, sarete di fronte a un carosello di novità molto speciali. Nuove e stimolanti conoscenze vi distrarranno dai problemi di sempre e vi apriranno ampi orizzonti, utili nella vostra professione. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 8 ottobre indica l'arrivo di un periodo abbastanza impegnativo. Dunque, giornata da tenere bene sotto controllo soprattutto nelle relazioni sociali, come anche in quelle di lavoro.

Il motivo? La giornata di metà settimana è stata classificata con il segno di spunta relativo al "sottotono", dunque è richiesta molta prudenza da parte vostra. In campo sentimentale, se doveste chiarire qualcosa con il partner, parlate pure con sincerità e possibilmente faccia a faccia, non mentre state facendo qualcosa o peggio al telefono. Fate appello alla ragione più che ai sentimenti, non ve ne pentirete... Per qualcuno sarà il momento di rivedere alcune abitudini di coppia, senza alcun tipo di esitazione; mentre per qualche altro è tempo di prendere una decisione a lungo rimandata. Single, astri ostili vi proietteranno in una giornata nervosa, caratterizzata da rapporti tesi, questioni familiari difficili da gestire.

Di certo un atteggiamento conciliante e lo spirito di adattamento vi eviteranno il peggio. Nel lavoro, per chiudere, avrete la possibilità di migliorare le vostre economie o almeno fare in modo di rendere meno faticosa questa giornata. Adottate ogni giusto accorgimento e, volendo, fatevi aiutare da persone competenti. Voto 7-.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.