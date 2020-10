L'oroscopo del giorno 23 ottobre annuncia il primo quarto lunare, con l'astro che lascia il Capricorno ed entra nell'Acquario dando avvio alla rinascita generale. In una fase simile ci si sente ispirati a darsi da fare e a impegnarsi fino in fondo. Se da una parte c'è chi sarà in ripresa, come nel caso dei Cancro, dall'altra qualche segno zodiacale avrà una battaglia da combattere. Approfondiamo il discorso scoprendo le previsioni degli astri e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 23 ottobre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Leone – 12^ - Venerdì da prendere con le dovute precauzioni, niente vi riuscirà bene!

La prudenza non sarà abbastanza in queste 24 ore e rischierete di lasciarvi trascinare dalla corrente del pessimismo e della nostalgia. Ripenserete a tutte quelle cose che sono cambiate durante l'anno e desidererete tornare indietro per ripetere una certa azione e migliorarla. Cercate di andare avanti e di concentrarvi sul presente, giorno per giorno.

Amore: c'è un po' di incertezza nella relazione e qualcosa potrebbe andare storto in queste 24 ore;

Lavoro/Soldi: dei colleghi potrebbero remarvi contro, in ogni caso cercate di guardarvi alle spalle;

Salute: non avrete alcuna voglia di scendere dal letto e sarete tentati dal darvi per malati.

Scorpione – 11^ - In queste 24 ore vi ritroverete a battagliare contro il vostro umore ballerino.

Da tempo le cose vi girano maluccio, ma anziché pensare e ripensare a tutto quello che non va, spostate l'attenzione su ciò che va bene: la famiglia, la salute, un tetto sopra la testa. Prendetevi i prossimi tre giorni per sistemare casa e considerate di ricavare uno spazio dedicato allo svago e al divertimento.

Davanti ai problemi, reagite cercando una soluzione alternativa.

Amore: vorreste più coinvolgimento da parte del partner;

Lavoro/Soldi: considerate l'idea di mettere in vendita dei vecchi oggetti che non usate più;

Salute: rabbia e stress.

Toro – 10^ - In genere siete un segno con le idee abbastanza chiare, ma in queste 24 ore non saprete che pesci prendere.

La confusione vi offuscherà la mente e vi sentirete poco bene. Quest'anno le cose non sono andate come sperato, ma cercate di non andare in escandescenze e aprite il vostro cuore. Occorre ridefinire la quotidianità e questa sarà la giornata giusta per fare piazza pulita delle situazioni poco produttive.

Amore: siete un segno attaccato alla libertà, perciò a volte vi sentite soffocare in una relazione;

Lavoro/Soldi: vi occorrono dei soldi perché avete da sostenere delle spese care;

Salute: possibile mal di testa.

Capricorno – 9^ - Il mattino ha l'oro in bocca, ma voi state diventando sempre più pigri e improduttivi. Questo sarà un venerdì 'negativo', ma cercate di fare qualcosa per migliorare la vostra quotidianità.

Avete bisogno di un restauro generale perché sentite che vari aspetti della vostra vita non vi soddisfano abbastanza.

Amore: i single non riescono a trovare la persona giusta e ricevono sempre delusioni;

Lavoro/Soldi: tra pochi mesi arriveranno le feste, ma fate degli acquisti in largo anticipo;

Salute: occhio alla pressione.

Predizioni dell'oroscopo per i segni di metà classifica

Gemelli – 8^ - L'Oroscopo del 23 ottobre vi vede alle prese con alcune situazioni familiari e amorose. A parte ciò, la suddetta giornata richiederà molta concentrazione da parte vostra, specialmente se da tempo siete alle prese con delle attività particolari. Continuate a correre dietro alle vostre passioni, non incatenatevi al passato e ai suoi errori perché sbagliando si impara.

Amore: discussioni in vista, ma non cercate di non ripetere sempre le stesse cose;

Lavoro/Soldi: shopping online;

Salute: voglia di carezze e romanticismo.

Bilancia – 7^ - Le previsioni astrologiche vi vedono alle prese con alcune sistemazioni da effettuare all'interno dell'abitazione domestica. Forse state ristrutturando o avete dei guasti da riparare, comunque sia ci sono dei lavori in corso. Avete molta carne a cuocere in questo frangente di vita. Confidate nel futuro di coppia e non scoraggiatevi se le cose non dovessero andare come sperato, perché non è colpa vostra. Continuate a battere il ferro finché è caldo.

