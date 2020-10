L'Oroscopo di domani 16 ottobre, porta in primo piano il segno dei Gemelli. In questo quinto giorno della settimana, prima dell'inizio del nuovo weekend, l'Astrologia applicata ai segni della prima metà zodiacale favorisce in amore il predetto segno d'Aria, valutato in classifica con la "top del giorno".

A portare buona fortuna al periodo sarà, tra gli altri, la Luna, stabile nel segno della Bilancia già da questo giovedì 15 ottobre. A dominare la parte alta della scaletta con le stelline quotidiane saranno, oltre al già citato Gemelli, anche il Toro con il Leone, entrambi considerati in giornata da cinque stelle sia in ambito sentimentale che nel comparto lavorativo.

Invece, sotto le attese il frangente per i nativi del Cancro, in questo caso preventivati in periodo da "ko": curiosi di scoprire qualcosa di più dalle previsioni zodiacali di venerdì?

Appuriamo qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 16 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 16 ottobre

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e in qualche caso anche incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? In effetti la curiosità impone di sapere come sarà l'andamento della giornata in esame e quanta positività è stata assegnata dagli astri al periodo.

A togliere eventuali curiosità a riguardo interviene come sempre la nostra immancabile classifica stelline quotidiana, al momento interessante la giornata del 16 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, sono i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Di seguito il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: nessuno

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 16 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 16 ottobre al segno dell'Ariete indica una giornata senz'altro positiva da gestire secondo il migliore buon senso, visto il periodo valutato a quattro stelle.

In generale, gli astri vedono leggermente impegnativa la giornata in primis in campo sentimentale. Ponetevi nell'ottica di un'apertura verso nuovi interessi, magari dando un po' più di corda alla vostra malcelata curiosità, potreste dare adito a qualcosa di utile interessante per il vostro immediato futuro. In amore, la giornata sarà splendida per la coppia, perciò datevi da fare per gustare fino in fondo questi momenti di grandi ardori e di bella intesa. Finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita con molta più energia ed entusiasmo, perché le stelle favoriranno il dialogo con la vostra dolce metà. Single, una nota positiva potrebbe arrivare all'improvviso nella vostra vita, alzando il volume dell'umore oppure permettervi di riportare in equilibrio alcune situazioni instabili.

L'amore vi offrirà belle opportunità per essere felici, approfittatene quindi per fare nuovi incontri interessanti. Nel lavoro, avrete grinta e determinazione. È il momento in cui non bisogna aver paura delle proprie ambizioni e nemmeno dei propri desideri, perché potranno essere realizzati: basterà solamente impegnarsi per davvero. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì annunciano una giornata davvero molto invitante e fortunata, in quasi ogni comparto della vita. In generale riuscirete a risolvere diverse piccole complicazioni che si manifesteranno nel corso del periodo. Parlando più in generale, l'invito è quello di fare attenzione alle persone poco sincere (il perché lo potreste scoprire molto presto, soprattutto a vostre spese!).

In amore, Urano in trigono a Venere (nel segno) renderà la giornata particolarmente emozionante facendovi sentire finalmente soddisfatti ed appagati della vostra vita sentimentale. Sarete belli, sensuali ed affascinanti, renderete il vostro partner pienamente soddisfatto del bel rapporto che entrambi state condividendo. Single, con Venere in aspetto molto positivo saranno favoriti i contatti con persone nuove. Potrebbe essere davvero la giornata ideale per approfondire nuove amicizie. Se siete alla ricerca del grande amore, non lo troverete in posti insoliti e stravaganti ma sicuramente nei luoghi scontati che frequentate abitualmente. Nel lavoro, l'attività professionale sta marciando bene: ve ne accorgerete senza possibilità di equivoci specialmente guardando tutto ciò che siete riusciti a fare finora.

Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una partenza di giornata a grande sprint. Questa parte finale della settimana è pronta senz'altro a dare una marcia in più all'intera giornata di venerdì: una meravigliosa quanto sensualissima Luna in Bilancia, parlando in generale, fa presagire che potreste essere i degni protagonisti dell'intero periodo. In tanti vi sentirete sicuramente in splendida forma, collaborativi e curiosi. In amore poi, con la Luna in aspetto favorevole, vi sentirete sulla strada giusta per raggiungere la felicità con il vostro partner. Sarete amanti passionali e instancabili, complici e premurosi: vi piacerà l'idea di fare progetti per il futuro con la dolce metà.

Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e di un ulteriore periodo raggiante: fisicamente vi sentirete in ottima forma. Percepirete un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa. Nel lavoro, l'ottimismo non vi mancherà di certo in questa giornata, avrete la massima fiducia nel futuro e nei vostri progetti. Potrete contare sui buoni uffici di astri generosi nel dispensare favori, successo e benessere economico. Voto 10.

L'oroscopo del 16 di ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì predice l'arrivo di un 16 di ottobre pregno di nostalgia e/o ripensamenti.

Alcune situazioni comunque inizialmente potrebbero anche andare "a fagiolo", come si suol spesso dire: tenete conto però che avrete a che fare con un difficile momento valutato con il "ko", pertanto in grado di influenzare quasi tutta la parte centrale di questa settimana. In amore, sarà un giorno tutt'altro che scorrevole per i rapporti famigliari e la vita di coppia richiederà ancora prudenza e maggiore ottimismo. Dovrete gestire con molta diplomazia i rapporti con amici e parenti stretti per non creare con la vostra risaputa permalosità inutili discussioni. Single, approfittate dell'ottimo aspetto lunare per fare mente locale: perfezionare un progetto, modificare alcuni vostri comportamenti, chiarire una incomprensione con un vostro conoscente saranno solo alcune tra le cose che potreste tentare di fare nel periodo.

Nel lavoro invece, questo venerdì vi obbligherà a sfoderare la vostra abilità nel dribblare ostacoli e controversie: la causa? Questioni aperte di difficile soluzione... Per alcuni nativi potrebbe essere davvero un giorno movimentato con possibili contrasti o cambiamenti: si verificheranno soprattutto se lavorate in gruppo. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede un frangente molto positivo. Senz'altro il periodo potrebbe partire e poi di certo chiudere in modo speciale questa parte dell'attuale settimana. Esito positivo per ciò che riguarda eventuali spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle improvvise capaci di mandare voi del segno subito nel panico: calma!

L'amore invece, in più di qualche caso, girerà nel modo desiderato. In questo finale di settimana potreste addirittura realizzare quel bel sogno che cullate nel segreto del vostro cuore da tempo. Per chi volesse allargare la famiglia, le opportunità portate da improvvise novità non mancheranno di stimolare in tal senso. Single, i vostri amici lasceranno a voi una decisione molto importante: valutate accuratamente le varie alternative e/o possibilità, senza lamentarsi per questo compito abbastanza arduo. Sappiate comunque che, seppur con i dovuti distinguo, un positivo orizzonte sta per schiudersi di fronte a voi. Nel lavoro sarete entusiasti, pronti ad impegnarvi fino all'ultimo respiro, ed i risultati non mancheranno.

Se saprete gestire con forza di volontà alcuni frangenti anche abbastanza impegnativi, alla fine potreste trovare belle soddisfazioni. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 16 ottobre, prevede che il prossimo giorno in calendario sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi nativi. Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata alle attività quotidiane generiche, questo periodo potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi messi in agenda, riguardanti la famiglia, gli hobby o qualsiasi altra cosa di vostro interesse. In campo sentimentale vivrete dei momenti felici in compagnia dei vostri cari, che riusciranno a sorprendervi con la loro dolcezza e generosità.

Le stelle vi aiuteranno a rendere positiva questa giornata: di buon grado condividerete tutto con il partner, rendendo ancora più speciale il rapporto sentimentale. Single, sarà la giornata adatta per rischiare, a patto di non fare congetture azzardate sul prossimo futuro. Cercate di vivere la giornata facendovi trasportare da quello che veramente sentite nel cuore, senza alcun tabù. La vita è bella perché imprevedibile e voi dovete essere sempre pronti a tentare il tutto per tutto per essere felici e sereni. Nel lavoro, per chiudere, astuzia e rapidità di apprendimento saranno le doti che più vi assisteranno nella carriera. È pur vero che alcuni rapporti interpersonali potrebbero essere messi alla prova da qualche tensione di troppo. Pertanto non rimandate nessun chiarimento e guardatevi attorno. Volendo, cambiare pure qualcosa che non vi garba per vedere cosa succede... Voto 8.

