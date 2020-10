L'Oroscopo di domani 22 ottobre, porta in primo piano il nuovo transito astrale: quale? Ebbene questo giovedì assisteremo all'ingresso del Sole in Scorpione, con la presenza della Luna in Capricorno. In merito a quanto appena svelato, l'Astrologia annuncia con piacere una splendida giornata per due segni. Iniziamo dunque come sempre a mettere in evidenza quali saranno i segni fortunati del giorno, sottolineando il fatto che sotto analisi in questa sede andranno i soli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere in anteprima come sarà il giro di boa settimanale?

Certamente, se nel proprio tema natale è presente uno dei segni valutati in positivo, non si avrà nulla di cui preoccuparsi, diversamente, sarà il caso di correre eventualmente ai ripari. In questo contesto, le previsioni zodiacali di giovedì indicano positivamente il periodo per coloro dell'Ariete e della Vergine, entrambi sottoscritti da cinque ottime stelline super-positive. Riguardo invece ai simboli astrali con probabili difficoltà messe in conto nel periodo, l'Astrologia annuncia abbastanza problemi, come se non ne avessero già abbastanza, a coloro nativi in Leone e Toro: questi ultimi valutati rispettivamente con il "sottotono" e l'ancor peggio "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 22 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 22 ottobre

L'Astrologia del momento è pronta a dare un'impronta, positiva o negativa che sia, alla prossima giornata di giovedì. In questo caso, come sempre, a decretare il successo o il probabile insuccesso del periodo esaminato sarà la nostra classifica stelline quotidiana, logicamente impostata sulla giornata del 22 ottobre.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In anteprima abbiamo già svelato l'Ariete ed il Cancro, in questo frangente considerati al vertice della classifica provvisoria. Adesso non rimane altro da fare se non mettere in luce il riepilogo condensato, partendo dai segni migliori fino ad arrivare alla cosiddetta 'ruota del carro'.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno;

★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali di domani, 22 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 22 ottobre del segno dell'Ariete prevede che questo tratto di settimana si presenterà già da adesso con tutte le carte in regola per "sfondare" in campo sentimentale. Quasi tutto sarà bello sul fronte dei buoni sentimenti: Venere vi infonderà tanto fascino e vi regalerà una serata di grandi slanci su ogni piano, da condividere con il vostro partner. Single, proseguirà il transito della Luna positiva, pronta a sollevarvi il morale, ad agevolare la soluzione di alcuni problemi.

In questo periodo comunque converrà lasciar perdere doveri e faccende familiari per dedicarsi al dolce far niente. La vostra sensualità sboccerà come un fiore, profumando di fascino il rapporto con chi vi piace. Nel lavoro, la vostra attenzione per i dettagli vi renderà efficienti in una mansione importante. Esprimerete le vostre idee in modo diretto, senza alcun timore: potreste avere a breve un cambio di mansione. In pratica, la felicità sarà davvero a portata di mano, se è quello che state cercando: sarà un buon giorno per tutti i tipi di approcci. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di giovedì annunciano un periodo non troppo favorevole a voi nativi del segno.

Diciamo che questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali negative da parte del pianeta presente attualmente nel settore: Urano, sotto dura opposizione dal Sole. Consiglio in arrivo per voi dalle previsioni del giorno: buttate pure alle ortiche ogni indecisione e sfoderate tutta la vostra grinta se avete qualche obbiettivo da raggiungere. In amore, la parola chiave del giorno per arginare qualche probabile difficoltà e incomprensione sarà "collaborazione". Così almeno rammenta la Luna: se tenete al partner e al rapporto, non continuate a giocare a scaricabarile tra ostinazioni e puntigli, perché non andrete da nessuna parte. Single, sentirete un grande impulso a dare una svolta alla vostra vita, vorreste cambiare ciò che non vi rende felici, ma questo anziché rasserenarvi vi desta solamente preoccupazioni.

Nel lavoro, il Sole opposto s'intestardirà contro di voi facendovi incontrare una testa ancora più dura della vostra. Potreste trovarvi così spiazzati, ma tranquilli perché recupererete presto il controllo; assumete l'atteggiamento che vi è consono e riuscirete ad affrontare ogni tipo d'imprevisto. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica questa parte centrale della settimana, se non eccelsa, sicuramente abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata accettabile sotto tutti i punti di vista.