Amore: divergenze di opinioni con il partner, ma non si può sempre pensare allo stesso modo;

Lavoro/Soldi: nuovi ordini o clienti in arrivo, siate creativi e applicate delle novità;

Salute: sarete assonnati per gran parte della giornata a causa dell'Ultimo Quarto.

Cancro – 6^ - L'uscita della Luna dal Capricorno, nonché vostro segno opposto, vi libererà di tutte le spiacevoli emozioni e sensazioni che vi hanno accompagnato per buona parte della settimana.

Siete stati sommersi di responsabilità, richieste e preteste che vi hanno turbato il sonno la notte. Sono tante le volte in cui vi siete svegliati con il cuore palpitante e in preda alle paure generali. Finalmente, però, anche per voi è giunto il momento di rilassarsi e godere i frutti del vostro duro impegno.

Amore: la comprensione e il reciproco rispetto, costituiscono le basi solide per una relazione duratura e appagante;

Lavoro/Soldi: state valutando dei nuovi impieghi e incarichi, ma fino a fine mese potete permettervi di rallentare un po' e riflettere sul da farsi;

Salute: attenzione a non ammalare le vie respiratorie.

Pesci – 5^ - Aspettatevi un venerdì all'avanguardia in cui tutti i nodi verranno al pettine.

Si prevedono uscite e cambi di look, vi divertirete. Qualche nativo, infatti, si recherà dal parrucchiere per un restauro dei capelli, altri invece avranno delle commissioni da svolgere. Questa sarà la giornata perfetta per lasciarsi andare e per rifiatare un po' dopo la fatica profusa in settimana. Sta per arrivare un weekend denso di novità e cambiamenti, preparatevi!

Amore: incontri passionali, emanerete un fascino irresistibile;

Lavoro/Soldi: avete le mani bucate, ma in queste 24 ore ci saranno delle buone occasioni da cogliere al volo;

Salute: relax e piacevoli sensazioni non mancheranno.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Vergine – 4^ - Fidatevi del vostro istinto in questa promettente giornata.

Potrebbero aprirsi delle porte di cui finora avete sempre ignorato l'esistenza. Questa è stata una settimana davvero importante e lunga, magari avete affrontato dei cambiamenti o forse siete stati al centro di una discussione sostanziale. Dentro di voi è in atto una trasformazione che dovrebbe manifestarsi tra dicembre e gennaio.

Amore: volete una vita piena di romanticismo e di viaggi;

Lavoro/Soldi: cambiamenti all'interno della professione;

Salute: meditate.

Sagittario – 3^ - Giornata impegnativa, ma avrete dalla vostra parte un ottimo livello di energia e positività. Prendete la vita per quello che è, non nuotate controcorrente e tenetevi alla larga dal pessimismo presente nei social network.

In questo periodo avete bisogno di pensare a voi stessi e alla famiglia, programmate una serata da trascorrere tutti insieme.

Amore: riappacificazioni e chiarimenti;

Lavoro/Soldi: decisioni da prendere;

Salute: non può piovere per sempre.

Ariete – 2^ - Giornata vulcanica, sarete pieni di iniziativa e riuscirete a tenere a bada quella sensazione di debolezza e sfiducia che di tanto in tanto vi colpisce. In famiglia sarà richiesta la vostra presenza, forse dovrete aiutare una persona cara che sta poco bene. Qualche nativo di questo segno sta considerando un trasloco in un'abitazione più ampia e sicura, in tal caso date retta al vostro istinto e non perdete altro tempo.

Amore: confidatevi con il partner e non permettete ai dubbi di rovinare la relazione;

Lavoro/Soldi: il lavoro da remoto potrebbe offrirvi maggiori opportunità di guadagno;

Salute: buon recupero psicofisico.

Acquario – 1^ - L'ingresso della Luna nel vostro domicilio esalterà i vostri punti di forza.

La voglia di libertà sarà enfatizzata così come la necessità di ridefinire gli spazi e la routine. Alle porte del weekend, tante situazioni saranno tirate in ballo e sistemate una volta per tutte. Preparatevi a cogliere delle novità.