L'Oroscopo di domani 3 ottobre è disponibile a soddisfare quesiti o curiosità riguardanti il primo giorno del weekend. Pronti per essere analizzati dalle nostre previsioni zodiacali di sabato i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. Iniziamo a dare visibilità ai più fortunati, scelti ovviamente tra gli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che il 3 ottobre, ad essere sulla cresta dell'onda in quanto a positività, saranno gli amici nativi in Toro, meritatamente al top del giorno. Il simbolo astrale di terra sarà favorito dalla Luna nel segno, in questo contesto in ottimo trigono astrale a Venere in Vergine.

Invece, decisamente poco convincente il periodo, secondo gli ultimi studi astrologici, per gli amici dei Gemelli e del Leone, entrambi considerati in una fase sottotono.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 3 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 3 ottobre

Il prossimo inizio di weekend è pronto per essere giudicato dalla nostra esclusiva classifica stelline quotidiana inerente la giornata del 3 ottobre. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di sabato su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni rientranti nella prima sestina da Ariete a Vergine. Al vertice della graduatoria c'è il Toro: il tenace segno di terra potrà avvalersi dell'asse positivo formato dalla Luna in entrata nel segno in trigono astrale a Venere in Vergine.

Curiosi di scoprire quante stelline sono state attribuite dall'astrologia al vostro segno?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Gemelli, Leone.

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 3 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 3 ottobre al segno dell'Ariete indica che questo primo giorno del weekend partirà molto bene, con un sabato fortunato valutato a cinque stelle, indicative di buona sorte. In amore, se affronterete le vostre giornate con spirito d'avventura, riuscirete a vivere con più leggerezza anche certi rapporti spenti, che al momento appaiono complicati.

Le coppie avranno un po' più di tempo a disposizione per parlare, e la spensieratezza potrebbe aiutare entrambi a sentirsi più vicini. Single, quanta allegria e quanta passionalità nell'inseguire un amore e cento avventure! L'energia non vi mancherà di certo, sarete sereni e positivi. Nel lavoro, giornata caratterizzata da colpi di scena e da cambiamenti repentini, grazie ad uno sprint d'eccezione dove saprete trarne vantaggio. La Luna raddoppierà la vostra socievolezza, la vostra carica energetica e la vostra grinta in tutto ciò che farete. Voto - 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): top del giorno. Le previsioni astrologiche di sabato preannunciano una magnifica giornata, specialmente nel comparto affettivo/sentimentale.

L'arrivo della Luna in Toro certamente porterà benefici sia in coppia che nei casi singoli. In amore, la maggioranza di coloro che sono sposati o conviventi inizierà a prendere coscienza dei problemi che presto dovranno affrontare, cercando in tutti i modi una soluzione per risolverli. Tutto si può superare insieme, specialmente quando si è affiatati. Intanto godetevi appieno questo meraviglioso momento in compagnia del vostro partner, dei figli o degli amici. Single, le stelle promettono per la giornata grande ottimismo, forte slancio e disponibilità verso il campo degli affetti. Farete strage di cuori, soprattutto perché unirete alla vostra voglia d'amare anche quel poco di innocenza e dolcezza parecchio ardui da scoprire in una singola persona.

Nel lavoro, sarete la tranquillità in persona e vi verrà da ridere guardando con superiorità chi tutt'intorno annegherà nel classico bicchiere d'acqua. Accantonate le chiacchiere e mirate dritti all'obiettivo, mostrandovi sicuri delle vostre valutazioni e risulterete vincenti su tutti. Voto - 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'astrologia del 3 ottobre in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica che il periodo in analisi potrebbe portare un deciso calo di energie: la stanchezza si farà sentire abbastanza, su questo non ci piove. Come anche potrebbero farsi notare alcuni piccoli problemi da risolvere in coppia, in famiglia o nei confronti dei colleghi di lavoro. In amore, vorrete dare un taglio netto al passato e a tutti quei problemi che non hanno più motivo di esistere.

