L'Oroscopo di domani 15 ottobre, è arrivato, puntuale e preciso all'incontro giornaliero con l'Astrologia. A disposizione dei lettori l'analisi astrale sui comparti relativi all'amore e al lavoro, in questo contesto impostata su questo giovedì.

In questo contesto ad essere valutati saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Fra questi sei segni "a gongolare", come si suol dire, sia in ambito sentimentale che nella parte lavorativa saranno coloro nativi in Ariete, Toro e Vergine, in questo frangente considerati tutti alla pari con cinque stelline a corredo del segno.

Poco da sperare intanto per quelli del Cancro: in questo caso le previsioni zodiacali di giovedì hanno segnato con la spunta relativa ai periodi "sottotono" la giornata riguardante i nativi nel preannunciato segno di Acqua.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 15 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 15 ottobre

A mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di giovedì è la classifica stelline quotidiana, nel contesto riguardante questo 15 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Cancro;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 15 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 15 ottobre al segno dell'Ariete indica che partirà benissimo questo giovedì di mezza settimana, quindi oltre ogni più rosea aspettativa.

Grazie a Luna e Venere a favore (specularità positiva al 90%) riuscirete a fare piccoli ma interessanti progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. In questo periodo non troverete quasi alcun ostacolo, quindi approfittatene. In amore, vi sentirete pieni di vita anche se state vivendo un rapporto che risente di una certa stanchezza.

Allora approfittate di questa giornata positiva, magari anche per recuperare la complicità perduta o anche solamente per trascorrere più tempo con chi amate. Single, la serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili: fantasiosa e piccante al punto giusto! La Luna vi renderà affascinanti e misteriosi e Venere, parzialmente dalla vostra, vi farà diventare irresistibili e magnetici agli occhi delle tante persone che avranno la fortuna di incrociare il vostro sguardo. In ambito lavorativo stupirete piacevolmente un vostro superiore il quale vi prenderà sotto la sua ala protettiva. Sappiate godere appieno dei benefici stellari, positivamente incanalata verso la strada del successo.

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì preannunciano una giornata splendida sotto ogni punto di vista. La soluzione a tanti vostri problemi potrebbe arrivare molto presto, grazie all'ottima Venere in trigono a Urano nonché Mercurio speculare, in sestile alla stessa Venere. A essere favoriti sono soprattutto coloro che sono in attesa di notizie o risposte riguardo i sentimenti o un'amicizia particolare. In amore, si preannuncia una giornata di grande fortuna, senz'altro capace di regalarvi tutto ciò che desiderate e forse anche di più! L'intesa con il partner sarà perfetta, scandita da un dialogo sincero ed da una intimità pressoché totale. Single, quello su cui doveste puntare nel periodo sarà la logica e la buona intuizione: osservate bene quello che vi si dovesse presentare davanti assecondando il vostro istinto ad agire.

Tenete in considerazione soprattutto i consigli delle persone che vi stanno vicino e tutto andrà come desiderato. Nel lavoro, con Mercurio in buon aspetto, progetti ed incombenze vi riusciranno a meraviglia. Viaggi e spostamenti di lavoro procederanno senza intoppi, mentre quella situazione che avete a cuore assumerà una forma sempre più definita e concreta. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'astrologia di domani - in base a quanto evidenziato dall'oroscopo - predice un periodo non al massimo delle potenzialità, anche se con possibili frangenti abbastanza positivi. Valutata nelle predizioni del giorno con le quattro stelline della normalità, diciamo che gran parte del periodo sotto analisi, se preso con una certa convinzione, potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale.

In amore, per voi le stelle hanno preparato una giornata buona, a patto di saper gestire in scioltezza e con convinzione alcune situazioni (che sapete). Vivrete dei momenti di serenità e come conseguenza diretta otterrete il ripristino del buon dialogo a livello famigliare. Quasi certamente trascorrerete una serata all'insegna del relax, con il vostro partner e figli se ci sono. Single, avete davanti un piacevole giovedì: sappiate pertanto che non vi capiterà mai di sentirsi annoiati o stanchi. In effetti, la fiducia ritrovata nella persona che sapete potrebbe fare la differenza in tal senso. Se avete programmato un viaggio, farete esperienze davvero piacevoli e magari conoscere delle persone interessanti che potrebbero far parte della vostra vita.

