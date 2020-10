L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre punterà un riflettore sull'amore, elargendo dei consigli benefici per tutti i segni zodiacali. Splendida la posizione di Venere in Vergine che regalerà grande spirito d'iniziativa e voglia di costruire in amore a tutti i simboli zodiacali di Terra. Luna sarà posizionata dapprima in Leone, poi in Vergine, in Bilancia e infine in Scorpione così garantirà sensibilità, armonia e profondità d'animo. Le previsioni astrali acquisteranno un fascino particolare anche grazie alla presenza di Marte in Ariete e Mercurio in Scorpione.

Astri e oroscopo settimanale di ottobre

Ariete: le emozioni acquisteranno grande intensità emotiva lunedì e martedì con Marte in trigono a Luna. Sia voi in coppia che voi single affronterete le situazioni sentimentali con grande dinamismo e ampio spirito combattivo. Non esiterete a concretizzare i desideri con un'immediatezza passionale e determinante per la sfera sentimentale. Attenzione a un weekend che prevederà noie e vi renderà alquanto nervosi.

Toro: Luna sarà in quadratura con Urano a inizio settimana. Questo aspetto planetario potrebbe scatenare veri e propri tumulti emotivi e cercherete di trovare uno sfogo a queste tensioni che creeranno attrito in amore. Dovrete cercare di arginare questi turbamenti, indirizzando questa carica energetica in un verso che risulterà costruttivo.

Poi mercoledì e giovedì saranno giornate splendide per l'amore, sia per voi single che per voi in coppia.

Gemelli: leali e fieri, a inizio settimana sarete molto fermi nel portare avanti la concretizzazione dei vostri desideri sentimentali. Voi in coppia sarete affettuosi, ma pretenderete anche di ricevere amore in egual misura.

Luna dal Leone punterà un riflettore sul vostro bisogno d'amore e anche voi single dovrete approfittare di questo inizio settimana fortunato per l'amore. Attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì dove si potrebbero verificare noie in amore. Ma la situazione migliorerà nel weekend.

Cancro: Luna sarà in congiunzione con Venere in Vergine mercoledì e giovedì.

Così l'amore prenderà quota e potrete vivere splendide emozioni a due. Anche voi single irradierete calore di sentimenti e di certo non passerete inosservati in un gruppo di amici. Via libera al corteggiamento dunque e voi in coppia potrete contare anche su un Mercurio molto comunicativo. Attenzione a una Luna piuttosto nervosa nel weekend.

Leone: Luna nel segno aprirà una settimana splendida per l'amore. Questa Luna sprigionerà lunedì e martedì sensazioni positive e affettuose. Attenzione solo a non essere troppo autoritari in coppia, poiché desiderosi di accentrare tutte le attenzioni su di voi. Voi single potrete contare anche sull'aiuto benefico di Sole che illuminerà il cammino amoroso anche venerdì e sabato.

Attenzione alla giornata di domenica, un po' tesa per i sentimenti.

Vergine: Venere regalerà amore per tutta la settimana. Transitando nel segno, diffonderà sensazioni profonde e sentimenti stabili. La voglia di costruire a due sarà spiccata per voi in coppia, mentre voi single potrete contare anche su Mercurio in Scorpione che garantirà belle novità e nuovi incontri sentimentale. Gli astri consiglieranno di non razionalizzare troppo i sentimenti e di lasciar fluire le emozioni in modo armonico.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: magnanimi con Luna favorevole dalla Bilancia, potrete contare anche sulla presenza di Sole nel segno che ispirerà nuove idee preziose per l'amore. Voi single sarete perseveranti nel raggiungere le mete amorose ambite.

Voi in coppia potrete dimostrare i sentimenti che proverete per la persona amata con maggiore slancio ed elasticità mentale. Venerdì e sabato Luna entrerà nel vostro domicilio astrale e la sfera sentimentale sarà lambita da una nuova armonia.

Scorpione: Sole splenderà per voi dalla Bilancia e riscalderà i cuori. Se lunedì e martedì saranno giornate un po' tese per i sentimenti, a metà settimana la situazione migliorerà notevolmente. Luna e Venere dalla Vergine garantiranno fascino, sensibilità e una nuova concretezza lambirà sia voi single che voi in coppia. Potrete passare all'azione e otterrete fortuna in amore ricordando che Mercurio brillerà per voi.

Sagittario: si prevederanno nuovi inizi fortunati per l'amore.

Dovrete indirizzare al meglio le energie positive, trovando la strada giusta, quella che condurrà alla felicità. Voi in coppia consoliderete gli affetti soprattutto lunedì e martedì, ma sarete anche molto desiderosi di ricevere maggiori attenzioni dal partner. Via libera all'amore anche per voi single e potrete fronteggiare una quadratura di Venere, avviando cambiamenti costruttivi per l'amore. Luna nel segno domenica diffonderà sensazioni introspettive, magnetiche e ammalianti.

Capricorno: gli astri garantiranno dei cambiamenti lenti ma inesorabili in questa settimana. Potrete accogliere le novità al meglio, fronteggiando una quadratura di Marte che innervosirà un po' gli animi. Venere prometterà amore dalla Vergine e anche Urano dal Toro consiglierà di chiudere alcune situazioni sentimentali obsolete, per accogliere il nuovo e avviare evoluzioni più fortunate.

Dovrete però evitare di chiudere un dialogo costruttivo per l'amore.

Acquario: alcune situazioni in bilico richiederanno maggiore consapevolezza e dovrete equilibrare al meglio intelligenza e sentimento voi in coppia, illuminando le parti buie e discernendo sul da farsi con maggiore obiettività. Voi single potrete passare all'azione nel weekend grazie a Luna favorevole dalla Bilancia. Ci sarà maggiore equilibrio emotivo, tanta sensibilità e una nuova vitalità benefica per approfondire l'amore a 360°.

Pesci: attenzione ad alcuni problemi, noie che potrebbero rabbuiare il cielo amoroso soprattutto mercoledì e giovedì. Venere agirà sempre in opposizione e potrebbe rendervi tesi, troppo razionali nei confronti dei sentimenti.

Potrete contare in compenso, sulla presenza benefica di Urano che tutto rivoluzionerà dal Toro. Così ci saranno piacevoli sorprese nel weekend, a patto che ricerchiate maggiore armonia evitando di essere arrendevoli nei confronti dell'amore.