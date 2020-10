L'Oroscopo di domani 24 ottobre è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare speranze a molti di voi lettori. Sotto analisi quest'oggi, la nuova classifica stelline corredata come sempre dalle immancabili predizioni astrali, in questo caso interessanti i primi sei segni. Come di norma, nel mirino dell'Astrologia i settori della vita quotidiana legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Partiamo subito a mettere in evidenza chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà il massimo supporto degli astri. Tra i sei appena citati ad avere la meglio saranno Toro e Gemelli, in questo frangente valutati il primo al "top del giorno" e l'altro con ottime cinque stelle, meritatamente e rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica.

A seguire i più fortunati, ovviamente anche quest'ultimi in periodo positivo, gli amici del Leone, sottoscritti con quattro stelle relative alla solita routine. Invece, parlando sempre in merito ai segni sotto analisi in questo contesto, le previsioni zodiacali di sabato annunciano un momento abbastanza delicato per i nativi della Vergine, dell'Ariete e del Cancro, quest'oggi valutati il primo con le tre stelle del "sottotono" ed i restanti due con la spunta del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 24 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 24 ottobre

L'imminente arrivo del prossimo weekend impone di sapere come sarà l'andamento della giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza.

In questo caso a fornire le giuste risposte sarà senz'altro la nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 24 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

La scaletta presenta in primo piano il segno del Toro, nel frangente considerato alla testa della classifica. A seguire, a cinque stelle Gemelli mentre per il Leone solo quattro, tuttavia anch'esse positive. Fanalini di coda in questa giornata risultano l'Ariete e il Cancro.

A voi il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Leone;

★★★: Vergine;

★★: Ariete, Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 24 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. L'oroscopo di domani 24 ottobre al segno dell'Ariete predice un inizio weekend abbastanza negativo per molti, ovviamente non per tutti (l'ascendente farà la differenza). Il cielo sopra di voi sarà denso di nuvole già da fine mattinata, schiarendosi solamente a fine pomeriggio. Diciamo che se saprete gestire correttamente alcune situazioni, non scatenerete la solita tempesta di parole e paroloni. In amore, i contrasti familiari o le divergenze emozionali interferiranno sul vostro andamento, meno sereno e redditizio del solito.

Le beghe di famiglia lavoreranno sotto la cenere, testimoniando contrasti e vecchie ruggini, che ormai nessuno avrebbe più interesse a riesumare e risolvere, ma voi si, pronti a scatenare una guerra per niente... Single, il passato si riproporrà nella vostra vita ed una telefonata vi coglierà del tutto impreparati. Quindi, eventualmente fosse e non sapendo cosa dire, scegliere il silenzio sarà la cosa migliore per voi. Con Giove e Plutone in quadratura rischiereste di dire qualcosa non voluta per poi pentirsi di averla detta. Sul lavoro seguite il vostro istinto, fidatevi solo delle vostre sensazioni ed opinioni. Non commettete l'errore di ascoltare i consigli di chi, magari ne sa meno di voi, ma si atteggia a "mister so tutto io".

Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di sabato puntano con soddisfazione l'indice sul prossimo inizio di weekend, davvero al massimo delle potenzialità in ogni campo. Senz'altro la giornata di fine settimana sarà gioiosa soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale. Grazie all'influsso del pianeta Venere, per voi speculare positivo al 90%, vi sentirete pieni di energie da spendere in ogni momento del giorno. In amore, sarete coccolati anche dalla Luna, il che vi accenderà il cuore di speranze: raccomandato comunque non travalicare i limiti imposti dal comune buonsenso. Sarete in ottima forma, parlando di coppia, e vedrete il partner con occhi diversi: vi accorgerete di avere accanto un pezzo unico e vi complimenterete con voi stessi per la scelta che avete fatto.

Single, le preoccupazioni saranno ben lontane da voi! Sarete allegri, aperti alle novità e pronti ad accettare e condividere i programmi dei vostri amici. In effetti, saprete trovare vie intelligenti per entrare in contatto con gli altri e sarete al centro dell'attenzione di quanti vi circondano. La giornata scorrerà velocissima, ma ci sarà anche del tempo per corteggiare chi vi sta a cuore. Se si parla di lavoro: sarà la creatività a guidare le vostre scelte; sarete decisi ed ambiziosi portando avanti i vostri progetti seguendo piste alternative.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice che senz'altro partirà deciso e senza indugi questo prossimo sabato, pronto a regalare un periodo davvero alla grande.

