L'oroscopo del 29 ottobre è pronto a rivelare come prosegue quest'ultima settimana ottobrina. Mancano pochi giorni per salutare il mese di ottobre e accogliere novembre, quali novità e cambiamenti vi attendono nel settore dell'amore, del lavoro e della salute nelle prossime 24 ore? Se siete impazienti di conoscere le risposte delle stelle, leggete le previsioni astrologiche della giornata di giovedì rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa giornata vi vede in pieno fermento affettivo: in effetti, il vostro modo di guardare l'amore è più intenso e romantico rispetto alle giornate passate.

Le coppie fresche, dopo diverse prove, possono finalmente capire se hanno un futuro oppure no. Dal punto di vista professionale e finanziario nessuno si permette di ostacolare i vostri obiettivi. Ci sono tanti obiettivi da raggiungere e, da parte vostra, c'è tanta volontà. Ci sono cure che vanno fatte, soprattutto per le allergie. A tal proposito, l'Oroscopo consiglia di non essere superficiali e di non trascurarvi proprio in questo periodo.

Toro – Se vi fate un piccolo esame di coscienza, potreste capire che il vostro partner ha bisogno di più attenzioni. Non nascondetevi dietro la timidezza o agli impegni che possono essere tranquillamente rimandati a un momento migliore. Abbiate più cura della vostra vita di coppia.

Nel lavoro l'entusiasmo non vi ha abbandonato, nonostante questo periodo critico. Tutto ciò vi serve è non commettere alcun errore. Andate spediti per la vostra strada, le decisioni più importanti le avete già prese. Chi vi sta vicino crede molto in voi e vi sostiene in tutto e per tutto. Lo stomaco è il vostro punto debole, evitate nervosismi e mangiate sano.

Gemelli – Questa giornata regala le gioie dell'amore a molti innamorati nati sotto il segno dei Gemelli, ma porta sofferenza alle coppie che si sono appena divise o che sono in crisi da tempo. Per i più giovani si prospetta una giornata indimenticabile. In campo lavorativo siete imbattibili. Cogliete l'occasione di dimostrare a tutti cosa siete capaci di fare e presto otterrete un giusto riconoscimento.

La salute è dalla vostra parte, quindi continuata a curare la vostra forma fisica e a fare attività sportiva.

Cancro – Se avete una voglia matta di innamorarvi, dovete avere pazienza e aspettare fino a fine mese. Per le relazioni che funzionano, invece, potrebbero non esserci grandi novità. In attesa di qualcosa di grande, impegnate il vostro tempo a conoscere meglio il partner, a parlare di cose che si hanno in comune e a scoprirne di nuove. Credete così tanto nei vostri progetti lavorativi che cercherete di coinvolgere anche le persone degne della vostra stima. Nessuno riuscirà a farvi cambiare idea, anzi resteranno entusiasti della vostra energia. Per raggiungere i vostri sogni, dovete agire e non farvi distrarre da cose futili.

Dal punto di vista psicologico avete meno preoccupazioni, e già questo è un grande aiuto.

Previsioni astrali per giovedì 29 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In questa giornata sarete un pochino imprevedibili. Alcune coppie di vecchia data potrebbero decidere di fare qualche follia d'amore, quelle fresche, invece, si lasciano travolgere dal fuoco della passione. Chi ha il cuore libero, presto troverà delle sorprese. In campo professionale potreste ottenere delle risposte riguardanti i vostri progetti più affezionati. A parte qualche acciacco e le notti insonni, la salute sembra buona.

Vergine – Voi e il vostro partner d'amore viaggiate sulla stessa lunghezza d'onda e questo contribuirà a rafforzare ancora di più il rapporto di coppia.

