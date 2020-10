L'Oroscopo di domani 21 ottobre è arrivato. Buone notizie sono in arrivo soprattutto per due simboli astrali, tra i sei in analisi in questo contesto. In questo caso, ad essere direttamente interessati saranno coloro nativi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senz'altro ad avere un ottimo supporto da parte delle effemeridi quotidiane saranno Cancro e Leone, al giro di boa di metà settimana entrambi sono valutati a cinque stelle. Invece le previsioni zodiacali di mercoledì non portano buone notizie a coloro nativi in Toro, valutati in giornata "sottotono".

Riguardo la situazione astrologica del periodo, il cielo di mercoledì annuncia il passaggio della Luna in Capricorno.

L'Astro della Terra si troverà a metà della settimana in ottimo trigono con Urano e in sestile con Mercurio. L'altro pianeta legato ai sentimenti, Venere, sarà diviso a metà tra l'essere positivo o negativo: previsti benefici flussi dal trio Giove-Plutone-Saturno mentre la negatività sopraggiungerà dall'opposizione con Nettuno in Pesci. Stabile il Sole in Bilancia, da giovedì 22 ottobre in ingresso nel segno dello Scorpione.

Appuriamo qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 21 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 21 ottobre

A mettere nero su bianco l'andamento previsto per il mercoledì in imminente arrivo, è la nuova classifica stelline quotidiana riguardante la giornata del 21 ottobre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Al primo posto troviamo, come messo in evidenza in apertura, Cancro e Leone. In seconda posizione risultano invece tre segni: Ariete, Gemelli e Vergine a pari merito.

Infine, chiude la classifica in ultima posizione il Toro, purtroppo in periodo decisamente "no".

Nel prospetto seguente la scala di valori espressa dalle stelle del giorno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★: Toro.

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 21 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 21 ottobre al segno dell'Ariete indica una giornata discreta in campo sentimentale. In amore infatti, ci sarà un clima astrale di positivo fermento. Potrete così rispolverare il piacere di dedicarvi agli hobby preferiti o organizzare programmi piacevoli con le persone che avete vicino. Le storie d'amore in crisi o non ben definite, acquisteranno maggiore stabilità, rendendo la vita di coppia perfetta. Single, vi invaderà una sconfinata voglia di agire, di manifestare le vostre necessità e di realizzare le vostre più bizzarre cupidigie. Nel contempo le stelle faranno di tutto per assecondare ogni vostro desiderio. Nel lavoro, la Luna e Mercurio vi renderanno frizzanti e dinamici, vi lascerete facilmente coinvolgere in attività divertenti e stimolanti che vi verranno proposte dai colleghi più aggiornati.

Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì in amore vedono pochi ostacoli da superare e non saranno proibitivi. L'unica raccomandazione è quella di non essere voi stessi ad ingigantire le difficoltà, magari anche cedendo al pessimismo. Non incrinate l'atmosfera di questo giorno con le vostre lamentele e/o discussioni per questioni d'interesse che potrebbero diventare motivo di lite col partner o con i famigliari. Single, la parola chiave del giorno sarà "pazienza", purtroppo termine del tutto sconosciuto per alcuni nativi. Perciò, irrequieti come siete, dovreste farne uso per contrastare il malumore introdotto dall'antipatico Mercurio. Di fronte ad una critica o ad un problema, fate buon viso a cattivo gioco, senza esprimere pareri e giudizi.

Nel lavoro, degli imprevisti manderanno a monte parecchi impegni da espletare nella giornata in questione, sconvolgendo notevolmente la vostra agenda. Quindi, non fatevi prendere dal panico ma rilassatevi! Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. Giornata nel complesso interessante. In generale sarete accomodanti e ricettivi ma non pensate a storie passate o a qualcuno che davvero non vi merita. La buona Astrologia aiuterà i rapporti nuovi di zecca a divenire stabili e importanti. Se siete all'inizio di un rapporto di coppia potrete fare affidamento su una Venere e su una altrettanto ottima Luna, entrambi molto generosi. Mentre per tutti gli altri, finalmente la vita sentimentale inizierà a ravvivarsi sotto ogni punto di vista.

Single, sarà una giornata molto generosa, con positivi influssi astrali che vi porteranno a stringere nuove ed affascinanti amicizie. Il settore cuore sarà particolarmente favorito dalle stelle. Non state in casa; e se i soliti amici non avranno voglia di seguirvi, chiamate qualcuno che non sentivate da tanto ed organizzate qualcosa insieme, vedrete che sarà molto piacevole. Nel lavoro, non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee: perché sembrerà come se tutti fossero stregati dalla vostra persona o dal vostro buon intuito. Approfittate con chi è in debito con voi e con chi vi deve ancora dei favori arretrati, per farvi aiutarvi nei vostri progetti. Voto 8.

L'oroscopo del giorno 21 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì, grazie alla Luna a favore, predice che nessuno riuscirà a prendervi in fallo. In questo momento sarete straordinariamente responsabili, efficienti ed inappuntabili. Luna e Mercurio vi aiuteranno a concentrarvi e ad agire con grinta e prestigio. Nella coppia emozioni ed attrazioni si irrobustiranno, senza troppi frizzi e lazzi, ma con la quieta consapevolezza che entrambi vi volete davvero un mondo di bene. Single, una giornata tranquilla potrà esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni. Confrontatevi pure con la realtà che vivete, magari coinvolgendo anche qualcuno dei vostri amici più fidati.

La vostra tenerezza potrebbe essere l'arma segreta in grado di farvi ottenere molto nella sfera amorosa. Con un Sagittario o Leone potreste addirittura vivere momenti di tensione alternati ad altrettanti di vera passione... Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri obiettivi. Sarete molto esigenti soprattutto con i collaboratori, molti dei quali sapranno comprendere l'utilità delle vostre imposizioni. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede in amore una giornata davvero formidabile. Tutto promette allegria e spensieratezza in questo mercoledì di metà settimana, ricco di opportunità di ogni genere. Buon giorno per organizzare un viaggio, magari per raggiungere mete agognate, oppure finalmente decidere per l'acquisto di un'auto nuova di zecca o di una moto.

Con il partner, stabilirete un ottimo feeling, tanto da avere la sensazione di vivere una seconda luna di miele. Single, la Luna vi parlerà di socialità, voglia di stare in compagnia, conoscere gente stimolante e frequentare nuovi ambienti. La sicurezza personale dipenderà molto dal tipo di rapporti che sarete in grado di instaurare: sappiate che le faccende amorose andranno finalmente nella direzione sperata. Nel lavoro, andrà tutto va a gonfie vele. Approfittate del momento per per creare contatti, anche se qualcuno tra questi sarà destinato a svilupparsi nel prossimo futuro. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 21 ottobre, in campo sentimentale invita a prepararsi ad un'esplosione di vitalità e tantissimo entusiasmo.

In molti non starete mai fermi, probabilmente neppure mentre dormirete. I rapporti affettivi consolidati nel tempo gireranno alla grande e sarete finalmente felici con chi avete accanto. In qualche caso riprenderà un dialogo importante con un Gemelli o con un Sagittario: potreste dover fare delle scelte decisive anche a lunga scadenza. Non ponete troppi limiti alle opportunità che senz'altro a breve vi si presenteranno. Single, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto, portandovi ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusti gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio: riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti, dando loro un aiuto concreto.

Nel lavoro, le stelle sembrano guardare proprio voi. Avrete infatti, l'opportunità che tanto cercavate di mettere in mostra la vostra professionalità, ottenendo credibilità e stima, dai vostri superiori. Voto 8.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.