L'Oroscopo del giorno 24 ottobre pone in risalto amore, lavoro, soldi e salute che saranno soggetti all'influenza degli astri in modo particolare. La Luna in Acquario valorizzerà i sogni e accentuerà la voglia di libertà. Mai come in questo periodo la necessità di sentirsi al sicuro e di avere certezze risulta essere alta. In giornata, con Venere in Vergine, i sentimenti e la passione non mancheranno. Almeno fino a dicembre bisognerà ancora guardarsi le spalle da Saturno in Capricorno il quale aggiunge un po' di pessimismo e agita i sonni. Scopriamo che cosa aspettarsi da questo sabato attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica.

Previsioni astrologiche 24 ottobre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno – 12^ - Ultimamente siete tormentati dagli incubi. La piega che sta prendendo la situazione generale non fa altro che fomentare le preoccupazioni e le incertezze, ma non permettete ai sentimenti negativi di sciuparvi questa giornata. Avete bisogno di una pausa, di starvene tranquilli e al sicuro. In tal caso correte ai ripari e studiate un modo per migliorare la vostra qualità di vita.

Amore: ripenserete alle cose che sono cambiate durante l'anno

Lavoro/Soldi: non avete voglia di lavorare, cercate di ritrovare lo stimolo rinnovando ciò che non vi garba più;

Salute: una bella camomilla e un libro positivo, aiuteranno ad allietarvi il sonno.

Sagittario – 11^ - Questo 2020 sta per volgere a conclusione non vedete l'ora di metterci una pietra sopra.

Non avete trascorso dei momenti piacevoli, anzi. Comunque sia, questo sarà un sabato che vi metterà a dura prova, quindi avrete una bella gatta da pelare. Evitate di entrare nelle discussioni dei familiari riguardanti l'eredità, la politica e il denaro. Qualche nativo sarà alle prese con le pulizie domestiche.

Amore: coloro che sono single da poco tempo devono evitare di fare "chiodo scaccia chiodo";

Lavoro/Soldi: il vostro conto piange;

Salute: rischierete di sbattere contro un mobile a causa della vostra distrazione.

Ariete – 10^ - Alternate dei sentimenti contrastanti come tristezza e irritazione, ma andare avanti di questi tempi complicati è possibile.

Fate attenzione a chi avete attorno, le stelle parlano di amici falsi e di colleghi che tramano alle vostre spalle. In ogni caso dovrete cercare di mantenere la lucidità e il controllo della vostra vita. Non permettete che dei fattori esterni si intromettano nel vostro privato cercando di farvi cambiare i piani. Entro la fine dell'anno otterrete una valida ricompensa o un bel riconoscimento.

Amore: i giovani innamorati vorrebbero convivere o sposarsi, ma è più facile a dirsi che a farsi;

Lavoro/Soldi: non parlate a nessuno dei vostri progetti, altrimenti cercheranno di depistarvi facendovi perdere la voglia di perseverare;

Salute: giornata ideale per concedersi un trattamento di bellezza.

Toro – 9^ - Leggero miglioramento in vista.

Scivola via un'altra faticosa settimana che vi ha messo a dura prova con le ultime novità che sono spuntate fuori come dei funghi. Portate pazienza in queste 24 ore turbolente, specialmente con i familiari o dei conoscenti che risulteranno fin troppo chiacchieroni. Prendetevi cura del vostro giardino e non permettete alla stagione fredda di mandare in fumo i vostri hobby rilassanti.

Amore: ripenserete ad un vecchio amore e presto potreste rivederlo;

Lavoro/Soldi: tenete alta la guardia e continuate a battere il ferro finché è caldo;

Salute: dormite di più e non fate le ore piccole.

L'oroscopo di sabato 24 ottobre dei segni di metà classifica

Pesci – 8^ - L’oroscopo invita a spendersi tanto in questa giornata e a fare in modo di arrivare a sera completamente soddisfatti.

Presto sarete al centro di alcuni sviluppi positivi, ma dovete essere molto tenaci e perseveranti. Nessuna vittoria si ottiene rinunciando a scendere in campo. Tenete il focus sui vostri sogni e ambizioni: "Punta alla luna, mal che vada avrai camminato tra le stelle"

Amore: non serbate rancore e porgete l'altra guancia;

Lavoro/Soldi: sabato da dedicare al lavoro arretrato e agli studi. Cercate di approfondire e di colmare eventuali lacune;

Salute: sarete ebbri di entusiasmo.

Gemelli – 7^ - Presto vi sbarazzerete per sempre delle persone negative e false, in tal modo vincerete la vostra battaglia. Sarà un sabato produttivo e altamente riflessivo, infatti vi chiuderete in un'attenta autoriflessione e ne trarrete dei ricchi insegnamenti.