Le emozioni sono più intense del solito e vivrete su una nuvoletta per molto tempo. Attenzione, però, a non strafare: le follie d'amore sono concesse ma fatele con coscienza. In campo lavorativo dovete attivare di più i vostri neuroni, nonostante la stanchezza e lo stress. Anche se il gioco si fa duro, non demordete. È proprio in quel momento che la fortuna potrebbe darvi una mano. Qualsiasi problema fisico si presenti in questa giornata di giovedì passerà con il sorriso.

Bilancia – Arrivano delle novità in campo affettivo. Intensificate il vostro rapporto con il partner e organizzate qualcosa di piacevole insieme. Anche se non è il periodo adatto per fare grandi progetti di vita comune, tuttavia, la vostra relazione cammina ancora sulla buona strada.

Considerato che il periodo non è quello dei migliori, potrebbero esserci delle piccole novità nel lavoro. Un'appagante sorpresa potrebbe smuovere le acque, dovrete solo impegnarvi al massimo per non far affossare la vostra attività. Per quanto riguarda la salute fisica, fate più attenzione all'apparato digerente: andrà bene anche una dieta variegata.

Scorpione – Dopo un periodo di alti e bassi, finalmente molte coppie possono assaporare la serenità della convivenza e avere più tempo per fare progetti di vita comune. L'intuito dei single non sbaglia un colpo, già dal primo incontro riescono a capire se vale la pena trasformare la conoscenza in amore oppure no. Sul versante lavorativo avrete modo di sviluppare interessanti progetti con le persone che sono felici di lavorare nella vostra azienda.

Magari una pecora nera potrebbe stupirvi proponendo qualcosa di interessante che riguarda la vostra attività. Mantenete il buon umore: un sorriso al giorno fa bene alla vostra salute, sia mentale che fisica.

L'oroscopo del giorno: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il buon umore è l’arma vincente in amore: infatti elimina tutti i dubbi che ci sono nella vita di coppia. Se dovessero nascere delle incomprensioni, evitatele. In campo lavorativo siete un po' sfortunati, ma soltanto perché dovete faticare il doppio per raggiungere il vostro obiettivo. Lo stress vi fa compagnia ogni giorno e spesso sfogate la vostra frustrazione sui colleghi o sui clienti. Giornata buona in amore ma stressante sul lavoro e la salute paga le conseguenze di questo cambio d'umore.

Non sottovalutate mai il potere del riposo.

Capricorno – In questa giornata sarete piuttosto irritabili. I vostri rapporti sono costellati da alti e bassi. Per i single non è un buon periodo per iniziare una storia seria. Forse perché incontrate persone caratterialmente diverse da voi che non potrebbero mai starvi accanto. Sul posto di lavoro, visto il vostro malumore, i colleghi potrebbero passare all'indifferenza o a diffondere malelingue. L'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di essere saggi. Il nervosismo non aiuta a stipulare eventuali contratti utili per la vostra attività. La salute sembra buona, ma curate e tenete sotto controllo i nervi.

Acquario – Vi aspetta una giornata serena.

Se dovete discutere con il vostro partner, usate un tono più pacato e calmo. Urlare non porta nulla di buono. Piuttosto che una litigata sembrerà uno scambio di opinioni soft. Gli affari procedono benino, anche se i guadagni non sono astronomici. Per ora è inutile sognare in grande, quindi rilassatevi prima di viaggiare con la fantasia. La salute sembra buona, riposatevi di più e cercate un nuovo modo per allenare la vostra mente e il vostro fisico.

Pesci – Se di recente avete calcato un po' troppo la mano sui difetti del partner, ora dovete recuperare e cercare di essere più carini, magari assecondando qualche sua richiesta. I single in cerca di amore dovrebbero continuare a cercare l'anima gemella anche sui social.

Inutile rincorrere vecchie passioni, i ritorni di fiamma non portano nulla di buono. Un superiore è riconoscente per i vostri sforzi e per l'impegno. A volte bisogna accontentarsi e mettere in stand-by le ambizioni troppo alte. Avete speso molte energie sul lavoro, ora il vostro corpo suggerisce di fare una piccola pausa. Rilassatevi e dormite di più.