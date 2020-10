Venerdì 16 ottobre troveremo sul piano astrologico il Novilunio assieme al Sole nel segno della Bilancia. Nel frattempo Mercurio sosterà sui gradi dello Scorpione. Giove, Saturno e Plutone resteranno nel segno del Capricorno, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete come Nettuno continuerà il moto in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: nuovi inizi. Grazie al Novilunio nell'amica Bilancia di questo venerdì, i nati Leone potranno cimentarsi in un nuovo inizio che avrà buone chance di risultare fruttuoso nel prossimo futuro, come un nuovo progetto professionale o la nascita di un'appassionante storia d'amore.

2° posto Gemelli: briosi. Con la Luna che si farà nuova nel loro Elemento, perlopiù congiunta al Sole, la giornata dei nati sotto il segno dei Gemelli sarà presumibilmente irradiata da un eccellente tono umorale, che farà sgomitare le persone care per godere della loro frizzante compagnia.

3° posto Bilancia: stanchi ma soddisfatti. L'opposizione marziale sarà ancora presente nel parterre planetario e ciò potrebbe rendere i nativi alle prese con uno scarno bottino energetico, ma ciò non li distoglierà in queste 24 ore dal perseguire i loro obiettivi pratici. Giunti a sera saranno esausti ma, allo stesso tempo, soddisfatti delle incombenze adempiute.

I mezzani

4° posto Acquario: viaggi. Nel giorno che precede il weekend, i nati Acquario godranno presumibilmente a piene mani della congiunzione tra i Luminari e della spinta propulsiva di Marte in Ariete.

Molti opteranno per concedersi una rigenerante gita fuori porta. Per chi, invece, non potrà viaggiare sarà la visita a un nuovo luogo, come un locale o l'abitazione di un'amica, a permettergli di staccare dal tran tran quotidiano.

5° posto Scorpione: lavoro top. Saranno 24 ore in cui i nati del segno potrebbero avere ben chiaro su cosa converrà puntare nel fronte professionale e, di conseguenza, cosa invece sarà bene tralasciare visti gli scarsi o nulli risultati prodotti sinora.

Ciò permetterà loro di ottimizzare il tempo e di giungere il prima possibile ai risultati lavorativi tanto desiderati.

6° posto Cancro: mondani. Giornata nella quale molti nati Cancro decideranno, c'è da scommetterci, di relegare in secondo piano le problematiche legate al quotidiano e concedersi una scanzonata serata assieme alle amiche di sempre, magari facendo una capatina in quel ristorante esclusivo di cui tutti parlano.

7° posto Sagittario: focus sulle amicizie. Il terzo segno di Fuoco della prima decade avrà buone possibilità di essere chiamato, questo venerdì, a porre l'attenzione verso le relazioni amicali. Con Mercurio d'Acqua e i Luminari d'Aria la loro obiettività su tali rapporti sarà lineare, facendo comprendere loro appieno su quali amicizie poter contare nel prossimo futuro.

8° posto Vergine: amore sottotono. Il clima nel focolare domestico non sarà, con tutta probabilità, dei migliori in questa giornata nella quale i nati Vergine dovranno rapportarsi con un partner taciturno e poco collaborativo. Effemeridi ben più concilianti, invece, per quanto riguarda il fronte lavorativo.

9° posto Toro: lavoro flop.

Ostinarsi a perseguire un obiettivo fallimentare è, com'è facile intuire, deleterio sia per le finanze che per l'entusiasmo ed è proprio questo il tranello planetario in cui potrebbero cadere i nati sotto il segno del Toro questo venerdì.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. Tra nervosismi e musi lunghi che parranno costellare il venerdì di coppia dei nati Ariete, riuscire a trovare un punto in comune col partner si rivelerà presumibilmente un'ardua impresa. Sarà bene, invece, attendere qualche giorno prima di lanciarsi in un chiarimento che possa avere un epilogo felice.

11° posto Capricorno: relax. Prima che il weekend bussi alla porta, i nativi vorranno e presumibilmente potranno concedersi 24 ore dedite al relax più assoluto, dove ritemprare il loro benessere psico-fisico allontanando il fantasma dello stress.

12° posto Pesci: confusi. Con Nettuno in opposizione alla Luna nuova in Bilancia, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe non godere di una spiccata lucidità mentale. Anzi sarà probabile l'insorgere di controproducenti gaffe.