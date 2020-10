L'Oroscopo di domani 12 ottobre, è pronto a dare voce alla buona Astrologia, in questo contesto applicata ai soli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco.

Diciamo subito che a godere delle buone chance offerte soprattutto dalla Luna - attualmente in Leone - saranno gli appartenenti al puntiglioso segno dell'Ariete, stra-meritevole dell'ambita posizione al "top del giorno". In merito agli altri segni, ovviamente prelevati tra quelli sotto analisi in questo contesto, i migliori saranno senza dubbio Cancro e Vergine. Parlando di segni con difficoltà, le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano sotto le attese il periodo per coloro nativi del Toro: il generoso segno di Terra sarà sotto stress da fluttuazioni astrali poco favorevoli.

Approfondiamo qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 12 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 12 ottobre

Pronta da visionare, è già disponibile la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 12 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Alla testa della scala di valori, come già anticipato, il segno dell'Ariete, considerato in periodo splendido in ogni campo della quotidianità. Altrettanto bene il periodo anche per gli amici Cancro e Vergine, seguiti un gradino più in basso da Gemelli e Leone preventivati in periodo da quattro stelle.

A dover affrontare un lunedì abbastanza stressante sarà il Toro, nel contesto relegati all'ultimo posto in classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Toro.

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 12 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani 12 ottobre al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un giorno fantastico. In generale, si prevede un lunedì decisamente caldo, molto intenso e passionale. In amore, avrete soltanto voglia di rilassarvi e di non pensare a nulla che non sia piacevole. La Luna presente in aspetto armonico vi aiuterà in questo, circondandovi di serenità e portate il buonumore in casa vostra per trascorrere il tempo in armonia, insieme al partner.

Single, pimpanti e trasgressivi, attizzati dall'amore e smaniosi di agire, avrete in programma una serie di attività, tutte dinamiche e produttive. Con gli amici o da soli anche la serata si prospetterà eccellente: sarà dunque folle restare a casa quando il mondo vi chiama con tanta energia ed insistenza. Nel lavoro, possiamo dire che questa sarà certamente la vostra giornata, almeno secondo gli astri: una luce positiva si rifletterà sui guadagni e sugli investimenti, finalmente inizierete a vedere gli albori dei vostri progetti tanto ambiti. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì preannunciano l'arrivo di un giorno decisamente all'insegna dello stress.

La giornata che segna l'ingresso del giorno numero uno di questa settimana, è stata infatti valutata con il "sottotono". In amore, la Luna non sarà a vostro favore, per fortuna altri pianeti vi sosterranno. Mettete in preventivo purtroppo anche dei piccoli problemi in casa ed un po' di malumore. Costretti nello stesso ambiente, vi sentirete come un gabbiano con le ali spuntate. Di fronte alle indagini di un partner più geloso del solito, converrà sdrammatizzare con qualche battuta spiritosa e lasciare che si calmi da solo. Single, qualcuno tenterà di mettere ordine in alcune vostre questioni pratiche, ma anche nella vostra vita privata, senza accertarsi che l'intervento sia a voi gradito. La discussione sarà quindi inevitabile e potrebbe avere toni piuttosto accesi.

Nel lavoro, riuscirete meglio nelle operazioni di routine che in quelle che richiedono fantasia ed immaginazione. Sarete un po' in ribasso quanto a sensibilità ed inventiva e non concedendo nulla alla creatività ed alle emozioni, rischierete di perdervi molte buone occasioni. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice che il prossimo giorno in calendario inizierà abbastanza bene, previsto in gran parte normale e sostenibile. In amore, la vita di coppia avrà momenti di una buona complicità affettiva, la passione si alternerà a momenti di grande dolcezza, saprete coinvolgere il partner in un mondo di emozioni fantastiche.

Single, potrete inaugurare un nuovo capitolo della vostra vita solo se non sprecherete energie a guardare indietro: dovete avere il coraggio di voltare pagina! Avete anche bisogno di ricaricarvi, allargare il vostro raggio d'azione: di conoscere persone nuove e scovare nuovi interessi. Nel lavoro, la vostra mente girerà a velocità supersonica, in cerca di soluzioni intelligenti. Se ci dovesse essere un eventuale problema non dovete perdervi in chiacchiere ma attivarvi per arrivare subito al dunque. Unico rischio potrebbe essere quello di tirarsi addosso invidie e rivalità da parte di chi si sente, a torto, migliore di voi. Voto 8.

L'oroscopo di lunedì 12 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di lunedì invita a prepararsi a gustare un periodo perfetto e positiva in quasi tutto. Il frangente non sarà negativo, soprattutto nei riguardi dei rapporti interpersonali. In questo caso l'Astrologia consiglia in amore di guardare avanti con maggior fiducia. In generale, la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione. Dedicherete molte energie alla vita privata cercando di dare maggiore importanza al rapporto e al miglioramento della vostra vita di coppia. Ci saranno decisioni da prendere ma riuscirete a mantenere serenità e razionalità, riuscendo a trascorrere una tranquilla giornata con chi amate. Single, il ritmo del periodo sarà molto calmo e disteso: dentro di voi regnerà la pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra.

Questo stato susciterà invidia, osate quindi, in modo da farvi notare da tutti. Nel lavoro, gli astri vi daranno la spinta giusta e l'energia per fare ancora di più. Cogliete questo momento favorevole per affermarvi con maggiore soddisfazione nel vostro ambiente. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata abbastanza buona nella parte centrale, un po' meno nella parte iniziale e finale. In amore, vi sentirete felici ed appagati della vostra vita di coppia. Infatti la giornata si prospetta all'insegna di una buona intesa che senz'altro riuscirete a mantenere a lungo. In coppia certe ambizioni vi sembreranno all'improvviso meno utopistiche, ma se vi muoverete con intelligenza e tempismo potreste ottenere splendide soddisfazioni.

Single, nel privato arrendetevi ai sentimenti e alle emozioni che vi susciterà una persona entrata da poco in punta di piedi nella vostra vita e ora vi sembra indispensabile. Nel lavoro, la riservatezza non è mai troppa, quindi fate bene a non sbandierare ai quattro venti certi vostri progetti. Se però avete dei dubbi sul modo più opportuno di agire, non abbiate timore di confidarvi con una persona amica che gode della vostra fiducia: vedrete che vi darà sicuramente un ottimo consiglio. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 12 ottobre, indica che andrà decisamente oltre ogni più rosea aspettativa la giornata iniziale della settimana. Sicuramente in grado di dare una grossa spinta in campo sentimentale, Urano e Sole, entrambi in aspetto positivo rispetto al vostro segno.

Questo vi permetterà di mettere a frutto tutti i vostri precedenti sforzi fatti per far (ri)funzionare il rapporto di coppia. A breve vedrete arrivare i risultati tanto attesi e passerete ore di intensa felicità con la persona amata. Single, quella di domani sarà una giornata molto movimentata, piena di brio e divertimento. Vi sveglierete con l'umore alle stelle e vi sentirete superattivi. Sbrigate con maggiore velocità del solito le pratiche quotidiane e anticipate la serata con un bell'aperitivo tra amici: vi sentirete così bene che non potrete stare chiusi in casa. Nel lavoro, potrete contare su ottimi astri: lasciate spazio alla vostra intraprendenza ed alla vostra intelligenza per sfruttare al meglio ogni opportunità.

Saprete infatti cosa fare, sia per migliorare la vostra posizione professionale che i vostri guadagni. Voto 9.

