Arriva l'Oroscopo del fine settimana 31 ottobre e 1° novembre che pone in risalto l'interessante aspetto astrale caratterizzato dalla Luna in Toro. Partiamo anticipando che i nativi dell'Ariete trascorreranno due serate abbastanza insolite mentre i Leone si divertiranno a modo loro. Ci sarà spazio per l'amore, la famiglia e i progetti personali, scopriamo le previsioni del weekend segno per segno.

L'Oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete - In questo weekend avrete modo di trascorrere due serate abbastanza insolite ma comunque simpatiche. Anche se le azioni risulteranno limitate, riuscirete comunque a programmare qualcosa di piacevole, ad esempio una serata con tanti film di Halloween oppure una lunga cena con i famigliari e i coinquilini.

Anziché abbattervi davanti alle avversità, tirate fuori il vostro estro creativo e divertitevi a fantasticare.

Toro - La Luna nel vostro segno accentuerà la fantasia e la voglia di trasgressione. Con il partner la passione risulterà incandescente, ma anche i cuori solitari si divertiranno a modo loro. Grazie a internet, ai social e alla tv, oggigiorno annoiarsi risulta pressoché impossibile! Domenica vi alzerete un pochino tardi dato che vi ritroverete a fare molto tardi il sabato sera. Vi divertirete dietro ai fornelli e finirete per spettegolare con i vostri cari o degli amici.

Gemelli - Halloween non vi piace, men che meno in questo 2020. Ed ecco che in questo fine settimana preferirete di gran lunga starvene a casa a guardare il vostro programma televisivo preferito.

Avrete 48 ore rilassanti e scoppiettanti. Qualcuno approfitterà di questi due giorni di riposo per dedicarsi al recupero psicofisico e alla cura della propria pelle. Non avrete voglia di pensare ai soliti problemi. Qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi, di chi si tratterà?

Cancro - Avete avuto una settimana molto indaffarata, ma finalmente il weekend chiuderà le porte alla fatica e agli impegni.

Siete un segno stacanovista, ma anche volendo non potete sbarazzarvi dei vostri compiti quotidiani. Qualche nativo, purtroppo, non potrà riposare in questo weekend, tuttavia i pomeriggi risulteranno leggeri e piacevoli. La persona amata vi riempirà di attenzioni e il romanticismo vi appagherà interiormente.

Avrete voglia di mettervi ai fornelli e di cimentarvi in una novità culinaria.

Leone - Preparatevi a chiudere alla grande questa settimana piena di alti e bassi. Anche se sabato sarete alle prese con delle attività impegnative, verso il tardo pomeriggio staccherete la spina e vi darete al divertimento che, per quest'anno, sarà insolito e memorabile. Domenica mattina vi alzerete frastornati, avrete la testa un po' confusa per via della serata trascorsa a fare le ore piccole davanti alla tv o al pc. Qualcuno organizzerà un piccolo party in famiglia o con pochi fidati amici, ma sarà fatto qualcosa di privato. Cercate solamente di non esagerare.

Vergine - Via libera allo svago e alle passioni! L'oroscopo parla di 48 ore importanti e decisive, forse dovrete prendere una decisione capace di svoltare la vostra vita futura.

Durante la settimana sono sorte diverse situazioni che vi hanno portato a riflettere e questo sarà il weekend della resa dei conti. Possibili partenze in vista, forse vi accingerete a raggiungere la vostra famiglia d'origine o ad andare nella casa delle vacanze. Occhio ai figli.

Previsioni astrali del weekend al 1° novembre: dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Il fine settimana porterà delle consapevolezze interiori destinate a farvi aprire gli occhi e la mente. Trascorrerete 48 ore tranquille ed avrete modo di riflettere su quanto vi sta accadendo. Forse vi sentite confusi e poco felici, in tal caso dovrete cercare di tirare fuori una soluzione efficiente, destinata a ribaltare le cose. L'amore del partner non mancherà, anzi la vicinanza risulterà maggiore del solito.

Anche chi è solo avrà il suo momento di passione. Ad arricchire le vostre ci penseranno il cibo, la tv e una buona connessione internet.

Scorpione - Dopo una lunghissima settimana, in cui le emozioni e le sorprese non sono mancate, vi ritroverete a chiudere i conti con un ottobre poco entusiasmante. Sia a livello fisico che mentale, non vi siete sentiti granché, ma novembre aprirà nuove porte. Domenica vi sentirete invasi da un'energia positiva e sarete tentati dal tuffarvi in nuovi progetti. Andrà tutto bene in famiglia e nella relazione sentimentale, il partner potrebbe sorprendervi. Chi è solo non potrà uscire in serata, ma anche online sarà possibile approfondire delle conoscenze.

Sagittario - Finalmente il tanto atteso fine settimana!

Anche se forse non avrete modo di festeggiare come una volta, riuscirete a divertirvi, perché siete un segno pieno di iniziative e di risorse. Tirerete fuori il vostro genio creativo e trascorrerete due serate strepitose. Chi ha superato i 40, avrà una domenica mattinata piuttosto indaffarata e con possibili uscite. Chiamate in arrivo!

Capricorno - Potreste sentirvi scoraggiati in questo weekend, dato che dei piani saranno sfumati. La situazione generale ha imposto dei cambiamenti di cui forse faticate ad adattarvi. Comunque sia, sarà bene portare pazienza e cercare di non pensare ai soliti problemi. Al contrario, questo fine settimana andrà meglio per coloro che hanno una famiglia con dei figli piccoli o dei nipotini: ci sarà modo di divertirsi tutti insieme dando sfogo alla fantasia.

Acquario - Tutti i nodi verranno al pettine in questo più che felice weekend. Sistemerete delle situazioni e rivedrete dei conti. Saranno 48 ore da trascorrere insieme ai propri cari e alla persona del cuore. Tutto ciò che vi era sfuggito in passato, sta cominciando ad assumere una certa importanza. Progetti favoriti, dedicate il sabato e la domenica a dar vita ai vostri sogni nel cassetto. Coloro che dovranno lavorare, rischieranno di stressarsi.

Pesci - Fine settimana interessante. Rispetto agli anni scorsi, trascorrerete del tempo in maniera tranquilla e serena. Vi terrete a debita distanza dal chiasso e dai soliti cliché riguardanti la festività di Halloween. Preferirete immergervi in lunghe letture, oppure fare delle lunghe maratone di serie tv o film.

Se durante la settimana avete avuto poco tempo per stare con la persona amata o con la famiglia, in queste 48 ore avrete modo di recuperare e di fare la resa dei conti di quanto avvenuto. Domenica, ricordate di pianificare la seguente settimana.