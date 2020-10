L'Oroscopo di domani 13 ottobre, mette in evidenza il buon momento per tre segni. Come da titolo, il prossimo martedì ad avere l'agognato supporto delle stelle, per quanto concerne l'amore e il lavoro in generale, saranno i nati in Vergine, Toro e Cancro. Prima di iniziare a predire come andrà la giornata sotto analisi è utile, nonché doveroso, ricordare che l'oroscopo trattato in questo contesto è indirizzato in esclusiva verso i segni della prima sestina, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come si evince dal titolo, ad avere ottime probabilità di riuscita nel periodo saranno sicuramente gli appartenenti ai segni della Vergine, nel frangente favoriti dall'arrivo della Luna nel segno.

In arrivo una giornata ottima anche per il Toro e il Cancro, considerati dall'Astrologia sul periodo a massima positività, dunque sottolineata con le cinque stelle della buona sorte. Invece a dover sottostare al poco piacevole "sottotono", secondo le le previsioni zodiacali di martedì, coloro nativi nel generoso segno dei Gemelli, con il Leone identificato nel periodo con la spunta del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 13 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

La classifica stelline del 13 ottobre

Facciamo subito largo alla nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 13 ottobre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Approfondiamo come evolverà (almeno sulla carta) la giornata in questione, valutando le stelle in merito ad ognuno dei singoli segni sotto analisi:

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 13 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 13 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata mediamente vivibile in più di qualche frangente, anche se in certi casi potrebbe restituire qualche problema di maggiore entità con il quale confrontarsi. In amore, la giornata di domani si accenderà di passione e buoni propositi.

Tanta la voglia di ravvivare i legami con proposte e progetti originali anche molto stuzzicanti. Se eventualmente il vostro ascendente fosse nel segno di Vergine, Toro o Cancro allora si prevedono occasioni molto favorevoli in ambito sentimentale. Nell'aria si respira il sentore di un importante cambiamento che potrebbe sconvolgere non di poco la situazione attuale di alcuni nativi. Single, la Luna in Vergine vi chiede di mettere in agenda un po' di tempo per amici, famigliari o persone stimate: organizzate una serata speciale in loro compagnia e magari approfittate per confidare i vostri pensieri in merito a problemi o vicissitudini. Il periodo comunque si appresta a rendere più di qualche nativo molto sereno, pacifico e abbastanza appagato.

Nel lavoro, buona l'apertura di giornata, il che vi vedrà ancora tra veleggiare tra i segni migliori e più intraprendenti dello zodiaco. Se lavorate in proprio avrete tanto spirito d'iniziativa: ci saranno belle novità, però dovrete essere molto prudenti e non esporvi. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano il giorno analizzato in questo frangente ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore senz'altro sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. In amore, in questo periodo senz'altro vi sentirete pieni di slancio e il partner saprà ricambiare con grande passionalità. Diciamo pure che la maggior parte delle stelle saranno dalla vostra parte.

Se il vostro ascendente è nel segno della Vergine si creeranno situazioni nuove ed impreviste ma comunque quasi tutte favorevoli. Single, un incontro promettente vi regalerà un sorriso a trentadue denti: si dice che la ruota giri per tutti, ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno. Non ponetevi troppe domande, non esigete troppo da voi per non avere aspettative troppo grandi: sorridete alla vita e a quel che vi sta offrendo. Nel lavoro, periodo ideale per rialzare le vostre quotazioni in campo professionale e finanziario. Dateci dentro, le prospettive sono ottime! Se lavorate alle dipendenze altrui il cielo del giorno propone consolidamenti da un punto di vista professionale. Maggiori responsabilità, è vero, ma anche maggior potere e soldi.

Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che il periodo partirà un pelino al rallentatore (leggasi pure "sottotono"). Alcune problematiche potrebbero manifestarsi all'improvviso, destando qualche preoccupazione: non fasciatevi troppo la testa prima del tempo, anche perché accanto a voi ci saranno persone pronte a sorreggervi a livello morale. In amore, cielo grigio per i nati nel segno: nel mirino di astri poco affabili potrebbero esserci casa, famiglia e sfera privata. in alcuni casi potreste risultare eccessivamente polemici e magari spingervi a discutere con tutti. Se tenete al partner e al rapporto di coppia, state in guardia: dai vostri scatti di nervi potrebbero nascere incomprensioni difficili da riportare sulla retta via.

