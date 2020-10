L'Oroscopo di domani 20 ottobre cosa porterà di interessante ai primi sei segni dello zodiaco? Intanto, in bella evidenza per l'Astrologia applicata al periodo, la presenza di una specialissima Luna in Sagittario. L'Astro della Terra senz'altro favorirà l'amore, l'amicizia, la famiglia e gli affetti in generale; ovviamente non a tutti i segni. Vediamo allora di fare una breve analisi sul prossimo 20 di ottobre, come al solito con l'intento di rilevare i segni positivi e meno nel periodo indicato. Partiamo allora con i segni più fortunati di martedì: Leone e Vergine. Ai predetti segni sono state pronosticate ottime chance in amore: la "top del giorno" al segno di Fuoco e le cinque stelle della buona fortuna al simbolo di Terra.

Altresì, giornata abbastanza facile anche per il Toro e il Cancro, in questo caso preventivati con le quattro stelle indicanti i periodi stabili. Invece ad avere qualche problema in più nel corso del periodo sarà Gemelli con un altro segno che andiamo a scoprire subito iniziando a declamare le previsioni zodiacali di martedì da Ariete a Vergine non prima però di aver dato spazio alla classifica quotidiana.

Classifica stelline 20 ottobre

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna in ambito sentimentale e lavorativo? Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco posti sotto osservazione in questa sede è la nostra classifica stelline quotidiana. La scaletta, interessante la giornata del 20 ottobre 2020, come annunciato in apertura riguarderà i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In primo piano il segno del Leone, nel contesto supportato da Luna, Giove e Plutone, al momento mediamente speculari positivi all'85%. Pronti a svelare la scaletta nel complesso?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Previsioni zodiacali del 20 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo di domani 20 ottobre al segno dell'Ariete prevede una giornata poco sensibile per sogni o desideri, valutata quindi con la poco piacevole sigla riservata ai momenti "sottotono". Le predizioni astrologiche in questo caso, come anticipato dalle effemeridi relative al segno, invitano ad osservare una certa cautela.

Non è certo un momento facile questo per il vostro segno. In amore ci potrebbe essere aria di conflitto: una parola di troppo potrebbe far scendere il gelo nel rapporto. Si tratterà tuttavia di una situazione temporanea, quindi non tenete troppo il broncio e non isolatevi. Cercate anzi di trovare il modo per ripristinare quanto prima l'armonia familiare con sorrisi, coccole e carezze. Single, prestate attenzione a ciò che affermerete in pubblico: sappiate che non mancherà chi riprenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa. Siate più chiari possibile, soprattutto nei rapporti con gli amici, così qualsiasi tentativo di creare zizzania verrà stroncato sul nascere. Nel lavoro non basterà sforzarsi cercando di tenere alto il morale, magari nell'intento di far girare ciò che più interessa.

Per evitare di scivolare sulla classica buccia di banana evitate ogni rischio professionale e finanziario mettendo massima attenzione su ciò che farete. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì annunciano in massima parte una giornata discreta su più fronti. Anche se a dirla tutta la parte finale della stessa si presume possa essere leggermente più buona. A dare spunto al periodo in merito alle attuali quattro stelline assegnate a voi nativi, la speculare positività della Luna in Sagittario pronta a mitigare l'attuale opposizione di Mercurio verso Marte, vostro pianeta di settore. Potrebbe darsi che dopo un periodo non proprio fortunato vi attende qualcosa di positivo (speriamo per voi!).

In amore la Luna continuerà sempre di più ad offrire il proprio appoggio, così in coppia il partner vi aprirà il suo cuore, caldo e pulsante di passione. La fantasia di certo galopperà sfrenata e l'immaginazione vi porterà sogni arditi che sarete tentati di tradurre in realtà. Single, finalmente state raggiungendo un vostro equilibrio personale grazie alle discrete congiunzioni astrali: avete fatto un po' di selezione e riuscite a tenere separati gli affetti dai conoscenti dando loro la giusta importanza. Continuate così, non dispiacendovi se non darete più le stesse attenzioni a chi non le merita da un pezzo. Nel lavoro, in un giorno come questo in cui potreste essere messi alla prova, scoprirete il vantaggio della Luna in aspetto amichevole.

Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo del segno, preannuncia una giornata difficile in diversi settori. Si invita a prestare la massima attenzione alla precisione poiché ci saranno piccoli imprevisti in arrivo. Purtroppo per voi nativi la Luna sarà in aspetto speculare negativo al 85%, pertanto potrebbe risultare molto dispettosa nei vostri confronti creando interferenze sui programmi in corso. Non vi offendete di fronte ad una eventuale provocazione accidentale, soprattutto non lanciatevi in discussioni nate solo per difendere le vostre idee. In coppia polemiche in vista con il partner. Per risolvere eventuali questioni sentimentali avete bisogno di tranquillità, quindi fareste meglio a riflettere bene prima di dire o fare qualsiasi cosa.

