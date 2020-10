Questo fine settimana si preannuncia vantaggioso per il Capricorno, che avverte un forte desiderio di libertà e indipendenza. E' il momento ideale per staccare la spina e concentrarsi sulla cura di sé stessi e delle persone care. Proseguono invece per l'Acquario le problematiche in amore e in famiglia, mentre la Vergine continua a beneficiare dei caldi influssi di Venere nel segno. Grattacapi professionali infine per la Bilancia.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020, per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo weekend 10 e 11 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: questo fine settimana potrebbe riservare delle tensioni in amore, soprattutto per chi vive un rapporto già instabile o nato da poco. Il consiglio delle stelle è quello di mantenere la calma, tutto si risolve. Bene il fisico, energia e voglia di fare non mancano.

Toro: quelle precedenti potrebbero essere state delle giornate abbastanza faticose per il segno, qualcuno si è scontrato con vecchie problematiche, ma ora è il momento di voltare pagina. Non è possibile cambiare ciò che è già successo, dunque inutile rimuginarci, meglio andare avanti. Domenica di relax, da dedicare al partner e alla famiglia.

Gemelli: la giornata di sabato 10 ottobre potrebbe essere incentrata su alcune questioni pratiche o lavorative da portare a termine, al contrario domenica il segno ha la possibilità di ritagliarsi un po di tempo e vivere qualche momento di spensieratezza.

E' un momento positivo per l'amore e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: quello in arrivo potrebbe essere un fine settimana faticoso per il segno, che per quanto riguarda il fisico potrebbe vivere un momento sottotono. Le stelle consigliano prudenza alla guida, meglio evitare le distrazioni. In ambito economico potrebbero esserci delle questioni da riguardare, fate attentamente i conti.

Leone: non c'è riposo per il segno, che passerà questo fine settimana a sistemare gli affari e completare alcune strategie di vendita. E' un ottimo momento in tal senso, ma tutto deve essere gestito al meglio, senza fretta. Le stelle sorridono all'amore, c'è passione e romanticismo, anche per i single che potrebbero fare degli incontri interessanti.

Vergine: quelle di sabato 10 e domenica 11 sono due giornate molto vantaggiose per il segno, sotto tutti i punti di vista. Venere nel segno è romantica, ma anche pratica e determinata e questo favorisce gli affari e le trattative. Al contrario per quanto riguarda la sfera salutare sarà meglio evitare gli sforzi e ascoltare i bisogni del fisico.

Bilancia: il fine settimana potrebbe iniziare con qualche grattacapo, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Meglio prendersi una pausa e usare queste 48 ore per completare dei progetti o elaborare delle strategie. Domenica c'è un po' di spensieratezza in più, è una buona giornata per stare a contatto con gli altri, uscire o accettare un invito.

Scorpione: potrebbe essere un weekend malinconico per il segno, soprattutto per chi vive un rapporto a distanza, tuttavia le stelle non sono in opposizione in amore, dunque non sono da escludere le sorprese. Domenica meglio riposare un po', bisogna ricaricare le energie per ricominciare al meglio la settimana.

Sagittario: sabato 10 ottobre potrebbero esserci delle questioni da sistemare, per quanto riguarda la sfera pratica, ma già a fine giornata è possibile tirare un sospiro di sollievo e godersi un po' di pace. E' un buon momento per l'amore, c'è serenità e complicità nel rapporto con il partner e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: durante questo fine settimana i nativi del segno avvertiranno una grande voglia di libertà, di novità.

E' il momento di cambiare aria, organizzare una gita o un escursione e allontanarsi dai ritmi monotoni della quotidianità. Gli astri sono positivi per quanto riguarda l'amore e anche se non lasciano presagire la nascita di relazioni importanti, non sono da escludere gli incontri occasionali.

Acquario: l'oroscopo consiglia di usare queste due giornate per riposare, mettere ordine nei pensieri e capire come meglio agire nei prossimi giorni. In famiglia e in amore potrebbero esserci dei contrasti, sta al segno fare il primo passo per cercare di ricucire queste distanze. Ben eil fisico.

Pesci: arrivano per il segno due giornate molto vantaggiose, di totale relax e serenità. In ambito lavorativo avete dato molto durante la settimana e il riposo ora è più che guadagnato.

L'amore necessita di tutte le vostre cure, ma le stelle vi favoriscono e anche gli incontri sono possibili. Bene il fisico.