Nel lavoro, specie in campo professionale, si apriranno interessanti prospettive, soprattutto se vi manterrete costantemente aggiornati e preparati. Voto 8.

L'oroscopo del giorno 15 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, preannuncia l'arrivo di un periodo quasi sicuramente "sottotono". Quasi tutta la giornata potrebbe quindi essere pesantemente sottomessa al volere di astri poco affabili verso il segno. Invece di brontolare o sbuffare, converrà dare un po' di fiducia in più alla vita, magari lasciandosi guidare da buoni suggerimenti. In amore, alcune situazioni con problemi in corso creeranno tensioni o piccoli scontri nelle relazioni con le persone che amate.

Mettete da parte l'aggressività e le rivendicazioni; se ci sono motivi di attrito con chi vi circonda, cercate di chiarirli in seduta stante con tranquillità e diplomazia. Single, anche se siete un po' in affanno, non lasciate che siano gli altri a decidere per voi, ma intervenite nelle decisioni riguardante la vostra vita personale. Nel lavoro, tanti di sicuro troppi i momenti che potenzialmente potrebbero tramutarsi da positivi a medio-negativi. Tutti vorranno dire la loro, finendo soltanto col creare tanto caos: sarete così confusi, influenzabili e non vi sentirete in grado di affrontare gli impegni quotidiani come vorreste. Calma, pensate e rallentate il ritmo. Voto 7-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★.

L'oroscopo di domani prevede una giornata routinaria, dunque abbastanza facile da portare a lieto fine. Valutata dall'Astrologia del momento con le quattro stelle indicanti i periodi normali, in generale diciamo che la situazione astrologica sarà allineata positivamente, pronta a regalare un giovedì tranquillo e sereno. Con il favore degli astri non sarà difficile occupare posizioni di primo piano anche perché potete (e dovete!) dare sempre il meglio. In amore, il segreto perché tutto funzioni senza intoppi sta nel mantenersi in equilibrio tra l'immaginazione e la realtà. Così facendo il vostro rapporto con il partner, non annoierà mai, soprattutto perché sarete in grado di renderlo sempre interessante con le vostre trovate geniali o simpatiche.

Single, se il passato vi stesse inseguendo, la Luna del periodo potrebbe riaprire alcune delle situazioni che sembravano chiuse da tempo, ma questa volta potrebbero essere davvero interessanti. Importante sarà non farsi soggiogare dallo sconforto: molto presto troverete qualcuno/a capace di far tornare a sorridere il cuore. Nel lavoro, usate la determinazione e la riflessività come armi vincenti. Proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro. Sappiate che eventuali scelte che avete fatto in passato sono quelle giuste per il vostro futuro. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 15 ottobre, prevede l'arrivo di un periodo davvero splendido.

Sarà una bella giornata, tutto andrà per il verso giusto e questa positività la ritroverete anche il prossimo venerdì, poi da sabato purtroppo inizierà a scendere. Intanto schieratevi, se ce ne dovesse essere bisogno, oppure cogliete al volo un’occasione che potrebbe non ripresentarsi mai più. In campo sentimentale, Mercurio, Urano, Giove e Plutone vi renderanno attivi e determinati più che mai. Sotto questo ottimo aspetto astrale avrete la capacità di affrontare con piglio deciso alcuni problemi familiari che attualmente non possono essere più rinviati ma sono da risolvere definitamente. Single, l'amore sta bussando alla vostra porta del cuore, solo che voi non lo sapete oppure non volete saperlo.

Senz'altro sarà questo il vostro momento, ideale per vivere con slancio ed entusiasmo ogni incontro o situazione affettiva (o presunta tale). Non formulate troppi pensieri inutili e non interrogatevi in maniera assillante sul futuro ma vivete e godete di quello che verrà: sarete ampiamente soddisfatti. Nel lavoro, la giornata comunque scivolerà via tranquillamente. Afferrate le occasioni d'oro in arrivo sul fronte economico e mostratevi ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siete partiti con il piede giusto ed avete qualche buon asso nella manica per arrivare al traguardo con successo! Voto 9+.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.