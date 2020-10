Il mese di ottobre continua il proprio percorso e porta con sé diversi cambiamenti per i nati sotto i vari segni zodiacali. Approfondiamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo di domenica 11 ottobre 2020 con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Predizioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in amore non preoccupatevi se qualcosa non va, cercate di recuperare energie per la prossima settimana. Arriva infatti una fase importante in ambito sentimentale. Nel lavoro alcuni progetti sono da rivedere, la prossima settimana porterà qualche novità.

Toro: per i sentimenti la mattinata non sarà esaltante, ci sarà qualche disagio da superare.

Nel lavoro, se nell'ultimo periodo siete riusciti a dire quello che pensavate riguardo a un'importante questione, ora vi sentite maggiormente sollevati.

Gemelli: a livello amoroso non manca confusione per alcune decisioni che dovete prendere. Nel lavoro dovrete discutere con qualcuno su delle questioni economiche.

Cancro: in amore sarà una giornata che porta un miglioramento. Non fatevi condizionare dal cattivo umore. A livello lavorativo questo è un periodo che potrebbe anche farvi pensare a una "chiusura definitiva", ma pensateci bene prima di gettare tutto all'aria.

Leone: nei sentimenti coloro che cercano un ritorno di fiamma in questa giornata potranno darsi da fare. A livello lavorativo alcuni progetti saranno completati.

Vergine: questo periodo andrebbe sfruttato al meglio per l'amore, in particolare sono favoriti i nuovi incontri. Venere sarà favorevole fino al giorno 28. Nel lavoro tutto quello che volete portare avanti avrà successo.

Previsioni e oroscopo dell'11 ottobre: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore la Luna non è più contraria, per questo motivo torna un buon cielo. Nel lavoro sono buone le prospettive all'orizzonte.

Scorpione in amore potreste avere qualche difficoltà con la persona amata a causa di alcune parole di troppo.

Non mancherà nervosismo e agitazione. A livello lavorativo coloro che hanno un'attività in proprio possono recuperare.

Sagittario: a livello sentimentale nel pomeriggio torna una bella vitalità e non mancheranno le nuove emozioni. Nel lavoro si può parlare di un periodo di recupero.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è una situazione di maggiore tranquillità in amore grazie alla Luna che non è più opposta. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte. Le prossime settimane porteranno risoluzioni per un problema.

Acquario: a livello amoroso questa domenica può portare qualche scontro. Nel lavoro alcune operazioni vanno tenute sotto controllo.

Pesci: in amore le storie che nascono in questi giorni possono essere polemiche, per questo motivo fate attenzione alle parole.

Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano. Con Saturno e Giove favorevoli si può ambire a qualcosa in più.