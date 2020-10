Sabato 17 e domenica 18 ottobre troveremo, sul piano astrale, la Luna assieme a Mercurio transitare sui gradi dello Scorpione, mentre Marte sosterà in Ariete. Il Sole rimarrà stabile nel domicilio della Bilancia, così come Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. In ultimo, Urano proseguirà l'orbita in Toro come Nettuno continuerà il moto in Pesci. Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Toro, meno roseo per Acquario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: innamorati. Weekend in cui il primo segno di Terra, malgrado l'opposizione del duetto Luna-Mercurio in Scorpione, potrà presumibilmente contare sull'appoggio del trigono che Venere ingaggerà coi pianeti generazionali.

Tale battaglia planetaria potrebbe far emergere un certo trasporto emotivo nei nativi, i quali riusciranno senza remore a dimostrare il loro amore al partner.

2° posto Scorpione: sognatori. Il Luminare notturno sui loro gradi, in trigono a Nettuno e in sestile a Venere, donerà presumibilmente ai nati Scorpione un'indole sognatrice nelle faccende di cuore, che permetterà loro di viaggiare mentalmente verso i progetti di coppia che tanto anelano.

3° posto Cancro: lavoro top. Sotto la lente d'ingrandimento di questo fine settimana in casa Cancro potrebbero esserci le vicende professionali, dove i nativi riscontreranno una certa facilità nel portare a compimento anche alle mansioni più difficoltose.

I mezzani

4° posto Vergine: incontri. Saranno 48 ore che, con ogni probabilità, si riveleranno ideali per fare delle nuove e stimolanti conoscenze affettive per i single del segno, alcune delle quali avranno ottime chance di tradursi in appassionanti flirt autunnali.

5° posto Pesci: mondani. Un po' per merito della Luna in Scorpione e un po' per la voglia di relegare le problematiche del momento in secondo piano, i nati sotto il segno dei Pesci vorranno e presumibilmente potranno concedersi due giornate all'insegna della mondanità.

6° posto Bilancia: piccoli progressi. Col Sole al giro di boa nella loro orbita, i nati Bilancia potranno probabilmente contare su qualche progresso, seppur di piccola entità, nelle vicende professionali che aumenteranno il loro entusiasmo. Amore in secondo piano.

7° posto Gemelli: nervosi. Eccezion fatta per la mattinata di sabato, il primo segno d'Aria potrebbe risentire di qualche momento di sconforto che, come spiacevole conseguenza, sfocerà in un controproducente nervosismo, sopratutto verso le persone care.

8° posto Capricorno: cocciuti. Nell'ambiente professionale il clima non sarà probabilmente dei migliori e la cocciutaggine che i nati Capricorno metteranno in campo non migliorerà di certo le cose. Dare prova di maggiore diplomazia e spirito di adattamento agli inevitabili cambiamenti sarebbero le mosse ideali per uscire "indenni" da questo ostico weekend.

9° posto Leone: taciturni. La congiunzione Luna-Mercurio in quadratura dallo Scorpione sommata allo sguardo in cagnesco che si lanceranno il Sole e Marte, il secondo segno di Fuoco potrebbe assumere uno stato d'animo taciturno evitando di sottolineare i probabili colpi bassi subiti in questo fine settimana.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: fiacchi.

La quadratura marziale nella loro orbita unita alle posizioni poco concilianti dei Luminari, renderanno probabilmente i nativi spossati perché alle prese con uno scarno bottino energetico. Il weekend, a fronte di ciò, sarebbe meglio dedicarlo alle faccende casalinghe, in modo da poter rallentare di molto le tempistiche rispetto ad un turno lavorativo.

11° posto Acquario: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda il weekend, dove i nativi potrebbero dover fronteggiare qualche ostacolo di troppo sul versante lavorativo, le cui soluzioni (Mercurio-Luna in Scorpione) non saranno così scontate.

12° posto Sagittario: illusioni. Mercurio appollaiato nel machiavellico Scorpione potrebbe far scorgere ai nati Sagittario delle inimicizie laddove non ce ne sono, specialmente nel settore professionale dove il loro atteggiamento risulterà poco collaborativo.