Single, volendo approcciare sentimentalmente qualcuno/a attenti a non ferire la sensibilità di chi avrete di fronte perché il risentimento per qualcosa di non gradito potrebbe creare profonde incomprensioni e mandare a monte il tutto. In questa giornata il semaforo sarà acceso sul colore rosso e, pertanto, saranno frequenti i malumori ma anche i problemi in famiglia, soprattutto per il già citato effetto della Luna negativa. Non recriminate su una vecchia questione o un'antica disputa familiare ma rilassatevi cercando di pensare ad altro. Nel lavoro l'attenzione si sposterà con evidenza al campo professionale e finanziario, sempre penalizzati da astri dispettosi. Allora puntate sui contatti e sulle nuove conoscenze se volete farvi largo nella carriera.

Siate positivi e costruttivi sia nelle attività di lavoro che nella vita in generale. Voto 6.

L'oroscopo del 20 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo di martedì predice una giornata sicuramente buona sotto alcuni aspetti mentre per altri magari un po' meno, tuttavia assolutamente da non disprezzare più del necessario. Ogni tanto guardare "il bicchiere mezzo pieno" non può far altro che incoraggiare a fare meglio, non vi pare? Quotidianamente gli impegni da portare al termine sono tanti e la fatica non demorde. Vi sentirete stressati e nervosi, pertanto state calmi e respirate a fondo. In amore vi sentirete pieni di entusiasmo ed ottimismo. Avrete voglia di chiacchierare e la persona amata sembrerà avere i vostri stessi desideri.

Sarete così instancabili nell'aggiungere stimoli sempre nuovi all'affidabilità del rapporto di coppia. Così facendo non rischierete di annoiarvi e magari cadere nella ragnatela della solita routine. Single, l'astrologia consiglia di trovare un po' di tempo per stare soli con voi stessi: sappiate che avete bisogno di riflettere sulle prossime strategie da mettere in atto, giusto per realizzare al meglio ciò che desiderate nella vita. Nel lavoro la giornata di martedì sarà davvero tutto un programma. Avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, ma grazie al vostro pragmatismo ed alla capacità organizzativa riuscirete a cavarvela brillantemente. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani prevede un martedì davvero al massimo delle potenzialità per quanto concerne l'amore. Senz'altro la giornata della settimana appena iniziata sarà gioiosa per i rapporti affettivi in generale. Grazie ai positivi flussi di Luna, Giove e Plutone, per voi speculari positivi al 85%, vi sentirete pieni di energie da spendere in ogni momento del giorno. La vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere un periodo sereno e spensierato. In amore le coppie avranno bisogno di stare più vicine e di riscoprire cosa voglia dire essere un tutt'uno con chi si ama. Sostenere ed aiutare la persona del cuore dovrà essere il vostro punto di partenza per ravvivare un eventuale rapporto in crisi.

Ognuno dovrebbe occuparsi in modo più dolce e premuroso dell'altra così da ritrovare la complicità in tutte le cose che si faranno nel periodo. Single, la fiducia in voi stessi vi darà la forza di stimolare il meglio: sarà come una sorta di guida turistica che vi agevolerà negli spostamenti oppure migliorando i contatti con persone interessate. Ci saranno altresì discrete occasioni in vista, stimolanti e appassionanti come piacciono a voi. Nel lavoro, infine, i successi che otterrete al momento saranno ampiamente meritati ed avranno ripercussioni positive anche nel futuro. Condividete questo momento felice con le persone che vi hanno sempre sostenuto perché sarà importante coinvolgere soprattutto i vostri colleghi più fidati.

Voto 10.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 20 ottobre, predice una giornata certamente al top in campo sentimentale. Pertanto molto piacevole il periodo, senz'altro ottimo da vivere anche in altri settori della vita. A dare una marcia in più al periodo saranno Giove, Plutone e Saturno in spettacolare trigono astrale a Venere, pianeta attualmente presente nel vostro segno. Diciamo che sarete sicuramente in una "botte di ferro". In campo sentimentale, intanto, la giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità anche perché il partner si sentirà molto gratificato dall'attuale rapporto. In serata poi vi sentirete sicuramente appagati dal sentimento che provate per la persona amata, così profondo che sarete pronti per una cenetta romantica e tante coccole. Single, sprizzerete energia da tutti i pori. È il momento di concedersi un po' di moto o magari recuperare il gusto della "caccia" amorosa. Vivrete la vita al massimo delle vostre potenzialità anche perché le stelle in serata vi assicureranno grande passionalità. Nel lavoro, per chiudere, Saturno in posizione ottimale vi risparmierà qualche grattacapo nelle faccende a carattere finanziario. Qualunque cosa dobbiate fare o vi frulli in testa, agite senza problemi: porterete a termine con successo tutti i vostri desideri. Voto 9.