I problemi più vistosi potranno riguardare la vita di coloro che hanno già vari intoppi, sicuramente non di facile soluzione. Non siate precipitosi né superficiali nel proporre rimedi, ma cercate invece seriamente di risolverli insieme a chi avete a cuore. Single, sembra così difficile raggiungere la felicità, ma le stelle assicurano che non lo è affatto. Per questo vi sproniamo a non arrendervi mai. I nati nella prima decade dovranno però prestare attenzione a non confondere l'attrazione fisica con il sentimento, due cose diverse ed una non in grado di garantire amori di lunga durata. Nel lavoro, infine, diciamo che è arrivata l'ora di cambiare. Sperimentate nuove strategie, dato che quelle usate finora sembrano non essere pienamente efficaci.

Voto - 7.

L'oroscopo di sabato 3 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo della giornata di sabato indica che sarà una partenza di weekend in parte buona, valutata con le quattro stelle della normalità. In generale, si presume possa esserci un clima abbastanza tiepido, circostanza che vi renderà un po' più distratti del solito. Sappiate alimentare la fiamma della vostra vita di relazione con qualcosa di nuovo e/o eccitante. In amore, si prevede una serata in dolce armonia con il partner: sarete concilianti come non mai, ben disposti a dare ascolto alle esigenze della persona amata e a renderla felice con tutta la vostra tenerezza. Single, sarete attratti da argomenti insoliti oppure da persone misteriose.

Altresì, sentirete anche il desiderio di fermarvi a riflettere, magari per dare una svolta a situazioni che all'inizio sembravano interessanti ma non lo sono più. In altri casi, la vostra vita sociale avrebbe bisogno di una significativa svolta. Dunque, oltre a ritagliarvi del tempo per voi stessi, cogliete ogni occasione per legare con nuove amicizie o magari rinnovare quelle di vecchia data o un po' appassite. Nel lavoro, giorno decisamente poco positivo per la vostra attività professionale. Non mancherà comunque la capacità di saper cogliere al volo tutto ciò che potrebbe consentire un ulteriore potenziamento di carriera. Voto - 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo prevede l'arrivo di un sabato valutato sulla carta con la sigla del sottotono.

Quindi, si presume possa essere in salita questa parte finale della settimana. In amore, aleggerà su di voi un'aria volubile e distratta. Diciamo che vorreste abbandonarvi ai vostri sogni, inseguire le fantasie più ardite, ma la paura di sbagliare o magari di rovinare qualcosa vi invoglia a restare con i piedi per terra. Nulla che non possiate evitare, però: basterà un gesto gentile, un segno di rispetto e di disponibilità al dialogo per scongiurare uno scontro non voluto con la persona che amate. Single, fate leva sulla ragionevolezza per mettervi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata da Plutone. Qualcuno potrebbe distorcere i contorni della realtà: si prevedono infatti sbalzi d'umore o imprevisti che vi appariranno insormontabili.

Alcuni sentimenti risulteranno altalenanti come le montagne russe, combattuti tra il desiderio di libertà totale e voglia di famiglia. Nel lavoro sarà una giornata opaca, forse per questione di stanchezza. Diciamo che anche l'eccessiva mole d'impegni che convergono su di voi in questo momento potrebbero fare la loro parte. Voto - 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di sabato 3 ottobre indica che sarà una giornata con vista positiva, grazie a splendide formazioni astrali. Con il pianeta Venere (nel segno) in primo piano grazie all'ottimo doppio trigono in arrivo da Marte e Luna, e dal sestile con Mercurio in Scorpione. Visto l'ottimo periodo, cercate di essere organizzati e precisi, vedrete che riuscirete a godere di un fine settimana sereno e molto soddisfacente.

Nella vita di coppia soprattutto, non siate troppo gelosi e dimenticate le tensioni quotidiane. Se gli impegni lo consentiranno, regalatevi pure una lunga passeggiata in centro e, perché no, una cenetta nel ristorante preferito, naturalmente con la persona amata. Se poi avete la fortuna di abitare in una zona di mare, allora il top sarà passeggiare mano nella mano al suono della risacca: melodia impagabile! Single, la Luna promette grosse novità su affetti e amicizie. Vi attende perciò un giorno da godere con gli amici del cuore, allargando il vostro ambiente normale o aprendovi ad incontri impensati. Nel lavoro, bella la vita col trigono della Luna in atto, specie se cercate quel pizzico di novità che dia una scossa alle vostre giornate.

Un piacevole imprevisto rivoluzionerà i vostri programmi, creando un'occasione da cogliere al volo. Non contate sulla vostra abilità pratica, quanto piuttosto su un'intuizione luminosa che risolverà brillantemente un problema. Voto - 9.

