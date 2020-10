L'oroscopo di venerdì 9 ottobre prevede per la Bilancia momenti promettenti in amore, soprattutto per i cuori solitari, mentre Ariete tenderà ad essere più disponibile in ambito lavorativo, cercando di massimizzare i risultati. Vergine sarà irriducibile in amore e dimostrerà di essere un valido compagno agli occhi del partner, mentre Pesci potrebbe prendersi del tempo per sé. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 9 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 9 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: in arrivo una giornata interessante per voi nativi del segno, dal punto di vista lavorativo, grazie a Marte favorevole che vi tiene attivi e in salute.

Non vi farete problemi a lavorare qualche ora in più in questa giornata, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore meglio riservare le coccole a un altro momento, considerato che la Luna vi guarderà male per le prossime due giornate. Se siete single prendersi del tempo libero non sarà una cattiva idea. Voto - 7

Toro: oroscopo di venerdì perfetto per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere in trigono dal segno della Vergine. La vostra relazione di coppia dunque andrà alla grande, e ritroverete una notevole complicità che vi permetterà di vivere felici, grazie anche al vostro atteggiamento irriducibile. Se siete single potreste riuscire finalmente a coronare un vostro sogno.

In ambito lavorativo una nuova opportunità potrebbe allettare parecchie persone per guadagni futuri, dunque rimanete aggiornati su ciò che accade nel vostro ambiente. Voto - 8,5

Gemelli: sfera sentimentale non molto gratificante in questa giornata secondo l'oroscopo, ora che la Luna ha lasciato il vostro cielo, lasciando campo libero a questa Venere in quadratura.

Le conversazioni con il partner dunque potrebbero assumere un tono amaro, quasi nostalgico, come se qualcosa inizi a mancare nella vostra storia d'amore. Se siete single e date troppo spazio al vostro ego, come potete pretendere di trovare l'amore? In quanto a salute vi sentirete molto bene e per quanto riguarda il settore professionale, nonostante sarete pieni di incarichi da svolgere, non vi dispiacerà lavorare fuori dagli orari consueti.

Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di venerdì che v'inviterà a rivalutare alcune cose riguardo la vostra relazione di coppia, in quanto la vostra coscienza vi spinge a dare sempre di più, e con questa Luna in congiunzione, potrebbe essere il momento adatto per farlo. Iniziate da quelle richieste rimaste in sospeso da tempo. I single dovranno cercare ogni tanto di accontentare anche gli altri. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di gestire molto bene le vostre mansioni in questa giornata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Leone: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno in questa giornata di venerdì. Dal punto di vista sentimentale potrete contare sulla vostra anima gemella, che sarà in grado di ascoltarvi e farvi capire quanto vi ama cercando di trovare una soluzione ai vostri problemi.

Sentitevi fortunati ad avere un partner così. Se siete single, pianificare a volte è solo una perdita di tempo, e forse dovreste lasciare maggiore spazio al vostro cuore. Nel lavoro i vostri colleghi contano sulle vostre capacità, dunque non prendete la situazione sottogamba e impegnatevi al meglio con le vostre possibilità. Voto - 7,5

Vergine: giornata grandiosa per voi nativi del segno, grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ora che la Luna non è più sfavorevole, sarete molto romantici e vi dimostrerete un valido compagno pronto a servire il vostro partner in qualunque circostanza. Se siete single, l'autunno è arrivato e per voi significa nuove opportunità da sfruttare.

Nel lavoro alcune vostre decisioni potrebbero avere conseguenze durature, dunque prendetele con criterio. Voto - 9

Bilancia: ottimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a una buona configurazione astrale che accompagna le vostre giornate. In amore scoprirete nuovi interessi insieme al partner che avete in comune e che vi permetteranno di portare nuova linfa alla vostra relazione di coppia. Attenzione però a questa Luna nervosa che potrebbe capovolgere la situazione, causandovi ad esempio qualche piccolo acciacco in quanto a salute. I single si riveleranno veramente romantici con il loro atteggiamento solo se sapranno sfruttarlo appieno. Nel lavoro dovrete dimostrare tutte le vostre abilità se volete una posizione più importante nel vostro ambiente.

Voto - 7+

Scorpione: sul fronte lavorativo avrete tanta voglia di darvi da fare secondo l'oroscopo. Ultimamente i vostri colleghi non vi vedono di buon occhio, e per questa ragione farli ricredere sarà necessario a qualunque costo. In amore voi single imparate ad accettare i complimenti, alcuni di essi potrebbero essere sinceri. Se avete una relazione fissa state entrando in un periodo di maggiore sicurezza emotiva, che vi farà dimenticare quei momenti non molto belli tra voi e il partner. La Luna in sinergia inoltre potrebbe rivelarsi un buon alleato. Voto - 7,5

Sagittario: l'oroscopo di venerdì 9 ottobre si rivelerà discreto dal punto di vista sentimentale, considerato che Venere si troverà in quadratura dal segno della Vergine.

Qualche piccolo contrattempo potrebbe infatti insorgere, ma se saprete spiegare la situazione forse potreste anche cavarvela. Se siete single essere fin da subito aperti con chi non conoscete potrebbe essere controproducente. Un po’ di mistero potrebbe anche starci. Nel lavoro invece i risultati non mancheranno grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete, che non vi farà mancare le energie e la creatività, tenendovi anche in salute. Voto - 7-

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a Venere in trigono dal segno della Vergine che accende questo periodo autunnale e porta gioia e serenità nella vostra relazione di coppia, rendendo meno piovose e più soleggiate le vostre giornate.

Se siete single una bella giornata con gli amici sarà ideale per rivedersi e stare insieme. Salute discreta, attenzione a non correre troppo da un ufficio all'altro. Per quanto riguarda il lavoro avete iniziato molto bene questa nuova stagione, e con l'aiuto di Giove e Saturno, ormai da tempo nel vostro cielo, otterrete risultati grandiosi. Voto - 8+

Acquario: configurazione astrale discreta per questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Sapete bene che quando volete sapete far sciogliere il cuore alla persona che amate, con il vostro atteggiamento da rubacuori, che siate single oppure no, dunque potreste anche mettere da parte certi ideali e provate ad amare come non avete mai fatto prima.

Marte in posizione favorevole vi darà la forza necessaria per portare a termine le vostre imprese romantiche. Per quanto riguarda il settore professionale gli eccessi saranno del tutto superflui in questa giornata, dunque cercate di non strafare e conservate le forze per un'altra giornata. Voto - 7+

Pesci: momento astrologico non semplice da gestire, a causa di Venere in opposizione. Parlare di sentimenti con il partner non sarà tra le vostre priorità in questa giornata, anzi, forse potreste aver bisogno di prendervi qualche momento per voi. Se siete single imparate ad accettare l'aiuto dei vostri amici, che vogliono soltanto il vostro bene. Salute non al top considerato il vostro umore sottotono.

Nel lavoro probabilmente potreste essere un po’ indecisi su quali progetti dedicarvi al momento, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6,5