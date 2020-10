L'Oroscopo del 10-11 ottobre apre le porte ad un fine settimana interessante e avvincente. Sabato la Luna soggiornerà in Cancro, mentre domenica entrerà nel Leone. Per alcuni segni si prospetta un fine settimana particolare con molteplici situazioni in atto. Se i nativi del Gemelli potranno rilassarsi, i Toro avranno a che fare con della confusione. Scopriamo le previsioni del fine settimana.

L'Oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Weekend scontroso, in particolar modo sabato. L'oroscopo dice che l'11 avrete l'umore a terra per via della Luna in Cancro. Qualche miglioramento si intravederà domenica pomeriggio, ma l'agitazione lascerà poco spazio all'azione e alla serenità mentale necessario.

Cercate di riposare e di dedicarvi alle attività rinfrancanti. Aria di cambiamenti. Con i soldi dovrete essere estremamente cauti.

Toro - Aspettatevi un sabato particolarmente costoso e confusionario. Avrete delle spese da sostenere ed un po' di shopping da fare, cercate solamente di non perdere il controllo della situazione. I single avranno un appuntamento eccitante, finalmente sarà possibile uscire e gustarsi un aperitivo in lieta compagnia. Novità per le coppie, specie di domenica.

Gemelli - Se la domenica si prospetta rilassante, il vostro sabato andrà diversamente. Sarete impegnati ad affrontare una questione fondamentale, ma dovrete cercare di non andare nel panico. Nel corso della settimana avete trascurato i vostri interessi e la casa: correte ai ripari e sistemate ogni cosa.

Evitate di mettervi ai fornelli e ordinate una buona pizza. Cercate di recuperare le forze, perché vi serviranno per la seguente settimana.

Cancro - Siete sempre di corsa tra mille impegni e doveri improrogabili, ma in questo fine settimana potrete stoppare e dedicarvi alle vostre passioni. Cucina, benessere, famiglia, hobby vari, in queste 48 ore potrete pensare esclusivamente a ciò che più vi appaga.

Vi sentirete bene e in pace con voi stessi, eventuali litigi verranno risolti e in casa tornerà il sereno. Qualcuno si sentirà 'invaso'.

Leone - Weekend pensieroso e al contempo misterioso. Qualcosa vi frullerà in testa e sembrerete vivere su un altro pianeta. Nelle prossime settimane sarete al centro di un esplosione di cambiamenti che vi costringeranno a rivedere la vostra vita.

Cercate di gustarvi queste 48 ore senza cedere ad inutili allarmismi e senza creare litigi. Qualcuno potrebbe venirvi a trovare o chiamarvi, forse dei parenti o degli amici di vecchia data.

Vergine - Dopo una settimana frenetica e stressante, arriverete al weekend profondamente stremati. Avrete voglia di starvene tranquilli e senza fare nulla. L'oroscopo dice che non tutti avranno l'opportunità di staccare la spina dato che qualche nativo di questo segno dovrà lavorare o sistemare la casa. Alleggerite l'atmosfera e lasciatevi andare alla passione. Concedetevi un bagno caldo o un trattamento estetico, ve lo siete meritati.

Previsioni astrali del weekend dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Sarà un weekend all'insegna del recupero psicofisico.

Sabato sera vi lascerete andare allo svago o alla vita mondana. Vi ritroverete a fare le ore piccole e la domenica mattina vi alzerete con calma, perché sarete abbastanza liberi e potrete prendervela con comoda. Qualcuno sta valutando di lavorare da casa o di ridurre gli sprechi. Con il partner si prevedono fuochi d'artificio e attimi intensi.

Scorpione - Le coppie sposate o conviventi si ritroveranno a trascorrere un fine settimana importante e tutt'altro che noioso. Andrà bene anche ai single che trascorreranno due giornate appaganti. L'energia non mancherà e trasuderete fascino da tutti i pori. La vita non è sempre stata gentile nei vostri confronti, ma in queste 48 ore vi prenderete la meritata rivincita.

Tutto filerà liscio e delle persone care vi supporteranno.

Sagittario - Sabato mattina bruttino, ma nel pomeriggio le cose cominceranno a prendere una piega migliore. Andrà molto meglio di domenica quando potrete prendervi una pausa dai vostri doveri. Sfogatevi con qualcuno che sa ascoltare e soprattutto consigliare. Trascorrete del tempo prezioso in famiglia o in compagnia dei vostri amici più cari. Fisico in ripresa.

Capricorno - Siete un segno molto accurato, ma spesso tendete a perdervi nei dettagli. Dopo una lunghissima e logorante settimana, potrete riposare e allontanarvi dallo schiacciante stress quotidiano. Mettete in stand-by i problemi e le preoccupazioni riguardanti il denaro e il lavoro e cercate di riposare.

Scaricare la tensione attraverso delle attività rinfrancanti. Sabato, qualcuno avrà un appuntamento dal parrucchiere mentre altri usciranno con il partner.

Acquario - Ottobre è un mese turbolento per via della predisposizione astrale spinosa. Per tale ragione state avendo a che fare con un periodo molto difficile. Dopo una settimana interminabile e costellata di discussioni e apatia, in questo weekend l'oroscopo preannuncia l'arrivo di alcune novità. In amore non dovete chiudervi.

Pesci - Sono anni che fate e dite sempre le stesse cose. Vi sembra di essere su una giostra interminabile e non siete poi tanto felici della vostra vita. In queste 48 ore potrete fare chiarezza su quello che vi passa per la mente e decidere una buona volta se cambiare definitivamente una situazione o se gettare la spugna.

Avete bisogno di nuovi stimoli.