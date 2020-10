L'Oroscopo del giorno 12 ottobre cercherà di dare certezze al prossimo lunedì, sottoponendo le effemeridi a una profonda e mirata analisi. Lo scopo lo sappiamo già, è quello di fornire indicazioni quanto più veritiere possibili in merito all'andamento di due settori molto importanti della vita, tra l'altro molto cari a voi lettori: l'amore e il lavoro. In Astrologia, si sa, esistono regole fisse che però possono variare a seconda di chi le interpreta: questo forse è l'unico caso in cui la matematica è proprio un'opinione. Premesso ciò, passiamo pure ad anticipare quali saranno i segni più fortunati del periodo, preventivati per il prossimo inizio settimana.

In breve, a poter contare sul positivo appoggio delle stelle, logicamente selezionati tra i segni della seconda sestina, saranno Bilancia e Acquario. Entrambi i predetti simboli astrali saranno supportati da astri altamente benefici, pertanto valutati in giornata a cinque stelle. Meno positivo il responso astrologico, sempre secondo quanto emerso dalle previsioni zodiacali di lunedì, per i nati nel segno del Sagittario. In questo caso quindi, per il segno di Fuoco si parla di periodo "sottotono", a conferma che la prossima giornata in calendario sarà sottoposta a confluenze astrali abbastanza impegnative da gestire.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 12 ottobre su amore e lavoro, segno per segno.

La classifica di lunedì 12 ottobre

L'Astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante il grado di positività preventivato per i sei segni in analisi. A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno i segni migliori e peggiori in questo primo giorno della settimana? Ebbene, a rispondere esaustivamente come sempre è la nostra classifica stelline, in questo frangente interessante la giornata di lunedì 12 ottobre.

Pronti a scoprire quante stelline sono state assegnate dall'Astrologia al segno zodiacale d'appartenenza? Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario.

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali del 12 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

Questo lunedì cercate di essere organizzati e precisi, vedrete che riuscirete a godere di un inizio settimana sereno e molto soddisfacente. In amore, una persona potrebbe offrirvi il suo aiuto, non rinunciatevi. In coppia, invece, è tempo di essere chiari con il partner: esprimete senza remore quali sono i vostri desideri, i sentimenti provati, le paure; la persona amata vi capirà senz'altro. Single, le predizioni relative all'oroscopo del giorno danno per scontato il fatto che vi sentirete felici e appagati. In tanti vi crogiolerete in un'onda di emozioni nella quale lasciarsi volentieri sommergere. Nel lavoro altresì, avete le carte in regola per promuovere la vostra immagine pubblica e le vostre migliori qualità.

Con il minimo sforzo potreste ottenere successi personali di grande prestigio. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Giornata di inizio settimana prevista con cadenza a fasi alterne: buono il primo mattino e parte del pomeriggio fino a metà, poi qualcosa cambierà nell'aria portandovi a sforare in alcune situazioni legate alla famiglia o a qualche amicizia già in odore di crisi. In campo sentimentale invece, la domanda è: mica avete qualcosa da rinfacciare al partner? Se si, allora ecco il consiglio: evitate inutili giri di parole o tiritere ma andate subito al nocciolo della questione. Single, un amore fatto di mistero risveglia sempre il gusto dell'avventura: interpretando bene ciò che una persona piena di charme potrebbe farvi intendere in modo sibillino, forse avrete la conferma di aver fatto colpo!

Nel lavoro invece, mantenetevi leggeri di pensiero cercando di dimenticare gli impegni già vissuti: evitate di pensare ai prossimi. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre al Sagittario indica "sottotono" la prima giornata della settimana a venire, dunque, cosa aspettarsi dal periodo? A fronte di quanto appena evidenziato, il periodo potrebbe avere a che fare con diverse difficoltà: la vita di coppia potrebbe risentirne abbastanza. Se sapete già qual è la cosa non va, allora non rimanete immobili con le mani in mano ma chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata. Se single invece, una persona potrebbe sapere più di quanto vorrebbe far credere: prestate solo attenzione a eventuali esperienze strane o stravaganti di quest'ultima.

Nel frattempo, iniziate pure ad affilare le vostre armi. Nel lavoro invece, una notizia buona ed una cattiva. La buona è che le cose stanno per cambiare; la cattiva è che non sappiamo quando. Voto 7-.

Oroscopo di lunedì 12 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. La giornata del 12 ottobre sarà certamente all'insegna della normalità e della calma apparente. In amore l'oroscopo invita a prepararsi per tempo: riaccendere la fiammella di una passione che sembrava sopita non sarà cosa facile (ma non impossibile). Anche le coppie nate da poco saranno un po' più frizzanti del solito, tanto che alcune potrebbero pensare anche alle nozze. Single, sarà da impegnarsi molto per mantenere gli equilibri stabili in alcune situazioni.

Anche da coloro in procinto di consolidare un rapporto amoroso, il periodo dovrà essere preso seriamente: facile cadere nella trappola del dare per scontato certe cose. Nel lavoro vi ritroverete davanti ad un’enorme mole di impegni. Organizzate al meglio il vostro tempo per risolvere qualsiasi cosa. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Giornata classica in questo avvio di settimana. A dominare sarà la buona sorte, la passione e la piena voglia di vivere. In amore, ottime probabilità di fare centro in qualche situazione che attualmente vi sta tenendo in apprensione: se appartenete alla schiera di coloro già in coppia, di certo potrete contare su splendide opportunità. In caso di rapporti ben affiatati poi, il programma astrale prevede la messa in campo di qualcosa di interessante, forse in vista di un evento in procinto di materializzarsi molto presto.

Single, questa giornata sarà per voi una pietra miliare. Sarete gli unici a poter confidare positivamente nelle vostre speranze e portarle a compimento: sarà il momento di dichiarare i vostri sentimenti e di avvicinarvi a chi vi interessa. Nel lavoro, sarete tutto un fermento di idee con buoni progetti da realizzare in gruppo o da soli. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 12 ottobre, prevede che sarà per voi nativi un giorno abbastanza virtuoso. Avete tante idee da realizzare, dunque non statevene da parte come al solito, ma proponete a chi ritenete opportuno progetti o intenti, sicuramente saranno tenuti in considerazione. In amore, potrebbe iniziare un periodo indirizzato soprattutto verso la ricerca della tranquillità affettiva, in ogni genere e sotto tutte le forme.

Acquisteranno importanza le piccole cose, le abitudini condivise dal partner e certi rituali di coppia. Single, i riflettori saranno puntati sul vostro benessere, sentirete il bisogno di occuparvene fattivamente, modificando abitudini e malsane regole di vita. Una persona conosciuta tempo addietro vi potrebbe sorprendere con una e-mail od una telefonata, quando ormai avevate perso le speranze: se siete ancora interessati/e non lasciate cadere la cosa. Nel lavoro, l'invito è non esagerare: tassativamente da evitare le situazioni stressanti, specialmente se il fisico dovesse mandare segnali inequivocabili. Voto 8.