Ignorate le persone nefaste e scegliete di percorrere delle strade nuove. Nessuno può dirvi come dovete gestire la vostra vita, quindi tirate fuori il carisma e siate più lungimiranti.

Amore: qualche nativo di questo segno farà un incontro promettente e passionale;

Lavoro/Soldi: studiate delle nuove soluzioni e non cedete al fascino degli inutili orpelli che vi prosciugheranno il portafoglio;

Salute: rivedete l'alimentazione e puntate su cibi freschi e salutari.

Leone – 6^ - Siete invidiati perché reputano la vostra vita migliore della loro, per cui non abbattetevi se vi sentite gli occhi addosso. Possedete delle qualità di cui ancora non siete al corrente, perciò è probabile che in queste 24 ore venga alla luce qualcosa di nuovo che vi riguarderà da vicino.

Coltivate i vostri talenti e non arrendetevi davanti al primo fallimento.

Amore: con il partner di sempre c'è un filo di astio;

Lavoro/Soldi: avete bisogno di una mano perché avete troppe cose da fare e i conti non quadrano;

Salute: di tanto in tanto ricordatevi di arieggiare la casa.

Bilancia – 5^ - Avete un bagaglio di esperienze sia belle che brutte, ma del resto sono proprio le vicende passate ad avervi reso ciò che siete adesso. Coltivate la vostra personalità e continuate a cercare delle soluzioni per migliorare la quotidianità. Detestate le persone false e bugiarde, ne avete incontrate fin troppe nella vostra vita e ne avete le tasche piene. Questo sarà un sabato molto sereno e piacevole, sfruttatelo per recuperare le energie consumate nei giorni scorsi.

Amore: con il partner parlerete di una questione importantissima;

Lavoro/Soldi: forse siete stanchi del vostro mestiere e vorreste andare in pensione il prima possibile. Tenete duro e cercate nuove alternative;

Salute: mettete il vostro benessere al primo piano e eliminate i vizi nocivi.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro – 4^ - Dopo un periodo di alti e bassi, questo weekend sancirà la fine di gran parte dei vostri problemi. Volere è potere, per cui se vi applicherete riuscirete a fare tutto quello che in genere reputate impossibile. La fortuna tornerà a baciarvi e l'ispirazione vi spingerà a ripristinare quei sogni che avete lasciato ammuffire nel cassetto. Tutto quello che dovrete fare in questo splendido sabato sarà spegnere il rumore della preoccupazione.

Amore: lasciatevi andare, dite stop ai litigi e ai dubbi sentimentali. In questo sabato i single potranno fare faville;

Lavoro/Soldi: state spendendo un po' troppo denaro tra spese, mutui e bollette;

Salute: una bella passeggiata nel verde vi rinvigorirà.

Vergine – 3^ - Dovrete rivedere quei programmi che avevate per il weekend. Data la situazione generale sempre più demoralizzante, sarà meglio tenersi alla larga dai problemi. Non negate l'evidenzia e sfruttate questo sabato armonioso per riconciliarvi con quella persona con cui avete discusso di recente. Possibili sorpresine!

Amore: con Venere dalla vostra parte vi sarà facile fare centro nel cuore della persona interessata;

Lavoro/Soldi: state già pensando ai regali per Natale, ma attendete il Black Friday;

Salute: lo stress lascerà spazio alla ritrovata serenità mentale.

Scorpione – 2^ - Le previsioni rivelano che molto presto spunteranno diverse possibilità all'interno della vostra vita personale.

Questo sabato potrebbe portare delle novità entusiasmanti e delle risposte importanti. Coloro che sono stati poco bene negli ultimi tempi, finalmente si riprenderanno al 100%. La preoccupazione sarà lasciata all'angolo e vi dedicherete alla cucina o al fai-da-te.

Amore: progetti in atto con la persona del cuore;

Lavoro/Soldi: state stringendo un po' troppo la cinghia, allentatela;

Salute: rafforzate il vostro sistema immunitario.

Acquario – 1^ - La meravigliosa influenza astrale, che godrete per tutto il weekend, vi porterà a vivere al meglio tutte le vostre emozioni. Sarà un sabato pieno di sorrisi e di entusiasmo. Ripristinerete i vostri progetti personali e li porterete avanti. Forse state scrivendo un libro o state tenendo un corso, quello che dovete fare è continuare ad avanzare.

Un'idea geniale vi verrà in mente e potrebbe arricchire le finanze o migliorare la vostra vita generale.