Single, le provocazioni sono delle tentazioni a cui è bene non cedere, anche per non mettersi sullo stesso piano di chi vi vuole male. Se doveste riconoscere un comportamento sleale (e non ci dovreste metter troppo a capirlo), sappiate che avrete a che fare con una persona con la quale non vale la pena confondersi. Andate dritti per la vostra strada, a testa alta, ignorando i commenti altrui. Nel lavoro, dovreste fare ordine tra le spese ed i vari incartamenti, anche perché probabili problemi burocratici o amministrativi vi daranno filo da torcere. Non andate nel panico ma mantenete la calma. Voto 7.

L'oroscopo del giorno 13 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di martedì, indica l'arrivo di un giorno davvero buono, a tutto tondo con questa parte della settimana iniziata da poco. Un match, quello di martedì prossimo, indicato dall'Astrologia del momento in modo molto positivo: favoriti dalla Luna in Vergine non avrete troppe problematiche con le quali confrontarvi. Vi invitiamo comunque, anche per frenare la facile euforia, di non avere l'atteggiamento di chi ha già venduto la pelle di un orso ma non ancora catturato... Insomma, non sempre chi gode dei favori di un pronostico poi sia effettivamente destinato ad uscire vincente, sappiatelo. Intanto giocatevela! In amore vi attende una giornata magnifica: tutto filerà liscio e gli impegni, se affrontati con la dovuta energia, si risolveranno quasi da soli.

Faccende domestiche, lavoro, investimenti fileranno con il vento in poppa, rinfrancati anche da belle novità. Il consiglio delle stelle (valido soprattutto per chi è single): un piccolo dono scelto col cuore potrebbe dire alla persona amata ciò che a parole non sempre si riesce ad esprimere. Sarete ricambiati! Nel lavoro, ottima giornata senza ombra di dubbio, in barba ai pianeti speculari contrari al segno, presenti nel settore del Capricorno. Troverete la lucidità e la comunicativa necessaria per consentirvi di ottenere ottimi risultati: nessun traguardo sarà fuori dalla vostra portata. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede che in qualche frangente della giornata qualcuno di voi (forse) potrebbe avere da ridire su certi atteggiamenti/decisioni di un familiare/amico/collega ma non avrà il coraggio di intervenire per quieto vivere.

In amore, una Luna abbastanza dispettosa si divertirà a provocare qualche difetto di comunicazione con le persone che avete accanto, creando un certo malumore. Non suggestionatevi troppo però, e soprattutto imparate a praticare un sano e prezioso distacco da ciò che vi provoca ansia o stress. Possibili nubi sul vostro rapporto di coppia saranno passeggere: non potrete garantire una disponibilità assoluta al partner. Single, cielo insipido, quindi non arriva nulla di esaltante in grado di risollevare il morale. Qualche bel ricordo potrebbe far nascere la sensazione che per sentirsi ancora così felici, come eravate tempo fa, ci vorranno anni. Nel lavoro, negli ultimi giorni non siete stati troppo in sintonia con gli altri.

Diciamo che venite spesso contrariati e quello che sostenete non sempre è accolto nei modi auspicati: questo non deve costituire motivo di tensioni o discussioni. In questo momento cercate di essere diplomatici allo scopo di sostenere le vostre idee. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 13 ottobre, indica un periodo favoloso. Senz'altro la giornata partirà in grande stile per finire ancora meglio di quanto sperato. In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. A dare una grossa mano ci penserà senz'altro la Luna in Vergine, nel segno a partire dalle ore 06:56 della prima mattinata di questo martedì.

In amore, avrete certamente una giornata/serata tranquilla e appagante. In coppia poi, l'amore vi catapulterà in un'atmosfera quasi da fiaba: sarete gentili e ben disposti verso il partner, oltre che teneri e romantici. Riscoprirete sensazioni che avevate (forse) dimenticato e tutto sarà dolce e romantico come non mai. Single, la giornata si prospetta davvero piacevole, sicuramente movimentata da nuovi contatti o da belle novità. Complice Urano in trigono alla Luna, spazierete lontano con la fantasia. Se poi doveste trovarvi a viaggiare per lavoro, una nuova conoscenza vi porterà tanta fortuna. Buone notizie per chi avesse concluso una storia e stesse cercando un nuovo amore: un colpo improvviso di fortuna porterà a trovare pace e consolazione tra le braccia di una bella persona. Nel lavoro è il momento di fare un bilancio e programmare la vostra attività. Puntate sui contatti e sulle nuove conoscenze se volete farvi largo nel lavoro ed essere costruttivi. Chiudete le pendenze arretrate e guardate al futuro. La carriera ripartirà soprattutto se operate nel settore assistenziale. Voto 10.

