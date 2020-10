Lunedì 12 ottobre 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Leone, mentre il Sole transiterà sui gradi della Bilancia. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà il moto in Toro. In ultimo, Mercurio rimarrà stabile nel segno dello Scorpione come Marte continuerà il domicilio in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: stacanovisti. L'energia donata da Marte sui loro gradi e la briosità della Luna di Fuoco, renderanno presumibilmente i nativi una pedina preziosa del settore professionale in cui operano, in quanto metteranno in campo un'invidiabile stacanovismo.

2° posto Leone: lavoro top. Mercurio appollaiato nell'amico/nemico Scorpione ed il Luminare notturno nel loro domicilio saranno, con ogni probabilità, due sponsor ideali per le questioni lavorative dei nativi, specialmente per coloro che svolgono un'attività autonoma.

3° posto Scorpione: comunicazione top. Lunedì in cui il secondo segno d'Acqua sarà spinto, c'è da scommetterci, ad intraprendere alcuni dialoghi pruriginosi col partner, malgrado quest'ultimo inizialmente tenderà a procrastinare tali confronti dialettici. La loquacità e semplicità d'esposizione, però, si riveleranno utili per venire a capo anche delle faccende insolute più intricate.

I mezzani

4° posto Cancro: investigatori. La settimana potrebbe partire coi nati Cancro nelle vesti di detective, come suggerirà il duetto Mercurio-Nettuno nel loro Elemento, che li spingerà ad indagare circa gli ultimi ambigui comportamenti della dolce metà.

5° posto Sagittario: pensierosi. Malgrado le posizioni concilianti del duetto Marte-Luna, i nati Sagittario è probabile debbano fare i conti con i transiti mercuriali e plutoniani che li spingeranno a rimuginare senza sosta sulle mosse da attuare nel prossimo futuro.

6° posto Gemelli: finanze sotto esame.

Le questioni economiche in casa Gemelli potrebbero balzare in primo piano durante questa giornata, a causa della doppia quadratura che il Sole in Bilancia subirà dal binomio Giove-Plutone, spingendoli a tagliare le spese voluttuarie.

7° posto Bilancia: revisioni amicali. L'undicesima casa astrologica sarà illuminata dall'opposizione che Marte ingaggerà col Sole sui loro gradi, e ciò avrò buone chance di tradursi nella voglia nativa di capire, sino in fondo, quali siano le amicizie su cui poter contare.

8° posto Vergine: lavoro flop. La Bianca Signora sui loro gradi formerà un trigono ad Urano che, però, non si rivelerà probabilmente così favorevole ai nativi, in quanto nascerà nella decima dimora mettendo in risalto le gaffes professionali dell'ultimo periodo.

9° posto Toro: fuori giri. In giornate come questa, dove il parterre planetario parrà dimenticarsi dei nativi, sarebbe meglio evitare di incaponirsi, sia nelle faccende professionali che amorose, perché le probabilità di giungere ai risultati anelati saranno minime.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: confusi. La pressante opposizione che Mercurio d'Acqua farà ad Urano di Terra potrebbe minare la lucidità mentale dei nati del segno, i quai farebbero bene a prendersi un giorno di ferie dal lavoro, onde evitare controproducenti errori di sorta.

11° posto Acquario: esausti. Semaforo acceso sul rosso per il lunedì dei nati Acquario, sopratutto nelle vicende professionali dove non cedere alle provocazioni dei nuovi colleghi sarà un'ardua impresa, che in pochi riusciranno a perseguire sino al termine del turno lavorativo.

12° posto Pesci: deleganti. Quando, com'è probabile accada in queste 24 ore, la voglia di darsi da fare sarà ridotta al lumicino in casa Pesci sarebbe meglio rinviare le eventuali faccende pratiche e/o lavorative a data da destinarsi, anziché delegare a terze persone che, com'è lecito aspettarsi, non gradiranno affatto.