In più di qualche occasione avrete modo di alleggerire eventuali vostri impegni in modo da concedervi dei momenti di sano relax nel fare le cose che più vi piacciono. In amore, una bella Luna nel campo dell'Acquario vi darà occasione di mettere in luce la vostra gioia di vivere. Sarà un giorno ottimo quello che prossimamente si aprirà e nel quale potrete primeggiare in ogni campo. Con tutto il vostro ardore trascorrerete una serata magnifica con chi amate. Single, vi attende una giornata dinamica e positiva. Nel tempo libero andrete alla ricerca di facce nuove o di posti piacevoli da visitare, magari in compagnia dell'amico/a che sapete. Avrete anche la possibilità, se riterrete opportuno, di fare una nuova amicizia.

In altri casi potreste vedrete addirittura rispuntare dall'orizzonte un vecchia adorata amicizia (chiamatela amicizia...) e chissà, potrebbe nascere un idillio indissolubile. Nel lavoro, con tutta probabilità ci sono in arrivo delle belle novità. Proponetevi dunque, mettetevi in bella evidenza. E' il momento di prendere anche qualche rischio, del resto se non si osa un po' nella vita difficilmente si ottengono dei risultati incoraggianti. Voto 9.

L'oroscopo di sabato 24 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato prevede poco positiva questa parte della settimana. Quindi periodo abbastanza monotono e a tratti anche molto stressante.

In generale, soprattutto perché il periodo è stato classificato con il "ko": più di qualche nativo potrebbe andare incontro a impedimenti, critiche o rimproveri. Un problema famigliare affrontato in precedenza con troppa leggerezza, vostro malgrado, necessiterà di essere rivisto al più presto. In amore, le stelle vi contrasteranno abbastanza, provocando un pò di nervosismo generale e tanta malinconia. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner o di non essere capito a sua volta; a qualche altro invece, la vita di coppia comincerà ad andargli stretta: attenti a non fare scappatelle, birichini! Single, avrete la tendenza ad agire dietro le quinte evitando quindi di mettervi in mostra.

Se così fosse, non è forse perché avete paura del giudizio delle persone che per voi contano? Nel lavoro intanto, avrete bisogno di evadere e smettere di arrovellarvi con alcune situazioni lavorative che non vi piacciono, ma che devono necessariamente essere definite. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede tanta calma e abbastanza serenità su cui puntare. Avrete garantita anche una discreta positività, ovviamente da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. Dunque, terminale della settimana a tutto tondo con la normale routine, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro "non-so-che" in grado di saziare la vostra fame da shopping.

In amore, le coppie non vorranno perdersi nemmeno un momento per stare insieme alle persone amate e di conseguenza condividere nuove idee, attività e pensieri vari. Sarete molto carichi in questo periodo e sarà un bene per entrambi: sia voi che la dolce metà sarete schierati quasi sempre verso gli stessi obbiettivi. Single, la giornata si prospetta discretamente interessante. Forse avrete anche qualche buona possibilità per dedicarvi a quello che solitamente trascurate per via dei troppi impegni lavorativi. Cercate di fare ordine nella mente organizzando al meglio la vostra vita. Nel lavoro, una buona giornata; ancor di più se operate alle dipendenze altrui. In generale avrete la fortuna a tutto campo, ma solo se rientrerete tra quelli che avranno il coraggio di osare.

Non lasciatevi schiacciare dagli eventi, sforzatevi di cavalcarli. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 24 ottobre, avvisa che sarà una partenza di weekend da tenere bene a mente. Infatti, gli astri vi chiederanno qualche sacrificio in più da mettere sul piatto della bilancia, buono per poter tirare somme a vostro favore a fine giornata. Visto il periodo, in questi giorni vi converrà sventolare bandiera bianca in quelle situazioni pressanti (che sapete) . Mettete da parte i problemi, i motivi di preoccupazioni come anche eventuali tensioni in famiglia. Concedetevi qualche sacrosanta distrazione, il tutto in massimo relax: sarà la soluzione migliore. In campo sentimentale, le coppie miglioreranno la loro complicità soltanto se proveranno a venirsi incontro, specie sulle piccole questioni che di solito portano a litigare. È proprio nelle questioni che generano disaccordo che si può e si deve lavorare di più: rendendo tutto più gradevole ed interessante alla fine sarà la soluzione a trovare voi, non viceversa... Single, sarà una giornata sottotono nella quale non avrete voglia di fare niente. Vi sentirete in parte un po' giù e vorrete solamente rilassarvi per non pensare a niente e nessuno. Nel lavoro, le stelle vi invitano a correggere il tiro in alcuni campi, in modo da evitare il ripetersi dei soliti errori. Voto 7.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.