Quasi ogni cosa o aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti del partner. Single, qualunque ostacolo o intoppo abbiate incontrato finora, si risolverà brillantemente dandovi il via libera a tutti i vostri sogni. Non ostinatevi su persone che alla fine potrebbero rivelarsi sbagliate, ma cercate chi è in grado di regalare solo affetto sincero. Nel lavoro, i pianeti giocheranno a vostro favore, praticamente potete andare sul sicuro, qualunque siano le iniziative in programma. Non abbiate paura di rischiare più del solito, anzi approfittatene, prima che il vento cambi direzione. Voto 8.

L'oroscopo del 22 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, predice l'arrivo di un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano. Se troppo ardue, quindi improbabili da sostenere a lungo, rischiano di farvi fare una pessima figura. Non diciamo di andare a colpo sicuro ma almeno preparatevi un piano alternativo. In amore, i sentimenti resteranno i protagonisti indiscussi della giornata con momenti di tenerezza e romantiche novità. Altresì, non mancheranno momenti di vera passione per chi è in coppia da tempo.

Grazie a Luna e Giove in buon aspetto (specularità positiva al 70%), porteranno gioia e allegria alla vostra giornata. Gli astri vi ricordano che quando sorridete riuscite a vedere quei lati positivi della vita che in altre situazioni non vengono evidenziati. Single, la minacciosa Luna dei giorni scorsi risulterà, da adesso in poi, vostra amica. Questo segno di cambiamento in amore potrebbe favorire momenti davvero speciali specie se desiderate conoscere persone nuove o diventare più popolari sui social. Nel lavoro, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta desiderata. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede l'arrivo di un giorno poco positivo per voi del segno, questo è poco ma (quasi) sicuro. A dominare in questa parte centrale della settimana, tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. In amore, i pianeti sopra il vostro capo segnaleranno preoccupazioni per una relazione sentimentale che non va: gesti inconsulti e decisioni discutibili sulle quali fareste meglio a dormirci sopra. Cercate di ritagliarvi un piccolo spazio di tempo da dedicare a voi stessi ed al vostro benessere fisico, per dimenticate tutti i problemi di coppia.

Single, il piano amoroso sarà in una fase sottotono; analizzate obiettivamente i problemi ed attivatevi per trovare una soluzione. Potrete così prendere delle decisioni differenti, a seconda abbiano o meno importanza per voi. Nel primo caso ci saranno grandi novità, nel secondo caso si perderanno delle occasioni. Nel lavoro, la giornata potrebbe iniziare con qualche turbolenza nel vostro cielo, quindi tenete a bada la vostra ben nota suscettibilità. Anche un calendario ricco di appuntamenti deve prevedere del tempo per riprendere fiato: quindi organizzatevi, senza trascurare queste esigenze. Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 22 ottobre, indica che questa parte della settimana si presenta già da adesso con tutte le carte in regola per sfondare in molti settori della quotidianità.

In base a quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza, si profila per voi un ottimo giorno e la posizione degli astri a maggior positività certamente lo confermeranno. In campo sentimentale, il cielo astrale del periodo vedrà la presenza costante della Luna in spettacolare trigono alla vostra Venere. Sarete così particolarmente spigliati sentendovi in diritto di ottenere di più, fortunatamente sarete temperati dal buon senso e dalla prudenza nel rischiare di esigere troppo dal destino. Giove, Plutone e Saturno, pure in buon aspetto, infonderanno calore una inconfondibile genuinità che vi renderà preziosi e speciali. Single, avrete più di qualche buona occasione per conoscere gente nuova e non troverete particolari difficoltà nel trovare le parole per attaccar bottone con qualcuno/a che vi piace. Nulla vi bloccherà, nemmeno la distanza, la diversità eccessiva e via discorrendo, perché saranno muri che potranno essere abbattuti facilmente, senza problema. Nel lavoro, tutto procederà favorevolmente: le entrate aumenteranno ed avrete la possibilità di fare delle spese che da tempo rimandavate, senza pregiudicare le vostre risorse. Voto 9.

