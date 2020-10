La giornata di venerdì 23 ottobre, sul piano astrologico, si preannuncia vantaggiosa in particolare per l'Ariete, che grazie agli influssi vantaggiosi del Sole in Scorpione, recupera le energie e la positività. Anche per la Bilancia si apre un interessante momento di recupero, ala contrario gli astri invitano il Sagittario a fare un po' di sana introspezione ed evitare gli sforzi.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 23 ottobre 2020 per tutti i segni, con le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 23 ottobre per tutti i segni

Ariete: è una giornata di grande recupero per il segno, che può fare affidamento sugli influssi benevoli del Sole in posizione amica.

C'è serenità all'interno dei rapporti di coppia e nelle relazioni interpersonali. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi nuove sfide, non abbiate paura di rischiare.

Toro: nonostante gli influssi del Sole in Scorpione, questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe accusare dei malesseri fisici e risentire dello stress e della stanchezza accumulata. Meglio concedersi un po' di riposo e rimandare gli appuntamenti al weekend.

Gemelli: la settimana è iniziata in maniera molto positiva per quanto riguarda la sfera lavorativa e la carriera, è un momento di grande creatività e si può ottenere molto, ma occorre impegnarsi a dovere. Serenità in amore, incontri favoriti nel weekend.

Cancro: l'oroscopo di venerdì 23 ottobre lascia presagire una giornata di grande forza ed energia, grazie anche al Sole in ottima posizione. E' un ottimo momento per avanzare delle proposte in ambito lavorativo o concludere degli accordi. Si recupera in amore.

Leone: grazie al Sole che entra in Scorpione durante le prossime 24 ore ci sarà un buon recupero fisico per il segno, che finalmente si lascia alle spalle i malesseri di inizio settimana.

Le stelle proteggono la sfera lavorativa, ma non mancano le rivalità. Bene l'amore.

Vergine: quelle precedenti sono state giornate impegnative per il segno, occupato da questioni professionali o burocratiche da risolvere. Quello di cui la Vergine ha bisogno ora è un po' di riposo e del tempo da dedicare a sé stessa e alle proprie passioni.

Armonia in amore.

Bilancia: durante la giornata del 23 ottobre gli influssi del Sole aiutano il segno a ritrovare il buon umore e la voglia di fare. E' il momento ideale per portare avanti dei progetti o affrontare un colloquio di lavoro. Torna la serenità in amore e in ambito familiare, dove è possibile risolvere i contrasti.

Scorpione: con il Sole che entra nel vostro cielo questa giornata si preannuncia ricca di vitalità, grinta e qualche sorpresa. Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda i sentimenti le stelle vi proteggono. Sfruttate al meglio questo quadro astrale vantaggioso.

Sagittario: le prossime 24 ore saranno di riflessione per il segno, che durante le giornate precedenti non ha avuto un momento libero per fermarsi a pensare.

Ci sono stati dei cambiamenti durante il mese di ottobre e qualcuno potrebbe doversi ancora abituare alla nuova realtà. Dunque le stelle consigliano di rimandare gli impegni e concentrarsi su sé stessi e i propri bisogni.

Capricorno: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno. Gli influssi del Sole vi stancano e vi costringono ad un forzato riposo. Bene l'amore, incontri favoriti nel weekend.

Acquario: è una giornata vantaggiosa per il segno, ispirato e creativo. In ambito lavorativo si può ottenere molto, ma bisogna impegnarsi il doppio. Tuttavia ne varrà la pena e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Continuano i contrasti in amore.

Pesci: quella di venerdì 23 ottobre è una giornata positiva per il segno, che può beneficiare dei caldi influssi del Sole in Scorpione.

Le stelle continuano a proteggere l'amore e a favorire gli incontri. Anche la sfera lavorativa è protetta da un ottimo cielo.