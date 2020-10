L'Oroscopo di venerdì 30 ottobre, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Alla vigilia della notte più spaventosa dell'anno e del plenilunio, tanti saranno impegnati nei loro mestieri e doveri. Fino alle ore 21.19 la Luna soggiornerà nella casa dell'Ariete, dopodiché entrerà in Toro. In questa fase sarà normale sentirsi nervosi o agitati, ma non mancheranno gli aspetti positivi. I nati dei Gemelli avranno a che fare con dei cambiamenti mentre i Cancro godranno di un gradevole venerdì. Scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 30 ottobre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine – 12° posto - L'Oroscopo dice che vi ritrovate a convivere con delle condizioni precarie e questo vi terrorizza. Evitate di focalizzarvi sugli eventi negativi e sulle vostre preoccupazioni altrimenti finirete per sentirvi costantemente ansiosi e spaventati. In giornata, potreste avere difficoltà a raggiungere il posto di lavoro o un luogo in particolare. Quando le cose non girano è meglio fermarsi e rimandare ad un altro momento più propizio.

Ariete – 11° in classifica - Alternate momenti di euforia a momenti di sconforto assoluto, ma è molto importante che cerchiate di essere coerenti. La professionalità e la cura dei dettagli vi permetteranno di fare degli enormi passi nel mondo lavorativo e sociale, quindi non trascurate niente.

L'amore e l'aspetto economico non stanno marciando bene, state vivendo un periodo da incubo.

Leone – 10° posto - In famiglia non è semplice andare tutti d'accordo dato che ognuno ha le sue esigenze e personalità. Alla vigilia di Halloween, coloro che hanno dei figli piccoli o adolescenti, avranno una bella gatta da pelare.

Tirate fuori l'originalità perché in tempi del genere si può andare avanti solamente sfornando delle soluzioni creative.

Scorpione – 9° in classifica - Ultimamente vi gira tutto storto, avete i nervi a fior di pelle e siete sempre sul piede di guerra. Per fortuna le cose si acclimateranno e vi ambienterete.

Entro dicembre sarete al centro di una novità tanto attesa, quindi non perdete la speranza. Continuate a focalizzarvi sul vostro obiettivo finale e dissipate sul nascere ogni tentativo di attaccare briga. All'interno dell'ambiente di lavoro occorre fare un bel lavoro di squadra e non mettersi il bastone tra le ruote.

L'oroscopo del venerdì: i segni di metà classifica

Gemelli – 8° posto - Cambiamenti in atto attorno a voi e dentro di voi. State manifestando dei disagi inconsci, forse per colpa di quello che vedete ogni giorno sia su internet che in tv. Le stelle parlano di un incontro o di un fatto in particolare che sarà destinato a stravolgere il vostro equilibrio. A causa dei sentimenti contrastanti che provate, vi state sfogando con il cibo o con una persona cara.

Pesci – 7° in classifica - Avrete a che fare con una vigilia di Halloween intensa sotto i più disparati punti di vista. Concedetevi più tempo per testare una certa idea o soluzione, poi cambiate nel caso in cui il risultato non dovesse darvi soddisfazioni. Si prevedono confidenze con una persona estremamente cara, non continuate a custodire dentro di voi le preoccupazioni e i problemi altrimenti rischierete di impazzire.

Toro – 6° posto - L'oroscopo del 30 ottobre parla di un venerdì decisivo in cui i vostri sentimenti risulteranno più limpidi. Forse non siete stati tanto convinti delle scelte amorose effettuate tempo fa, quindi non è del tutto escluso che in giornata ripenserete ad un vecchio amore che vi ha fatto provare delle emozioni profondissime.

Voltate pagina, le minestre riscaldate non sono buone.

Bilancia – 5° posto - Le previsioni astrologiche prevedono un bel venerdì, ma in ogni caso sarà meglio fare attenzione occhio ai disagi nei mezzi di trasporto. Anni fa eravate più attivi e creativi, mentre ultimamente vi sentite poco geniali e brillanti. Questa sarà una giornata in cui tornerete ad avere più fiducia in voi stessi e sarete supportati da una persona cara. Nel vostro futuro si intravedono dei lunghi viaggi, dei trasferimenti o comunque dei movimenti interessanti, seguite il vostro istinto perché vi condurrà sulla strada giusta.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Capricorno – 4° posto - Andrà piuttosto bene questo venerdì in cui dovrete sbrigare delle urgenti commissioni o lavorare.

Vi ritroverete a navigare sui social e a scambiare quattro chiacchiere online e/o con i vostri cari. Non dovrebbero manifestarsi delle problemi particolari poiché sarete profondamente calmi e sereni. State aspettando una scossa positiva, una sorta di spugna magica che venga a cancellare quei disagi che avete.

Cancro – 3° in classifica - Se volete fare la differenza, dovete uscire fuori dagli schemi e pensare diversamente dalla concorrenza. Roma non è stata costruita in un giorno, perciò non mettetevi troppa fretta e siate perseveranti, ora più che mai. Il vostro fascino e il vostro intelletto risulteranno straordinari in queste 24 ore. Avrete modo di organizzare qualcosa di bello da fare per le prossime tre giornate.

Sagittario – 2° posto - Nel corso di questa settimana avete affrontato dei problemi in famiglia, forse avete discusso animatamente con il partner oppure ci sono state delle controversie con figli o genitori. Comunque sia, a partire da questa giornata tornerà l'armonia tra le mura domestiche. Siete stanchi di pulire, cucinare e lavorare, avete bisogno di una vacanza: prendetevela.

Acquario – 1° in classifica - L'oroscopo del giorno 30 ottobre annuncia novità e arrivi tanto attesi. Tutto filerà liscio come l'olio e nessuno turberà il vostro equilibrio appena ritrovato. I single stanno conoscendo qualcuno su internet, mentre le giovani coppie stanno per coronare il loro sogno d'amore. Chi è particolarmente incentrato sul lavoro, non dovrà preoccuparsi di non riuscire a sbarcare il lunario perché presto sarà colto da un'ispirazione proficua o concluderà un ottimo investimento.